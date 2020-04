Oma ist die Beste

Dies ist eine Kolumne, die normalerweise stark vom männlichen Geschlecht bestimmt wird. Weil es darin schon per Definition vor allem um meinen Enkel Linus und mich geht, erscheint das nur logisch. In den vergangenen Wochen ist mir jedoch bewusst geworden, wie ungerecht es ist, dass eine andere Person immer nur mal so am Rande Erwähnung findet. Ich schreibe das jetzt wirklich nicht nur, weil mich Oma in diesen Homeoffice-Wochen so hüfterweiternd mit ihren Kochkünsten verwöhnt. Sondern weil ich hautnah miterlebe, welches Pensum sie neben ihrer Arbeit schafft, wenn es um unseren lieben Nachwuchs geht.

Zurzeit sind wir Alten ja alle gebeutelt vom Kanzlerinnen-Befehl, die Kontakte zu unseren Kindern und Kindeskindern gering zu halten, mit einfachen Worten: keine Besuche! Und das schon seit einer gefühlten Ewigkeit. Aber während Opa sein Schicksal wortreich beklagt und sich mit Nachbarn den Tränen nah darüber austauscht, wie schwer das Leben gerade ist, greift Oma lieber zur Initiative. Sie telefoniert viel, ist immer voll auf dem Laufenden, wer gerade was wo macht und warum. Selbstverständlich hat sie an Osterpäckchen mit Geschenken für unsere Kinder und das Enkelkind gedacht. Schon treffen Danksagungen von überall ein. Andauernd piepst ihr Handy wegen irgendwelcher WhatsApps, dass wieder etwas angekommen ist und große Freude ausgelöst hat.

Nur Cottbus (dort lebt Linus mit seinen Eltern) meldete Verzug, die Post hat es nicht geschafft, bis Ostern zu liefern. Oma ist tieftraurig. Als das Päckchen mit ein paar Tagen Verspätung eintrifft und alles heil geblieben ist, sind aber alle glücklich. Sofort kommen neue Nachrichten mit den beliebten Bildchen von unserem Enkel. Ist ja nicht so, dass ich die nicht auch sehen dürfte. Zum Beispiel, wie Linus einen Eierbecher anmalt, den Oma aus Gips für ihn angefertigt hat. Das Lego hat ihm auch gefallen, das Oma ausgewählt hat. Und bei den Süßigkeiten, die Oma besorgt hat, will er aufpassen, dass sein Papa ihm nicht alles vor der Nase wegnascht.

Ich traue mich nicht, eine meiner Fisch-Stories aufzuzeichnen

Opa muss der Wahrheit ins Auge blicken: Oma ist einfach die Beste. Niemals würde sie einen Geburtstag vergessen, nicht mal, vor einer Prüfung alles Gute zu wünschen. Zuletzt hat sie für die Kita, in der sie arbeitet, Märchen vorgelesen und sich dabei selbst aufgenommen. Die Kita-Kinder sitzen doch auch zu Hause und langweilen sich, dachte sie sich, da kommt so ein bisschen Aufmunterung sicher gut an. Die Aktion wird aber nun aus irgendeinem Datenschutz- oder Urheberrechts-Grund nicht gestattet. Halb so schlimm, sagt sie, dann kriegt es wenigstens: Linus. Die niedliche Geschichte mit der Maus Frederick etwa. Natürlich freut sich unser Enkel riesig darüber. Und ich frage mich: Warum komme ich nicht mal auf so eine Idee? Ich trau mich jetzt gar nicht, eine meiner Fisch-Stories aufzuzeichnen, die ich Linus früher am Lagerfeuer erzählt habe – was sind die schon gegen Omas tolle Filme!

Ich befürchte, ich kämpfe einen hoffnungslosen Kampf. Gummibärchen, Kaktuseis, sich Quatsch ausdenken und puzzeln, bis der Arzt kommt – alles gut und schön. Aber Oma weiß einfach immer, was Linus gerade am liebsten mag. Sie weiß das übrigens auch ganz genau bei unseren Kindern. „Ach, Mama, dass du daran wieder gedacht hast“, sagen sie dann. Ein paar Jahre noch, dann wird Linus flöten: „Ach Oma, dass du daran wieder gedacht hast!“ Ich will ihr das nicht wegnehmen oder sie verdrängen, das nicht. Aber mir drängt sich trotzdem das Gefühl auf, dass ich als Opa mehr bringen muss. Vielleicht sollte ich einen Hund kaufen? Mindestens Kaninchen! Einen Gemüsegarten anlegen vielleicht? Obst haben wir ja schon mehr, als wir aufessen können.

Wahrscheinlich werde ich am Ende nichts von alledem machen, sondern nur diese Kolumnen schreiben. Oma findet die übrigens manchmal ganz lustig, hat sie gesagt, schon vor dieser hier. Ich finde, das ist doch auch was wert! Oder?