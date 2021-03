Kolumne: Die Verschwörung mit dem Sonnenhütchen

Die tägliche Vorspeise und das Feuer der Kauflust: Am Frauentag lohnt ein genauerer Blick auf meine zehnjährige Tochter.

Eine Sonderausgabe zum Frauentag ist vielleicht ein guter Anlass, um hier ein bisschen was über meine zehnjährige Tochter zu schreiben, vor allem über ihre Macken. Denn sind es nicht gerade die kleinen Eigenheiten, die wir an den uns nahestehenden Menschen besonders lieben? Die niemals weggeräumten Socken, das auf dem Boden liegende Stück Seife, das massakrierte Kastenbrot? Meine Tochter ist eine Großmeisterin darin, solche Spuren in der Wohnung zu hinterlassen, und ihr Einfallsreichtum scheint dabei keine Grenzen zu kennen.