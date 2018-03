Der Mann, der den BER bezwingen soll

Joachim Fahrun

Seit einem Jahr ist Engelbert Lütke Daldrup, genannt „ELD“, Flughafenchef. Scheitern ist für ihn keine Option.

Der Professor ist nicht gerade bekannt für seine Geduld. Für Engelbert Lütke Daldrup, den während seiner Zeit in der Politik viele nach seinem akademischen Grad nannten, sind die Monate als Chef der Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg insofern eine harte Probe. Denn Warten ist eine seiner Hauptaufgaben, seit er vor einem Jahr den Job übernahm. Warten darauf, dass Bauleute und Gutachter endlich ihr Okay geben für den Start des BER. Nicht leicht fällt ihm auch, über Monate hinweg immer wieder dasselbe zu sagen: Ja, der Eröffnungstermin Herbst 2020 sei realistisch. Ja, jüngste Verzögerungen seien im Terminplan vorgesehen. Ja, es gebe ausreichend Puffer. Ja, man werde die letzten technischen Probleme an den Brandschutzanlagen lösen. Nein, ein Plan B sei nicht erforderlich und mache keinen Sinn.

Ein ganz besonderer Spitzname

Ehe der promovierte Stadtplaner die x-te Frage von Journalisten oder Abgeordneten zum BER beantwortet, gönnt er sich stets eine kurze Pause. Seine Mundwinkel kräuseln sich leicht, verleihen dem jungenhaft wirkenden Gesicht des 61-Jährigen für einen Moment eine leicht spöttische Note. Nur sie lässt erahnen, dass es „ELD“ nicht immer leichtfällt, mit Menschen umzugehen, die deutlich langsamer denken als er selbst. Als er noch im Roten Rathaus arbeitete, nannten ihn Mitarbeiter auch „Drängelbert“. Vor einem Laufband im fertigen Südterminal auf dem Flughafen Berlin-Brandenburg (BER)

Foto: Ralf Hirschberger / dpa

Für Berlin, die rot-rot-grüne Koalition und vor allem für den Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD), aber auch für die Flughafenmitgesellschafter Bund und Brandenburg gibt es derzeit wohl keine wichtigere Person als den Mann vom Niederrhein. An ihm hängt die Fertigstellung des BER. Das Vertrauen ist groß. „Wenn es einer schafft, den BER 2020 auf die Rampe zu bringen, dann er“, lobte neulich der Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer, Jan Eder. Auch Michael Müller hält große Stücke auf den Flughafenchef. Er selbst holte ihn 2014 vom Chefposten der Thüringer Bauausstellung in seine Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, um den Wohnungsbau in Fahrt zu bringen. Als Müller ins Rote Rathaus aufstieg, zog er Lütke Daldrup so bald wie möglich in die Regierungszentrale nach, wo er für den BER und als Geheimwaffe für „strategische Projekte“ zuständig sein sollte.

„Er war Manns genug, das auch zu korrigieren“

Vor einem Jahr übernahm Lütke Daldrup dann den Chefposten der Flughafengesellschaft. Nachdem sein Vorgänger Karsten Mühlenfeld durch ungeschickte Kommunikation über neue Probleme auf der Baustelle das Vertrauen der Aufsichtsräte verspielte, blieb nur noch Lütke Daldrup als kurzfristig verfügbarer Flughafenchef übrig. Als Flughafen-Staatssekretär und langjähriger BER-Aufsichtsrat kannte er das Projekt.

Bei der Vorstellung des Masterplans BER 2040 m Tower

Foto: Patrick Pleul / dpa

Jedoch haben die Einblicke in die Interna offenbar zu deutlich anderen Erkenntnissen geführt, als er sie vorher als Kontrolleur besaß. Im Aufsichtsrat hatte auch Lütke Daldrup aus heutiger Sicht völlig unrealistische Eröffnungstermine mitgetragen. „Aber er war Manns genug, das auch zu korrigieren“, lobt Aufsichtsratschef Rainer Bret­schneider , der in Brandenburg als Flughafen-Staatssekretär den gleichen Job macht wie Lütke Daldrup vor seinem Einstieg ins operative Geschäft in Berlin. Ein Wechsel, der sich für den Beamten finanziell übrigens massiv auszahlt, sein Gehalt hat er verdreifacht.

Der neue Chef suchte den Schulterschluss mit den Firmen

Erst unter seiner Regie, so versichert Lütke Daldrup, seien die Terminpläne endlich von unten nach oben aufgebaut worden. Also ausgehend von dem Wissen der Ingenieure und Planer auf der Baustelle und nicht nach den Wünschen von Geschäftsführern oder Politikern. Wenn Lütke Daldrup heute über die Versäumnisse seiner Vorgänger spricht, bleibt unklar, wie ihn als Aufsichtsrat diese Herren dermaßen aufs Glatteis führen konnten.

Bei einer Diskussion zu Herausforderungen des Hauptstadtflughafens

Foto: Maurizio Gambarini / dpa

Wo Hartmut Mehdorn mit Sprint-Programmen Tempo auf der Baustelle machen ließ, setzte sich Lütke Daldrup mit seinen Leuten in zahlreiche Risikobewertungsrunden und debattierte stundenlang, was denn womöglich wo noch schiefgehen könnte. Wo andere sich mit Siemens, Bosch & Co anlegten, um sie zu Leistungen zu treiben, suchte der neue Chef den Schulterschluss mit den Firmen. So gelang es ihm besser als seinen Vorgängern, alle darauf einzuschwören, das vermaledeite BER-Projekt nun endlich mal abzuschließen.

„Der Termin steht noch“ - Die besten Zitate zum BER „Wir stehen kurz vor der Eröffnung.“ Der damalige Regierende Bürgermeister Berlins, Klaus Wowereit (SPD), zum Starttermin am 30. Oktober 2011, im Mai 2010. 1 von 15

„Sicherheit hat Vorrang.“ Wowereit zur Absage des mittlerweile schon auf den 3. Juni 2012 verschobenen Termins wegen Problemen an der Brandschutzanlage, im Mai 2012. 2 von 15

„Der Termin steht noch.“ Wowereit zum Starttermin 17. März 2013, im Juni 2012. 3 von 15

„Es gibt keinen Anlass, den 17.3. zu eliminieren oder zu dementieren.“ Der damalige Technik-Geschäftsführer Horst Amann, im August 2012. 4 von 15

„Eine nochmalige Verschiebung können wir uns schon für das Image des Landes nicht leisten.“ Seinerzeit Brandenburgs Ministerpräsident Matthias Platzeck (SPD) nach der Terminverschiebung auf den 27. Oktober 2013, im September 2012. 5 von 15

„Allein diese Kette, die notwendig ist, um die Brandschutzanlage in der jetzt möglichen Form zum Laufen zu bringen, lässt keine Realisierung mehr zu, die den Oktober möglich macht.“ Amann, im Januar 2013 6 von 15

„Der BER wird ein Schmuckstück. Wir machen jetzt fertig.“ Der damalige Flughafenchef Hartmut Mehdorn, im Juni 2013; mittlerweile ist die Eröffnung auf unbestimmte Zeit verschoben. 7 von 15

„Wir wollen, dass der Flughafen fliegt.“ Rainer Bretschneider, damals Vize-Aufsichtsratschef der Betreibergesellschaft, über das Ziel einer Eröffnung im zweiten Halbjahr 2017, im Dezember 2014. 8 von 15

„Er wird immer fertiger und fertiger.“ Mehdorn, im März 2015. 9 von 15

„Kein Politiker, kein Flughafendirektor und kein Mensch, der nicht medikamentenabhängig ist, gibt Ihnen feste Garantien für diesen Flughafen.“ Der später für das Statement entlassene BER-Kommunikationschef, Daniel Abbou, im April 2016. 10 von 15

„Eines der größten Probleme ist das Geld - es gab zu viel davon.“ Der Berliner Grünen-Abgeordnete Andreas Otto, im Juni 2016. 11 von 15

„Es wird knapper und enger und es kann auch 2018 sein.“ Wowereit-Nachfolger Michael Müller (SPD) zum Zeitplan, im Dezember 2016. 12 von 15

„Wir planen ja keine Mondlandung.“ Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) über den Bau-Fortschritt, im Januar 2017. 13 von 15

„Ein Flughafen ist nie fertig.“ Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup, im Mai 2017. 14 von 15

„Wir sind sicher auf der Zielgeraden. Die Frage des Tempos und wie lang die Zielgerade ist, ist eine andere.“ Bretschneider, mittlerweile Aufsichtsratschef, im Juli 2017. 15 von 15

Als Stadtplaner ist er gewohnt, Interessen zu vereinen

Selbst ein vehementer Kritiker des BER wie der Offenbacher Flughafenbauer Dieter Faulenbach da Costa sieht unter „ELD“ Fortschritte, auch wenn er wenig von Lütke Daldrups Masterplan zur BER-Erweiterung hält. Als Stadtplaner sei er gewohnt, unterschiedliche Per­spektiven und Interessen wahrzunehmen, zu berücksichtigen und zusammenzuführen, wo Industriemanager es mit Machtworten probierten.

Engelbert Lütke Daldrup (l) und der Flughafenkoordinator des Landes Brandenburg, Rainer Bretschneider im September 2017

Foto: Ralf Hirschberger / dpa

Auch im Umgang mit Medien und Politik zeigt sich Lütke Daldrup deutlich geschmeidiger als seine Vorgänger. Schließlich hat er die meiste Zeit seines Berufslebens in der Politik beziehungsweise der öffentlichen Verwaltung verbracht. Der Sozialdemokrat weiß, wie Ämter ticken, was Volksvertreter hören wollen und wie Medien funktionieren. Nach seiner Dissertation begann er seine Karriere Ende der 80er-Jahre in der Berliner Senatsbauverwaltung, war dort auch für die Hauptstadtentwicklung zuständig. 1995 wechselte er nach Leipzig als Baudezernent. Böse Zungen lästern, hoffentlich ende er am BER nicht wie in Sachsen, als 2003 die unter seiner Regie mitgeplante Leipziger Olympiabewerbung kläglich scheiterte.

Rundgang durch den Flughafen BER Im Flughafen herrscht noch Helmpflicht, doch der neue BER-Chef zieht eine positive Bilanz: Von 180.000 Mängeln müssen laut Lütke Daldrup nur noch 13.000 beseitigt werden. Die Entrauchungsanlage soll mittlerweile funktionieren. Rundgang durch den Flughafen BER

Das vorgefundene Chaos nennt er „Kladderadatsch“

Mit seinem Oberbürgermeister Wolfgang Tiefensee wechselte er 2006 als Staatssekretär ins Bundesbauministerium und zog für den Bund in den Aufsichtsrat der Flughafengesellschaft ein. 2009, als die CSU das Ministerium übernahm, wurde er entlassen. Gerade rechtzeitig, um nicht für die 2012 überhastet abgesagte Eröffnung des BER in Mithaftung genommen zu werden.

Im August 2017 bei einer Diskussion zu Herausforderungen des Hauptstadtflughafens

Foto: Maurizio Gambarini / dpa

Wer Lütke Daldrup in diesen Tagen trifft, kann ermessen, wie schwer es dem Stadtplaner fällt, erst mal die Altlasten am BER abzutragen. Als „Kladderadatsch“ beschreibt er das vorgefundene Chaos, um sich dann wortreich über fehlende Planungen, verkorkste Details und kaum einzuhaltende Bauvorschriften zu erregen. Man müsse in Deutschland wirklich überlegen, ob man mit Großprojekten so weitermachen könnte, sagt der Flughafenchef. Jeder Sektor treibe seine eigene Logik auf die Spitze. Brandschutz, Energieeffizienz, Sicherheitsvorschriften. So entstünden technisch derart komplexe Gebäude, die kaum noch beherrschbar seien. Dabei lauere das größte Risiko für Flugreisende auf der Straße zum Airport, sagt er gerne.

Einer wie er wird alles tun, um das große Scheitern zu vermeiden

Seine Lieblingsprojekte, an denen er sich in schweren Stunden mit Sprinklern und Brandmeldematrix festhält, sind die von ihm auf den Weg gebrachte Erweiterung des BER und die Airport City rund um den neuen Flughafen. Niemals wieder werde man einen so komplizierten Bau wie das Hauptterminal errichten.

Bei dem Richtfest für den Neubau des Interimsregierungsterminals am BER im Juli 2017

Foto: Patrick Pleul / dpa

Jetzt muss er nur noch die Politiker lange genug besänftigen. Er will sie davon abhalten, die Nerven zu verlieren und zu laut über einen Plan B nachzudenken für den Fall, dass es mit der Eröffnung des Terminals eben doch nicht klappen sollte. Für Lütke Daldrup ist das jedoch keine Option. Dagegen steht sein Ehrgeiz als Planer. Und das Wissen, dass die Flughafengesellschaft pleitegeht, wenn sie nicht mit den vielen Läden und Restaurants im Hauptterminal das Geld erwirtschaftet, um die hohen Kredite für den Bau zu bezahlen. Dann würden für den Steuerzahler Milliardenbürgschaften fällig. Aber einer wie Engelbert Lütke Daldrup wird alles tun, um das große Scheitern am Ende seines Berufslebens zu vermeiden.