"Papa?!" - "Ja?" - Arbeiten im Home Office

Berlin. Es ist Sonnabend, 6 Uhr morgens. Ich muss leise tippen, denn in meinem Büro schlafen zwei Menschen: meine Frau und meine neunjährige Tochter, die sich mal wieder nachts in unser Bett geschlichen hat. Mein Schreibtisch steht im Schlafzimmer unserer Wohnung in Prenzlauer Berg. Es ist ein alter, braun furnierter Ausziehtisch, die Dauerleihgabe eines alten Freundes, eigentlich gehört er in ein Wohnzimmer.

Jahrelang habe ich ihn nur als Abwurfstelle für den Haustürschlüssel, Kleingeld aus der Hosentasche, Kaugummipackungen, Hemden oder Zeitungen benutzt. Jetzt ist er sehr akkurat aufgeräumt, so wie meine Dinge überhaupt geordnet sind, seitdem ich am Dienstag ins Homeoffice gewechselt bin. Man muss das Positive suchen in den Zeiten von Corona, es versteckt sich gut. Ich sehe es darin, dass ich zu Hause überraschend gut arbeiten kann, strukturiert und mit mehr Konzentration. Auf dem Dach des Hauses gegenüber krächzen jetzt einige Raben.

Am Dienstag habe ich meinen Monitor in der Redaktion am Kurfürstendamm abgebaut und mit dem Auto nach Hause gebracht. Die BVG, sonst mein Fortbewegungsmittel in Berlin, wollte ich nicht mehr benutzen. Es war auch der Tag, an dem ich begann, öffentlich zugängliche Türklinken und Fahrstuhlknöpfe mit seltsamsten Verrenkungen zu bedienen, um Handkontakt zu vermeiden. Man lernt ja viel über sich in so einer Krisensituation. Ich habe zum Beispiel gelernt, dass ich nicht schreiben kann, ohne mir beim Nachdenken dauernd ins Gesicht zu fassen. Ich kann mir das nur sehr schwer abgewöhnen, tue es aber wenigstens nur noch mit frisch gewaschenen, inzwischen schon etwas wunden Händen.

Und plötzlich Arbeitsalltag mit Familie im Home Office

In der Redaktion war es ein bisschen wie am Ende eines Pfadfinderzeltlagers, nur mit gedrückterer Stimmung. Alle packten ihre Sachen zusammen. Wir wechselten im Hauruckverfahren von der analogen in die digitale Sphäre. Am Mittwoch brach die erste Telefonkonferenz noch zusammen, seitdem läuft es eigentlich ziemlich gut.

Währenddessen müssen wir uns hier auch als Familie neu sortieren. Beide Kinder sind ja auch den ganzen Tag zu Hause, oft langweilen sie sich.

– Papa?

– Ja?

– Warum räumst du das Bügelbrett weg?

– Ich habe gleich eine Videoschaltkonferenz. Da sitzen dann ganz viele Kollegen und schauen hier ins Zimmer.

– Ah. Deshalb trägst du oben ein Hemd und unten nur diese ausgebeulte Pyjamahose!

– Musst du nicht Hausaufgaben machen?

– Ich könnte gleich mit meinem nackten Hintern durchs Bild springen.

– Sehr witzig.

Natürlich gibt es auch Sorgen. Große Teile unserer Familie, darunter meine lieben Schwiegereltern, leben in Südtirol, wo es schon seit mehr als einer Woche eine Ausgangssperre gibt. Alle sind gesund, aber die Sorgen hören deshalb ja nicht auf. Wir kennen alle die Lage in Norditalien, wir lesen die täglich steigenden Zahlen, hoffen, dass dieser Albtraum endlich aufhört – und wissen doch, dass er noch eine ganze Weile andauern wird.

"Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch"

Aber es ist auch so, wie Friedrich Hölderlin schrieb: „Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch.“ Ich habe in der vergangenen Woche so viele positive Erfahrungen mit meinen Mitmenschen gemacht wie sonst vielleicht in einem ganzen Jahr. Ja, manchmal liegen die Nerven blank. Aber es wird auch unheimlich viel und konstruktiv kommuniziert. Es gibt eine enorme Hilfsbereitschaft unter Kollegen und Nachbarn.

Es gibt einen erkennbar wachsenden Respekt vor denjenigen, die in dieser Krise die wichtigsten und zugleich schwersten Aufgaben haben, weil sie nicht einfach so ins Homeoffice wechseln können: Ärzte und Krankenpfleger, Supermarktverkäufer und Busfahrer. Vielleicht ist das die beste Nebenwirkung dieser Pandemie: das Bewusstsein, dass wir, auch wenn wir alle auf Distanz gehen müssen, nicht allein sind.

