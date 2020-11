Kein Tag ohne ein gemachtes Bett

Das Arbeiten im Homeoffice bringt ja so seine Rituale mit sich. Eine meine ersten Handlungen am Morgen besteht inzwischen darin, dass ich in die Küche gehe, die Kaffeedose öffne und meine Nase hineinhalte, um zu prüfen, ob mein Geruchssinn noch funktioniert. Dann liege ich 20 Minuten auf dem Sofa und lese die Newsletter, die ich abonniert habe. Schließlich, wenn ich mit dem Hund draußen gewesen bin, geduscht habe und die Kinder zur Schule gegangen sind, kommt das wichtigste Ritual, eine Art Hochamt des Tagesbeginns: Ich mache das Bett.

Vielleicht schlägt da etwas Militärisches in mir durch. Ich war nicht bei der Bundeswehr, aber ich weiß aus vielen Filmen, dass das Bettenmachen zu den Pflichtübungen in einer Kaserne gehört. Die Tagesdecke muss so faltenfrei und straff gespannt sein, dass eine Münze darauf springt wie ein Pingpongball auf einer Tischplatte. Oder so ähnlich.

„Beginnt damit, euer Bett zu machen“

Mir fällt dazu William H. McRaven ein, ein ehemaliger Admiral der United States Navy. Von ihm heißt es, er sei führend an Organisation und Durchführung der Operation Neptune’s Spear beteiligt gewesen, bei der am 2. Mai 2011 im pakistanischen Abbottabad der Gründer des Terrornetzwerks al-Qaida getötet wurde, Osama bin Laden. Nach seiner Pensionierung schrieb dieser hochdekorierte Militär ein Buch mit dem schönen Titel „Mach dein Bett“. In einer Ansprache vor Studenten in Austin (Texas) erklärte er 2014, warum das so wichtig ist: „Wenn ihr die Welt verändern wollt, dann beginnt damit, euer Bett zu machen. Wenn ihr euer Bett jeden Morgen macht, dann werdet ihr die erste Aufgabe des Tages gelöst haben. Es wird euch ein bisschen stolz und Mut für die nächste Aufgabe machen. Und für die nächste. Am Ende des Tages wird diese erste Aufgabe am Anfang einer langen Reihen erledigter Aufgaben stehen. Das Bettenmachen wird euch daran erinnern, dass die kleinen Dinge im Leben wichtig sind. Wenn man die kleinen Dinge nicht hinkriegt, wird man die großen schon gar nicht hinbekommen. Und solltet ihr einen schlechten Tag haben, dann kommt ihr wenigstens nach Hause zu einem gemachten Bett.“

Man kann sich diese Ansprache im Netz ansehen, im Hintergrund spielt leicht pathetische Musik dazu. Es wirkt alles etwas übertrieben, manchmal hört man die Studenten ungläubig lachen. Aber im Grunde sehe ich es ganz genauso. Die Kissen aufzuschütteln und die Decken in Ordnung zu bringen, das ist ein bisschen, als vertreibe man die Geister der Nacht, eigentlich ist der vergangene Tag erst jetzt wirklich Vergangenheit. Dann kommt die große Tagesdecke darüber, die ich ein paarmal auswerfen muss wie ein großes Fischernetz, bis sie über dem ganzen Bett niedersinken kann und nur noch an den Rändern ein bisschen glatt gezogen werden muss. Dabei kann ich mich kurz der Illusion hingeben, dass akkurat zurechtgelegte Bettwäsche dieser chaotischen Welt zumindest ein kleines Stück Ordnung schenkt.

Die disziplinierende Kraft auch sinnloser Rituale

Es gibt eine rege Debatte rund um McRavens Imperativ des Bettenmachens. Der Einspruch dagegen stützt sich vor allem auf das Hausstaubmilben-Argument. Wissenschaftler der Kingston University haben herausgefunden, dass die allergieerzeugenden Kleintiere in einem gemachten Bett besser überleben und sich fortpflanzen können als in einem ungemachten. „Ein Bett ungemacht zu lassen“, schreiben sie, „kann dazu führen, dass der Bettwäsche Feuchtigkeit entzogen wird, was den Milben das Überleben erschwert.“ Andere wiederum sagen, die Milben würden so oder so überleben. Verhaltensforscher wiederum verweisen auf die disziplinierende Kraft auch sinnloser Rituale. Demnach würde es schon helfen, morgens ein paar Bücher im Regal umzusortieren.

Ich sortiere da lieber die Bettwäsche und blicke der Milbengefahr ins Auge. Denn das gemachte Bett hat noch einen weiteren Vorteil: Man kann sich tagsüber drauflegen und hat nicht gleich das Gefühl, faul herumzulungern.