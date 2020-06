Frisch verliebt in ein Dampfbügeleisen

Jeder Mensch hat ja so seine Rituale. Bei mir ist es das Bügeln. Ich tue das fast jeden Morgen, und zwar zwischen dem Kaffee und dem Zähneputzen. Es sind vielleicht zehn stille Minuten, ein bisschen wie Meditation. Ich arbeite von den großen Flächen zu den kleinen, mache also die Rück- und Vorderseite des Hemdes zuerst, um mich dann den Ärmeln zuzuwenden – die komplizierten Schulterpartien und der Kragen kommen ganz zuletzt. Dabei steigt mir der Wasserdampf angenehm in die Nase, und ich versuche, an möglichst nichts zu denken. Manchmal gelingt mir das sogar. Meistens jedoch nicht, weil irgendein Kind hereinschleicht, um mir ganz unauffällig mein Handyladekabel zu klauen.

Bestimmt zehn Jahre lang habe ich mit einem Siemens-Dampfbügeleisen gebügelt. So ein blaues, wo man oben in ein kleines Loch das Wasser reinlaufen lässt und dann die Hälfte daneben geht, weil man keinen Trichter zur Hand hat. Es war mir ein bisschen ans Herz gewachsen – bis ich es neulich aus einem höher gelegenen Regalfach herausholen wollte und es mir mit Vollkaracho auf den Boden knallte, nur knapp an meinem großen Zeh vorbei. Es funktionierte danach zwar noch, aber hinten waren nun einige Drähte von der Plastikabdeckung befreit. Bei gleichzeitig austretendem Wasserdampf erschien mir das ein bisschen sehr riskant. Ich konnte diesem Bügeleisen nicht mehr trauen.

Es musste also ein neues her, und weil ich bei der Neuanschaffung von Dingen so phlegmatisch wie unfähig bin, übernahm das meine Frau. Sie recherchierte und schickte mir dann im Chat ein paar Links und Bilder. Ich war fassungslos.

– „Was ist DAS denn bitte?“

– „Na ja, ein Bügeleisen halt.“

– „Aber warum ist das denn so riesig?“

– „Die sind jetzt alle so.“

– „Aber ich dachte, die Technik wird insgesamt immer kleiner. Sieht man doch an den Handys.“

– „In welchem Jahr lebst du, 2007? Die Handys werden schon längst nicht mehr kleiner. Sie werden wieder größer.“

Da hatte sie mal wieder Recht. Ein paar Tage später kam das Paket mit dem Gerät. Ich mochte es nicht. Das Problem war eigentlich gar nicht das Bügeleisen selbst, das war recht windschnittig und schlank gestaltet. Es war vielmehr der gigantische, externe Wassertank, auf dem es thronte wie auf einer Raketenabschussrampe. Eine sogenannte Dampfbügelstation. Ich lehnte es ab, mich mit diesem Ding näher zu befassen und trug ein paar Tage lang Ungebügeltes spazieren. Bis ich eines Abends nach Hause kam und mir meine Frau mitteilte, sie habe alle meine Hemden gebügelt.

– „Geht’s dir noch gut?“

– „Es ist das Gerät. Probier es aus.“

Und was soll ich sagen? Ich bin in neue Universen des Bügelns vorgestoßen. Der geniale Trick an diesen Dampfbügelstationen ist, dass das Wasser aus dem Tank mit einem Kabel ins Gerät geleitet wird. Dadurch ist es möglich, einen Dampfstoß zu erzeugen, mit dem man problemlos eine ganze Hausfassade reinigen könnte. Jede noch so kleine Falte im Hemd erzittert vor dieser mächtigen Heißluftböe und verschwindet auf Nimmerwiedersehen. Ich stand in unserem Schlafzimmer und schickte wie mit einem Flammenwerfer meterlange Wasserdampffontänen in den Raum – und fühlte mich dabei wie Bruce Willis, der gerade eine Horde Außerirdischer zur Strecke bringt. Dann kam meine Frau rein.

– „Ah, du bügelst jetzt doch wieder.“

– „Und wie!“

– „Ich dachte, du findest es hässlich.“

– „Machst du Witze? Ich liebe es!“

Eine kurze Recherche ergab dann später, dass es diese Dinger schon lange gibt, vielleicht lebe ich wirklich noch im Jahr 2007. Aber genau deshalb muss jetzt alles auf den Prüfstand, was wir so regelmäßig an Haushaltsgeräten nutzen. Denn wenn mich schon ein Bügeleisen so glücklich machen kann, welche Freuden halten dann Schlagbohrer, Mixer oder Staubsauger bereit?

Ich bin dann mal weg, einkaufen.