Was die Regierung vergangenen Mittwoch entschieden hat, war für mich eine Art Befreiung. Nein, gemeint ist nicht die Rückkehr der Fußball-Bundesliga, bloß weil ich im normalen Leben Sportredakteur bin. Ich bin ja außerdem Opa. Deshalb war mir viel wichtiger, dass die Kontaktsperre gelockert und die Sache mit den zwei Haushalten offiziell abgesegnet wurde.

Um ehrlich zu sein, konnte die Kanzlerin allerdings auch gar nicht anders. Die Regierung bei uns in Heiligensee hatte das gleiche nämlich schon ein paar Tage zuvor beschlossen. Da ging Omas Daumen hoch für eine geordnete Familienzusammenführung. Cottbus besucht Berlin, Linus besucht seine Großeltern und bringt Mama und Papa mit. Es reicht mit Abstand, basta!

Am Freitag nun war der große Tag. Als ich morgens kurz nach dem Aufwachen mehr mir selbst die Frage stellte, wann ich unseren Enkel eigentlich zum letzten Mal gesehen habe – Videokonferenzen zählen dabei nicht –, kam es neben mir wie aus der Pistole geschossen: „16. März!“ Offenbar hatte nicht nur mich die Zwangstrennung schwer beschäftigt. Ob er sich wohl verändert hat? Bestimmt ist er größer geworden. Aber auch vernünftiger? Hoffentlich nicht!

Das Eis ist schnell gebrochen

Zuerst haben wir Rituale aufgewärmt. Bei der Begrüßung wechselt unauffällig eine Tüte Weingummi-Colaflaschen ihren Besitzer. Das erste Lächeln. Danach frage ich: „Haben wir nicht was zu besprechen, Linus?“ Ein Grinsen und ein Nicken. „Sollten wir in den Keller gehen? Da haben wir unsere Ruhe. Dein Papa soll ruhig mitkommen.“ Jetzt lacht er schon, natürlich weiß er: Da unten steht die Gefriertruhe. Kurz darauf vernaschen wir die erste Kaltspeise. Womit das Eis quasi gebrochen ist.

Jetzt muss ich ihm gleich die Blaumeisen zeigen, die haben sich an der Westseite unseres Hauses eingenistet. Davon hatte ich ihm als Anschmecker ein Filmchen per WhatsApp geschickt. Linus und ich setzen uns einfach vor der Hecke auf den Rasen und beobachten das Vogelhäuschen. Schon kommt das erste Tier angeflogen und saust mit vollem Schnabel wie ein Kamikazepilot in das kleine Loch, hinter dem die hungrigen Küken warten. „Wow“, entfährt es Linus, „der kann aber gut fliegen. Wie macht der das?“

Woher soll ich das wissen – ich würde da sicher nicht reinpassen. Eine Weile schauen wir den Flugakrobaten zu, dann leiht mein Enkel sich die Kamera von Oma aus. Er macht zuerst Fotos von den Blumen im Garten. Danach siedelt er ins Haus um und macht Videos. Linus auf der Treppe, Linus im Dachgeschoss vor den Donald-Duck-Büchern, sogar Linus auf der Toilette. Er lacht die ganze Zeit.

Er hat sein eigenes Fahrrad mitgebracht

Dementsprechend müde ist er am Abend. Oma hat immer so gute Ideen, diesmal diese: „Zu Hause hast du doch jetzt auch ein eigenes Zimmer, willst du im Bett deiner Tante Lisa schlafen? Die ist nicht da.“ Linus ist begeistert, trägt alle seine Kuscheltiere rüber, damit er nicht so allein ist. Wie ein ziemlich großer Junge legt er seine Kleidung ordentlich zusammen neben das Bett und möchte, dass ihm ein Wecker gestellt wird. Ist 8 Uhr recht? „Früher“, protestiert er, und sein Papa findet: „7.45 Uhr ist auch okay.“

Opa denkt inzwischen darüber nach, was am nächsten Tag ansteht. In letzter Zeit war auf vielen Spaziergängen genug Zeit, Kletterbäume für Linus zu finden. Und er soll auf die Leiter steigen, um Nüsse ins Eichhörnchen-Futterhaus zu füllen. Dann muss Opa sich nicht hochquälen.

Aber zuerst werden wir gemeinsam Brötchen holen, noch so ein Ritual. Nur wird Linus diesmal nicht mehr hinter seinem Großvater auf dem Fahrradsitz Platz nehmen. Er hat sein eigenes Puki-Rad mitgebracht. Etwas anderes allerdings hat sich nicht verändert, das hat er mir vorhin unterm Vogelhaus geflüstert, als ich ihn fragte, was er sich zum Frühstück wünscht. „Käsebrötchen“, antwortet er, „weißt du doch, Opa, so wie immer.“ Schön, dass er zurück ist, schön, dass sein Lachen zurück ist. Die Regierung hat diesmal alles richtig gemacht.