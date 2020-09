Eine Kletterwand auf Omas Rasen – nur für Linus

Wer die letzten Folgen dieser Kolumne gelesen hat, der weiß: Nach der Einschulung von Linus verlief die erste Woche nicht so toll. Er haderte ein bisschen mit dem neuen Lebensabschnitt. Und Opa dachte: Was liegt näher, als jetzt öfter mal bei den Großeltern vorbeizuschauen? Dort, wo die Welt noch in Ordnung ist? Wo Kaktuseis, Gummibärchen und Lakritz allzeit abrufbereit sind, um jeden Kummer zu vernaschen? Wo die Nachbarstochter Sophia sich immer so über seinen Besuch freut?

Aber dann kam die zweite Woche in der Schule. Die dritte. Und die vierte. Längst hat sich Linus eingelebt. Zwar wird das Buchstabenschreibenüben wohl nie seine Lieblingsbeschäftigung. Doch er hat Freunde gefunden. Außerdem sind seine Kumpels aus der Kita auch noch da und möchten bespielt werden. Es gibt überall etwas Schönes zu tun, wofür man nicht zwei Stunden mit der Bahn aus Cottbus nach Berlin reisen muss. Ich sehe es ein, der Zug ist abgefahren. Na gut, eigentlich ist es ja das, was wir ihm und seinen Eltern wünschen: dass sie glücklich sind, dort, wo sie leben, mit sich und mit dem, was sie tun. Nur war es so schön praktisch, an diesem Glück auch teilhaben zu können, sei es als stille Beobachter oder als aktive Begleiter.

Nun leben wir zum Glück in einem Land, in dem mit Angebot und Nachfrage viele Dinge schwuppdiwupp zurück in die gewünschte Bahn gelenkt werden können. Deshalb wird jetzt hier auch nicht groß rumgejammert, sondern kreativ nachgedacht. Womit lockt man einen Sechsjährigen so, dass er fordert: „Ich will endlich mal wieder zu Oma und Opa nach Berlin!“? Zuerst bin ich auf den Hund gekommen, aber ehrlicherweise sind wir von diesen Vierbeinern hier in Heiligensee geradezu umzingelt. Einige von denen kläffen und knurren Linus sogar an. Das macht ihm Hunde nicht gerade sympathisch.

Darum habe ich als nächstes darüber nachgedacht, ob man nicht ein, zwei Igel bei uns überwintern lassen kann. Oder zwanzig. Manchmal werden ja schwache Tiere gefunden, die eine warme Bleibe für die kalte Zeit brauchen. Die sind wirklich niedlich, besonders die Kleinen. Sie bellen selten, schlafen meistens und lassen sich dabei anstarren oder streicheln. Im Keller hätten wir Platz. Oma hat mir bloß zu verstehen gegeben, dass sie sich für jedwede Pflegehandlungen nicht zuständig fühlen würde. Ich ahnte gleich, dass meine schöne Idee einen Haken hatte.

Der nächste Geistesblitz: Soll ich ein Baumhaus bauen? Mit schaukelnder Hängebrücke? Leider ist die größte Pflanze in unserem Garten ein Apfelbaum und noch nicht ganz reif für Abenteuer-Architektur. Dort hänge ich im Winter ein Futterhaus für die Meisen auf, das passt besser. Was dann? Lasse ich meinen alten Traum aufleben, am Rande unseres Grundstücks eine Art Multi-Natur-Anlage zu bauen? Mit Hasenställen und ein paar Niststätten für Vögel? Linus mag beides. Er liebt auch Erdbeeren, die könnte man dort anpflanzen. Neben Tomaten, anderem Gemüse und Kräutern. Ob Linus dafür nach Berlin kommen würde? Falls die Erdbeeren nicht sehr groß und sehr süß werden – fraglich.

Eventuell wäre es besser, mitten auf Omas Rasen eine fünf Mal fünf Meter große Kletterwand aufzustellen, der Eiger-Nordwand nachempfunden. Linus ist nämlich ein begeisterter Kletterer, und auf Rasen landet man im Notfall weich. Die Nachbarn fänden es bestimmt faszinierend, ihm zuschauen zu können. Bei der Größe bliebe ihnen auch gar nichts anderes übrig. Oder ich versuche es mit einem ausgefeilten Kulturprogramm. Zehn Folgen „Stinky & Dirty“ hintereinander. Danach zehn Folgen „Paw Patrol“. Oder zwei Stunden „Käpt’n Blaubär“ mit seinen schönsten Lügengeschichten. Popcorn inklusive.

Oma weist mich gerade beiläufig darauf hin, dass bald Herbstferien sind. Sie ist sooo gut darin, mir Mut zu machen. Sicherheitshalber machen wir diesen Sonntag trotzdem einen Ausflug. Es war Omas Idee. Wir fahren nach Cottbus!