Linus passt perfekt in unsere verspielte Familie. Beim „Memory“ können seine Großeltern schon nicht mehr mithalten.

Papas&Opas Mit „Kleinen Fischen“ fing alles an

Wir sind eine verspielte Familie. Darüber sind wir auch ganz froh, denn laut Duden ist das Spielen „eine Tätigkeit, die ohne bewussten Zweck zum Vergnügen, zur Entspannung, aus Freude an ihr selbst oder an ihrem Resultat ausgeübt wird“. Klingt das nicht wunderbar positiv? So viel zur Theorie.