Höhlenbau im Wandel der Generationen

Zu den lobenswerten Erfindungen unserer Natur zählt, dass man nicht als schrumpeliger Opa auf die Welt kommt – es sei denn, man wird als Benjamin Button geboren. Der normale Rhythmus, in dem es auch bei mir dankenswerterweise abgelaufen ist, geht so: Sohn, stolzer Vater, glücklicher Großvater. Diese Reihenfolge bringt allerhand Vorteile mit sich, unter anderem eine ständig wachsende Erfahrung, weil man einige Tätigkeiten in jeder Generation aufs Neue ausüben darf. Nehmen wir zum Beispiel das Höhlenbauen.

Als Kind habe ich mit Freunden aus meinem Wohnblock, in dem 48 Mietparteien lebten, Dutzende solcher Höhlen produziert. Wenn wir nicht auf dem Bolzplatz waren, dann waren wir im Wald. Computer gab es noch nicht, Fernsehen wurde von den Eltern erst nach 18 Uhr gestattet (und auch nur bis 20.15 Uhr, außer am Wochenende). Wir waren Meister im Tarnen unserer Fluchtburgen mit Grassoden und Blättern, schon damit die Banden aus den anderen Wohnblocks sie nicht entdecken und zerstören konnten. Einmal haben wir das ungelogen so gut gemacht, dass wir am nächsten Tag unsere eigene Höhle nicht wiedergefunden haben.

Meistens haben wir einfach die Gräben neben den Spazierwegen überbaut, das ging am leichtesten. Auf den ersten Blick zu erkennen waren auch diese Verstecke kaum. Wir haben sogar Büsche darauf gepflanzt oder vorgetäuscht, dass ein kleiner Baum darüber umgestürzt war. Unsere Fantasie war grenzenlos, nur war es ein wenig düster und stickig in der Behausung. Dafür konnte man von dort aus herrlich den Portemonnaie-am-Faden-Trick praktizieren, mit dem Spaziergänger veralbert wurden. Wenn sie sich voller Vorfreude bückten, zog man am Faden. Die (meist älteren) Opfer erschraken sich halb zu Tode, aber wir hatten unseren Spaß.

Ungefähr 30 Jahre später bin ich mit meinem ältesten Sohn Lasse und seinem besten Kumpel Felix in den Tegeler Forst gezogen. Mit weniger Fantasie, aber dafür mit einem Hammer, Nägeln und einer Gartenschere. Nach kurzer Zeit war das Bauwerk fertig, akkurat aus schweren Ästen und beblätterten Buchenzweigen zusammengezimmert. „Perfekt“, lobte ich mich selbst, die Jungs schienen beeindruckt. Nur nicht inspiriert. Als ich sie später mal fragte, ob sie nicht in den Wald gehen und eine Höhle bauen wollten, kam als Antwort: „Keine Lust.“

Noch mal 25 Jahre später ist dann Linus dran. Man lernt ja aus seinen Fehlern, also sage ich: „Bestimme du, was gemacht wird.“ Damit hat er gar kein Problem. Zum Glück haben wir ein paar Höhlenruinen gefunden, die wir nur renovieren müssen. „Die Äste da“, sagt Linus, und als er merkt, wie schwer die sind, überlässt er mir generös den Rest. Nach seinen Anweisungen stelle ich alles auf, ungefähr in Form eines Tipis. Jetzt fehlen noch die Blätter für eine „richtige Bude“, so nennt Linus das. Also mache ich den gleichen Job wie damals, diesmal ohne Gartenschere. Ich finde einen umgestürzten Baum, an dem man sich ruhigen Gewissens bedienen kann. Linus hat mittlerweile ein paar Holzstubben entdeckt, das sind Tisch und Stühle. Darauf liegt Gras, das ist unser Essen. Wir sind stolz, es sieht gemütlich aus, obwohl es überhaupt nicht perfekt ist. Mahlzeit.

Plötzlich murmelt mein Enkel in einer mir unbekannten Sprache vor sich hin. Als ich ihn frage, ob das Indianersprache sei, schüttelt er den Kopf und sagt: „Hier gibt es keine Indianer. Das ist Radio.“ Okay, aber müssen wir uns denn unbedingt von Gras ernähren? „Könnte es nicht ein wenig Bärenfleisch zum Mittag geben?“, frage ich ihn. Ungläubig schaut er mich an. „Hier gibt es doch auch keine Bären“, sagt er. „Doch“, widerspreche ich und hole welche aus meiner Hosentasche. „Magst du lieber rote, gelbe oder orangene Bären, Linus?“ Linus strahlt. „Die schmecken mir alle gut, Opa“, sagt er und greift zu. Das hat sich in all den Jahren kein bisschen verändert: Gummibärchen gehen immer.