Neues Regierungsterminal am BER steht kurz vor der Übergabe

Das neue Regierungsterminal am Flughafen Berlin-Schönefeld soll noch diese Woche an den Bund übergeben werden.

Schönefeld. Das neue Regierungsterminal am Flughafen Berlin-Schönefeld soll noch diese Woche an den Bund übergeben werden. Das teilte die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FBB) am Dienstag mit. „Das Interimsgebäude konnte in 20 Monaten errichtet werden“, sagte Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup bei einer Führung von Journalisten durch das Gebäude gegenüber dem künftigen Hauptstadtflughafen BER. Zeit- und Kostenrahmen seien eingehalten worden.

Genutzt werden soll der über 100 Meter lange Bau erst mit Eröffnung des Flughafens voraussichtlich im Herbst 2020. Und dann auch nur als Übergangslösung. Ab 2025 sollen Flüge von Bundesregierung und Staatsgästen über das endgültige Regierungsterminal am BER abgefertigt werden.

