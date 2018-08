Der BER bekommt einen neuen Bauleiter

Blick in die Abfertigungshalle am BER

Schönefeld. Und wieder soll ein Neuer alles besser machen: Auf der Baustelle des Hauptstadt-Flughafens BER trägt ab November Carsten Wilmsen die Verantwortung für den geplanten Ausbau des Airports. Wie der Aufsichtsrat der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg (FBB) in seiner Sitzung am Freitag beschloss, soll Wilmsen den Posten des Betriebsleiters Bau und Technik bekleiden. Damit folgt das Gremium dem Vorschlag von Flughafen-Chef Engelbert Lütke Daldrup, der sich künftig primär um die Fertigstellung des bestehenden Hauptterminals kümmern will. Zum vierten Geschäftsführer am BER machte das Gremium Wilmsen damit jedoch nicht – einen entsprechenden Wunsch Lütke Daldrups lehnte der Aufsichtsrat ab. Der Technikchef bleibt somit eine Stufe tiefer angesiedelt.

Wilmsen, 50 Jahre alt, kommt aus München. Dort managt der Bauingenieur derzeit noch die Immobilien am Flughafen „Franz Josef Strauß“. In ähnlicher Funktion war er bis 2011 schon am Hamburger Flughafen beschäftigt. In beiden Fällen gehörten auch der Bau und die Instandhaltung von Gebäuden zu seinem Aufgabengebiet. In München etwa arbeitete er an zusätzlichen Büros, Geschäften und Konferenzflächen, um dem Flughafen weitere Einnahmequellen zu erschließen.

Nun soll sich Wilmsen in Schönefeld um die Umsetzung des „Masterplans BER 2040“ kümmern, also um den weiteren Ausbau des BER. Die Fertigstellung des Hauptterminals gehöre nicht zu Wilmsen Aufgaben, darum kümmere sich Lütke Daldrup selbst, hieß es seitens der Flughafengesellschaft. Der Ausbau des BER umfasst zunächst die Errichtung eines zweiten Terminals, genannt T2, das bereits zum avisierten Eröffnungstermin im Oktober 2020 fertig sein soll. Wichtiger noch aber ist für Wilmsen der Bau eines dritten Abfertigungsgebäudes. Das soll bis Ende 2025 stehen und so viel Platz schaffen, dass nach Tegel auch der alte Flughafen Schönefeld geschlossen werden kann. Zum Start des BER soll Schönefeld noch am Netz bleiben, weil der BER sonst vermutlich zu klein sein wird.

Lütke Daldrup zeigte sich erleichtert, Wilmsen gewinnen zu können. „Ich freue mich, dass es endlich gelungen ist, für die Umsetzung der im Masterplan festgelegten Schritte einen kompetenten und erfahrenen Manager zu finden“, sagte er. Wilmsen sei nicht nur ein neuer Mann für die Umsetzung des Ausbauprogrammes, sondern auch eine Verstärkung des Managementteams der Flughafengesellschaft. „Mit ihm an Bord kann ich mich mit ganzer Kraft um die Fertigstellung des BER kümmern, während Herr Wilmsen die wichtige Aufgabe übernimmt, den BER schrittweise entlang der zukünftig steigenden Nachfrage weiterzuentwickeln“, so Lütke Daldrup.

Vorgänger Marks verlässt das Unternehmen zum Jahresende

Wilmsen folgt auf den bisherigen Technikchef Jörg Marks. Dieser hatte – nach Darstellung der FBB – schon im April um die Auflösung seines Vertrags zum Jahresende gebeten. Tatsächlich hatten sich Marks und Lütke Daldrup seit dessen Amtsantritt als Flughafen-Chef im März 2017 mehrmals in die Haare gekriegt. Die interne Auseinandersetzung über Zuständigkeiten gipfelte im vergangenen November, als Lütke Daldrup die Fertigstellung des Hauptterminals zur eigenen Chefsache erklärte und Marks als Bauleiter endgültig entmachtete. Berichten zufolge soll Marks eine Abfindung in Höhe von 285.000 Euro erhalten haben.

Neben der Personalie Wilmsen beschäftigte sich der Aufsichtsrat auch mit dem Stand der Bauarbeiten am BER. Dazu sollten auch Experten des Tüv gehört werden. Ferner ging es um ein Finanzierungskonzept für den Ausbau des Flughafens nach 2020. Dazu werden voraussichtlich neue Kredite gebraucht, es geht um eine ungedeckte Summe von rund 400 Millionen Euro. Wie berichtet lässt sich das Geld nicht mittels Schuldscheinen reinholen, ob des schlechten Images des BER hat kaum eine Bank Interesse an entsprechenden Papieren. Nach Morgenpost-Informationen stehen deshalb zwei weitere Varianten zur Finanzierung des Ausbaus im Raum: erstens eine Umwidmung noch übriger Kredite, die bislang nur für die Fertigstellung des Hauptterminals zur Verfügung stehen. Zweitens die Aufnahme regulärer Kredite, für die allerdings die FBB-Gesellschafter Berlin, Brandenburg und der Bund bürgen müssten, weil die Zinskonditionen sonst zu schlecht wären.

Zuletzt hatte es unter den Gesellschaftern Unstimmigkeiten über die weitere Finanzierung des BER gegeben. Während der Bund Bereitschaft signalisierte, weiteres Staatsgeld lockerzumachen, wollten Brandenburg und Berlin das in jedem Fall vermeiden. Aufsichtsratschef Rainer Bretschneider äußerte sich vor der Sitzung dennoch optimistisch, bald eine Einigung zu erzielen.

Aus der Opposition kommen derweil kritische Stimmen zu den Finanzierungsproblemen der FBB. „Offenbar misstrauen die rationalen Banker den Versprechungen der FBB zum geplanten Eröffnungstermin“, sagte AfD-Haushaltspolitikerin Kristin Brinker am Freitag. „Es bleibt die Frage, welche Auswirkungen dies auf die Gesamtsituation des BER haben wird. Wir werden das in der nächsten Hauptausschuss-Sitzung am kommenden Mittwoch klären.“

