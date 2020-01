Oberverwaltungsgericht entscheidet über BER-Erweiterung

BER soll am 31. Oktober 2020 öffnen

Die Flughafengesellschaft will den alten Flughafen Schönefeld weiter nutzen und ein weiteres Terminal bauen. Anwohner laufen Sturm.

Berlin. Das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg verhandelt ab Montag über die Klagen von vier Anrainergemeinden und einer Bürgerinitiative gegen die Ausbaupläne für den Hauptstadtflughafen BER. Die Richter müssen die Frage klären, ob, wie von der Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg (FBB) gewünscht, ein Weiterbetrieb des alten Flughafens Schönefeld und ein neues Terminal für Billigflieger dem Planfeststellungsbeschluss entsprechen.

Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup will den neuen Flughafen schrittweise auf eine Kapazität von bis zu 55 Millionen Passagieren erweitern, da der BER bei seiner geplanten Eröffnung am 31. Oktober 2020 bereits zu klein sein wird. Ursprünglich war der BER auf 22 Millionen Passagiere pro Jahr ausgelegt. Im vergangenen Jahr wurden jedoch schon 35 Millionen Passagiere an den Berliner Flughäfen Tegel und Schöneberg abgefertigt.

Die Kläger, der Bürgerverein Berlin-Brandenburg (BVBB) sowie der vier Anrainergemeinden, laufen Sturm gegen die Pläne der Flughafengesellschaft. Drei Prozesstage sind angesetzt. Die Kläger argumentieren, die Pläne der Flughafengesellschaft stellten eine signifikante Änderung der Genehmigungsgrundlagen für den BER dar. Sie fordern eine Umweltverträglichkeitsprüfung und ein Beteiligungsverfahen mit Kommunen und Bürgern. Beides könnte die Ausbaupläne für den BER verzögern.

