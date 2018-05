Unfall: Flughafenchef Lütke Daldrup am Rücken verletzt

Der Flughafenchef ist im Urlaub gestürzt. Der 61-Jährige sei in den kommenden Wochen in seiner Beweglichkeit eingeschränkt.

Schönefeld. Der Berliner Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup ist im Urlaub gestürzt und hat sich am Rücken verletzt. In den nächsten Wochen sei der 61-Jährige in seiner Mobilität eingeschränkt und werde viel von zu Hause arbeiten müssen, sagte ein Flughafensprecher der Deutschen Presse-Agentur. Lütke Daldrup ist demnach in der Woche vor Pfingsten beim Wandern in Frankreich ausgerutscht und hat sich eine Wirbelverletzung zugezogen.

Den Urlaub habe er am 16. Mai abgebrochen und sei im Krankenhaus behandelt worden. Seit Dienstag sei Lütke Daldrup wieder in Berlin und werde ambulant weiter behandelt, sagte der Sprecher. Der Geschäftsführer werde seinen Dienst am kommenden Montag wieder aufnehmen.

( dpa )