Easyjet stärkt Standort Berlin und schafft Arbeitsplätze

Easyjet will am Standort Schönefeld Arbeitsplätze schaffen. (Archivbild)

Berlin. Noch ist der BER nicht eröffnet, aber erste Fluglinien beginnen mit dem Ausbau ihrer Präsenz. Easyjet eröffnet im Frühsommer dieses Jahres die erste Wartungsstation außerhalb Großbritanniens in Berlin. Das gab die Fluglinie am Montag bekannt.

Künftig werden die derzeit 30 in Berlin stationierten Flugzeuge von einer eigenen Crew in Schönefeld gewartet. Dazu stellt das Unternehmen 80 neue Arbeitskräfte ein. Berlin ist nach London-Gatwick der zweitgrößte Standort für Easyjet.

Flughafenchef Engelbert Lüdke Daldrup begrüßt das Engagement. „Die Airline baut mit dem Wartungsbereich ein neues Geschäftsfeld auf und schafft damit schon vor Inbetriebnahme des neuen Flughafens BER zahlreiche hochqualifizierte Arbeitsplätze“, sagte Lüdke Daldrup.

Easyjet wolle diese Aufgaben zu 100 Prozent selbst durchführen, hieß es. Damit sei Berlin der einzige Standort außerhalb Großbritanniens, bei dem der Billigflieger diese Arbeiten nicht auslagere. Nicht betroffen von der Umstellung ist die sogenannte Heavy Maintenance, bei der die Maschinen in regelmäßigen Abständen aus dem Betrieb genommen und in großen Hallen komplett auseinander genommen und überprüft werden.

Am 31. Oktober soll der neue Flughafen BER eröffnen - die Zahl der Fernverbindungen in außereuropäische Ziele soll dann zunehmen. Von dieser stärkeren internationalen Ausrichtung will auch Easyjet profitieren.