Berlin. Wenn ich richtig gezählt habe, bin ich jetzt seit 17 Tagen im Homeoffice. Meine Freunde, vor allem die ohne Kinder, fragen mich am Telefon gern, wie es denn so läuft. Im sorgenvollen Unterton dieser Frage scheint mir die Befürchtung mitzuschwingen, wir alle hier – die beiden Kinder, meine Frau und ich – könnten an einer Art Lagerkoller erkranken und plötzlich aufhören, nett zueinander zu sein.

Aber offensichtlich bin ich nicht so drauf wie Jack Nicholson in Stanley Kubricks Horrorfilm „The Shining“, der irgendwann durchdreht und die Badezimmertür mit einer Axt einschlägt (obwohl mir der Gedanke nicht ganz fremd ist, weil mein elfjähriger Sohn morgens immer viel zu lange das Bad blockiert).

Alle Nachrichten zum Coronavirus in Berlin, Deutschland und der Welt: Die wichtigsten Fragen und Antworten zum Coronavirus in Berlin haben wir hier für Sie zusammengetragen. In unserem Newsblog berichten wir über die aktuellen Coronavirus-Entwicklungen in Berlin und Brandenburg. Die deutschlandweiten und internationalen Coronavirus-News können Sie hier lesen. Zudem zeigen wir in einer interaktiven Karte, wie sich das Coronavirus in Berlin, Deutschland, Europa und der Welt ausbreitet. Alle weiteren wichtigen Informationen zum Coronavirus bekommen Sie hier.

Die Kinder lesen, zeichnen, zocken am Handy, backen

Nein, hier läuft es ganz gut, wenn man mal davon absieht, was man täglich in den Nachrichten lesen muss. Der Sohn und die neunjährige Tochter absolvieren das schulische Programm freiwillig und machen dann ihre Kinderdinge. Sie lesen, zeichnen, zocken am Handy, führen Videotelefonate mit Freunden und Großeltern. Die Tochter hat angefangen, jeden Tag einen Kuchen zu backen (der letzte hatte zu viel Butter).

Und ich? Ich habe in der vergangenen Woche alles getan, um mich nicht mit diesem Virus zu infizieren – und mir dann einen soliden Hexenschuss zugezogen. Am Mittwoch hatte ich leichte Schmerzen im unteren Rückenbereich, am Donnerstag konnte ich mich fast nicht mehr bewegen. Ich beschloss trotzdem, mich auf den Weg zur Apotheke zu machen.

Dazu muss man sagen, dass sie bei uns im Viertel gerade die Bäume beschnitten haben. Es heißt, die Platanen würden sonst in den nächsten Wochen alles zuwuchern. Zurückgeblieben sind unheilvolle schwarze Gerippe, die aussehen wie nach einem Atomschlag. Vor dieser Kulisse wankte ich steif und zombiehaft die Straße entlang, im Gesicht eine selbstgenähte Atemschutzmaske. Zwischendurch zuckte dieser erstaunlich krasse Hexenschussschmerz durch meinen Körper, und ich musste laut aufschreien.

„Sie brauchen ein Wärmekissen. Und Ibuprofen.“

Das alles kam mir so absurd vor, dass ich lachen musste, was wiederum schrecklich weh tat. Erwartungsgemäß tauchte dann in sicherem Abstand sogar eine jener älteren Damen mit Einkaufstrolley auf, die in diesen Situationen immer auftauchen und dann vorwurfsvoll den Kopf schütteln.

In zehn Minuten hatte ich die ungefähr 300 Meter zur Apotheke hinter mich gebracht. Ich kam mir immer noch vor wie im Film, dachte „Ich gehe jetzt rein“ und ging rein. Die Apothekerin stand hinter einer gigantischen Plexiglasplatte, die von der Decke baumelte. Ich stöhnte ihr kurz mein Anliegen vor. Sie musterte mich und nickte.

– „Sie brauchen ein Wärmekissen. Und Ibuprofen.“

– „Ibuprofen? Aber rät nicht die Weltgesundheitsorganisation jetzt gerade davon ab? Wegen Corona?“

– „Hat sie erst, nachdem irgendwer im Internet Panik geschürt hatte. Dann hat sie die Warnung wieder zurückgezogen.“

– „Aha.“

– „Drei Stück am Tag, nicht mehr. Sie müssen sich wieder normal bewegen. Diese steife Schonhaltung macht alles nur schlimmer.“

So dankbar, wenn die Schmerzen nachlassen

Heute ist Sonntag, und wenn ich nicht schon verheiratet wäre, hätte die Apothekerin gute Chancen auf einen Antrag von mir. Denn die Schmerzen sind jetzt auch ohne Ibuprofen fast weg. Ich kann mich wieder problemlos hinsetzen und mir die Schuhe zubinden. Bemerkenswert, wie dankbar man dafür sein kann. Geblieben ist mir im Schnelldurchgang angelesenes Internet-Wissen zum Thema Hexenschuss, den man medizinisch als lokales Lumbalsyndrom bezeichnet (von lateinisch „lumbus“, Lende). D

ie wahrscheinlichste Ursache in meinem Fall ist wohl Bewegungsmangel, weshalb ich mir jetzt selbst drei Spaziergänge pro Tag verordnet habe. Denn natürlich möchte ich in dieser Situation mein Studium der Orthopädie nicht vertiefen. Ich habe genug mit Virologie und Epidemiologie zu tun.