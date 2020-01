Am Wochenende hat der Enkel von Redakteur Dietmar Wenck Geburtstag - eine große Feier steht an.

Der Enkel von Redakteur Dietmar Wenck hat Geburtstag. Was sein größter Wunsch war und welche Gedanken einem durch den Kopf gehen.

Dieses Wochenende ist ein sehr besonderes für Linus. Am Sonnabend ist er sechs Jahre alt geworden. Das ist ja so ein bisschen wie die Volljährigkeit der kleinen Kinder. Sie dürfen zwar nicht wählen oder Auto fahren. Aber immerhin wird unser Enkel nun schon sehr bald zur Schule gehen, im Sommer ist es so weit.