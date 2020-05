Wo kommt das jetzt schon wieder her?

Es passieren seltsame Dinge in der Zeit der Quarantäne. In dieser Woche fingen die Kinder, neun und elf Jahre alt, plötzlich mit dem Kochen an. Sie maskierten sich, gingen zum Eckladen, kehrten mit einem Sack Kartoffeln zurück, schälten sie, schnitten diese in Scheiben, würzten sie, gaben sie in den Ofen – und fertig war vollkommen ungenießbares Zeug, auf der Außenseite verbrannt und überwürzt, innen roh. Nach ein paar weiteren Versuchen kam etwas heraus, was man mit fest zugedrückten Augen als Kartoffelchips hätte bezeichnen können. Ich probierte einen.

- Und, Papa?

- Pringles sind besser.

- Du bist so gemein.

Jedenfalls fragte ich mich, wie sie darauf gekommen waren. Die Antwort lief mir zufällig über den Weg. Ich habe mir aus purer Langeweile kürzlich die App TikTok auf dem Handy installiert. Mein Hipsterkollege Sören Kittel hat die natürlich schon seit Ewigkeiten, wahrscheinlich war er an der Entwicklung beteiligt. Für alle, die – so wie ich – immer etwas länger brauchen: TikTok ist ein wahnsinnig erfolgreiches Portal aus China, auf dem man kurze, lustige Videos hochladen kann. Manche halten TikTok für ein Instrument des chinesischen Geheimdienstes, mit dem wir alle durchleuchtet werden sollen. Vielleicht ist da auch was dran. Ich stelle mir Geheimdienstler in Peking vor, in einem unterirdischen Raum den ganzen Tag Videos von Mädchen anschauen, die sich als Britney Spears verkleiden und dann „Oops I did it again“ in die Kamera singen. Solche Auftritte gibt es auf TikTok in unfassbaren Mengen – dicht gefolgt von jungen Männern, die offenbar ihr Leben im Fitnessstudio verbringen und das Ergebnis nun der Öffentlichkeit präsentieren müssen. Es gibt auch ein paar sehr lustige, kreative Filme auf TikTok. Ich schickte sie dem Hipsterkollegen Kittel. Er schnarrte zurück, er kenne sie schon seit Wochen, ich konnte sein Augenrollen förmlich spüren. Aber ich komme vom Thema ab.

Ich entdeckte auf TikTok nämlich eine erstaunliche Vielzahl von Videos, in denen die Herstellung von Kartoffelchips auf genau die Weise empfohlen wird, die meine Kinder gerade ausprobiert hatten. Sie haben keine Accounts bei TikTok, aber man kann die Plattform auch ohne nutzen. Das haben sie offenbar getan.

Nun gibt es aber ein Problem: Junge Menschen möchten sich dort gern als Inkarnationen von Paul Bocuse präsentieren, können aber oft gar nicht kochen. Das liegt daran, dass sie meist noch bekocht werden und sich in ihrem Leben noch keinen einzigen Gedanken darüber gemacht haben, wie das eigentlich geht. Und so kann man auf TikTok eine schaurige Geisterbahnfahrt durch die Abgründe kulinarischen Unvermögens unternehmen. Ein junger Mann schmeißt zwei Eier in die Pfanne, lässt gruseligen Scheiblettenkäse darauf schmelzen, fertig. Das Video präsentiert das mit vielen Smileys und schnellen Schnitten so, als würde die Welt gerade neu erschaffen. Oder ein anderes: Kekse werden klein gehackt, eine Tafel Schokolade auch, das wird dann mit Pfannkuchenteig vermengt – ab in die Pfanne, danach gern Unmengen Sprühsahne drauf. Die Nutzung verzehrfertiger Produkte ist auf TikTok besorgniserregend hoch. Und ich möchte gar nicht erst damit anfangen, was Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene alles auf gekochte Nudeln tun.

Und was lerne ich jetzt daraus? Erstens: Ich muss dringend Kochkurse mit den Kindern machen, das kann man nicht dieser App überlassen. Und zweitens: Es ist schon wichtig, sich immer wieder mit den Medien zu beschäftigen, die Kinder wie selbstverständlich nutzen. Hier ist längst ein Paralleluniversum entstanden, in das der durchschnittliche Facebook-Nutzer bald keinen Zutritt mehr haben wird. Das sehe ich auch daran, wie meine Kinder über Facebook denken: Sie halten es für eine Art digitales Altersheim. Stimmt wahrscheinlich. Aber wenigstens weiß man dort, was eine gute Sauce ist.