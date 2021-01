Wenn man überraschend zum Alman ernannt wird

Berlin. Ich habe es geschafft, mein zwölfjähriger Sohn hat mich zum Alman ernannt. Es war am 3. Januar dieses Jahres gegen 23.45 Uhr. Für alle, die mit der Jugendsprache nicht so vertraut sind: Das Wort Alman macht seit einigen Jahren in den sozialen Netzwerken als liebevoll-spöttische Bezeichnung für einen Deutschen Karriere, der sich auf besonders klischeehafte Weise deutsch verhält, und das bedeutet hier vor allem: kleingeistig, engstirnig und spießbürgerlich. Früher hätte man vielleicht Kartoffel oder Kraut gesagt. Auf der Videoplattform Youtube gibt es seit ein paar Jahren einen Kanal mit dem Titel „Alman Memes“, wo man stundenlang deutsche Ess-, Einpark- und Bekleidungsgewohnheiten studieren kann.



Wie war ich zu diesem Titel gekommen? Dazu muss ich etwas ausholen. Mit Frau und Kindern verbrachte ich Silvester in Südtirol, der Heimat meiner Frau. Wir waren mitten in der Pandemie nicht einfach mal eben so verreist: Es hatte einen Trauerfall gegeben, deshalb wollten wir dort sein. Jedenfalls verbrachten wir die stille Silvesternacht vor dem Fernseher, sahen diese bizarre ZDF-Show vor dem Brandenburger Tor und fragten uns, was mit dem deutschen Fernsehen eigentlich schiefläuft. Zwei Tage später stieg ich mit den Kindern und dem kleinen Hund in Bozen in den Zug. Meine Frau wollte später nachkommen.



Die Zugfahrt von Bozen nach Berlin dauert ungefähr zehn Stunden, mit kurzem Aufenthalt und Umstieg in München. Wir saßen maskiert im Großraum, es war leer, die Abstandsregeln ließen sich spielend einhalten. Am Brenner blieb der Zug dann länger als gewöhnlich stehen. Irgendwann kam die Durchsage, die das unschöne Wort „Triebwerkschaden“ enthielt. Der Zugführer kümmere sich gerade darum. Nach einer halben Stunde hieß es dann über den Lautsprecher, es gebe eine „freudige Nachricht“, der Triebwagen habe repariert werden können. Wieder eine halbe Stunde später hieß es dann, es sei jetzt ein Ersatzzug aus Innsbruck unterwegs. Nach anderthalb Stunden schließlich fuhr der Zug dann ohne Durchsage weiter.



In München verpassten wir unseren Anschlusszug. Der Ersatz-ICE fuhr los, aber es dauerte keine Stunde, bis er in Pfaffenhofen zum Stehen kam. In der Durchsage kam das unschöne Wort „Oberleitungsschaden“ vor. Es dauerte wieder rund anderthalb Stunden, bis es weiterging, immerhin konnte ich am Pfaffenhofener Bahnsteig kurz mit dem Hund spazieren gehen. Um halb zwölf waren wir in Berlin. Weil die Kinder dringend ins Bett mussten, beschloss ich, ein Taxi zu nehmen. Vor der Haustür bat ich den Fahrer um eine Quittung.



- „Was soll das jetzt?“, fragte mein Sohn.

- „Vielleicht bei der Bahn einreichen. Immerhin drei Stunden Verspätung. Es ist fast Mitternacht“, sagte ich.

- „Krass. Du bist echt son Alman.“



Mir war klar, dass jedes Kind seine Eltern irgendwann für spießig erklärt, das ist nun mal der Lauf der Dinge. Und doch gab es mir einen kleinen Stich. War ich nicht im Recht? Konnte ich der Bahn das einfach so durchgehen lassen? Hätte sie sich an unsere Vereinbarung gehalten, wären wir ja nicht ins Taxi gestiegen. Ich sah unschlüssig in die Nacht hinaus. Mir fielen all die Gelegenheiten ein, in denen ich meinen eigenen Vater zum Spießer erklärt hatte: seinen Arbeitsfleiß, sein Augenmerk auf finanzielle Fragen, seinen Glauben an verbindliche Regeln für alle, auch seine Ordnungsliebe. Ich war ein Teenager, hörte „Die Ärzte“, hatte schnell eine harte Meinung zu allem und fand ihn wahnsinnig deutsch. Jetzt, drei Jahrzehnte später, nahm ich die Quittung entgegen, öffnete die Taxitür und sprach:



- „Ja. So ein Alman bin ich.“

​