Es waren einmal zwei Mehlschweinchen

Ganz ohne Oma geht es eben nicht. Sie hat uns zwar das Keksrezept liegen gelassen, bevor sie zur Arbeit ging. Nur hat Opa, der Amateur, statt 500 Gramm Mehl 1000 Gramm genommen. Es fühlte sich so leicht an, dieses Mehl! Womöglich eine Light-Version. Jedenfalls ist der Teig viel zu trocken geworden. Gemeinsam hatten wir ihn geknetet, anfangs war alles vielversprechend, besonders wegen der Eier. „Schöne Gatsche“, fand Linus. „Bäh!“, sagt er nun aber und schüttelt sich. Wo er recht hat, hat er recht. Es schmeckt nicht, wie es schmecken sollte. Seine Großmutter entdeckt die Fehlerquelle natürlich sofort. Na und? Ich verdopple einfach auch die Zuckermenge, gebe zwei weitere Eier hinzu und ein Stück Butter. Schon klappt’s. Manchmal braucht man diese wilde Entschlossenheit, um ans Ziel zu kommen.

Oma hat so einiges in ihrem Repertoire: Schokokekse, Vanille-Kipferl, Pfefferkuchen oder vegane Variationen. Für jeden Geschmack etwas, nur zu kompliziert für unseren ersten Versuch. Hat man ja gesehen. Linus ist zum Glück sowieso wie ich. Wir stehen beide auf Butterkekse, ob die nun gesund sind oder nicht. Die Adventszeit steht vor der Tür, da braucht man in einem Haushalt mit Enkelkind genügend Gebäck für den schnellen Zugriff. Von den gefräßigen eigenen Kindern ganz zu schweigen. Insofern kommt uns der jetzt entstandene Zwei-Kilo-Klumpen gerade recht.

Obwohl der Weg bis zu den Keksen natürlich lang und beschwerlich ist. Schließlich müssen wir den Kloß erst mal auf seine Tauglichkeit prüfen. „Lecker“, sagt Linus. Er sieht sehr zufrieden aus, nachdem er das erste Röllchen verdrückt hat. „Was meinst du, Opa?“ „Ja, ist okay.“ Aber wir sind uns einig: Wissen wir denn, wie die andere Seite des Teiges schmeckt? Eine zweite Qualitätskontrolle muss sein. Wieder bestanden. Es kann losgehen. Es muss sogar, solange noch etwas da ist.

Ich habe ein flaches Tischchen besorgt, auf dem Linus ordentlich mitarbeiten kann. Geht auf Opas Kreuz, aber geschenkt. Wir brauchen unbedingt wieder Mehl, damit der Teig nicht so anklebt. Mal knetet Linus, mal ich. Noch etwas Mehl? Mal rollt er das hölzerne Erbstück von Uroma, mal ich. Da muss auch Mehl drauf. Dann ist der Klumpen endlich platt, und wir kramen die Förmchen aus der Schublade. Linus will unbedingt den Weihnachtsmann und alle Tiere. Ich bin für den Pilz, wenn ich schon im Sommer im Wald keinen einzigen gefunden habe, den Halbmond und das Herz. Er möchte den Engel und ein Teil, dessen Bedeutung sich mir nicht erschließt. „Schneemann“ sagt Linus fachmännisch. Am Ende liegt alles auf dem Tisch, was wir haben.

Kurz müssen wir mal eine Lachpause einlegen, weil wir inzwischen aussehen wie ein großes und ein kleines Mehlschwein. Oink, oink. Ansonsten ist die Küche aber in einem erstaunlich geordneten Zustand. Oma soll ja nichts zu schimpfen haben. Jetzt kommt das Ausstechen und damit, unter uns, das Wichtigste. Wenn man die Figuren nämlich nicht gar zu eng nebeneinander legt, bleiben Reste, und diese Reste – Sie wissen schon! Linus hat Opas Prinzip jedenfalls sofort verinnerlicht, buchstäblich, und den Mund ständig voll.

Den Rest vom Rest walzt man dann noch mal, und so entstehen immer neue Rentiere, Herzen, Monde, weitere Reste. Backblech für Backblech verschwindet im Ofen. Rest für Rest woanders. Das ist ziemlich anstrengend, und wir sind beide froh, als sich der ganze Klumpen endlich in Kekse und in schon leise grummelnden Mageninhalt aufgelöst hat.

Doch die Plackerei hat sich gelohnt. Vom guten Geruch angelockt, erscheint irgendwann Oma in der Türschwelle. Zwei sehr erwartungsvolle Blicke sind auf sie gerichtet, als sie ein Plätzchen auswählt, in den Mund führt und tatsächlich sagt: „Die schmecken aber lecker, oder? Habt ihr sie auch schon probiert?“ Nein, Oma. Wir würden ja gern. Aber wir haben noch eine Weile an der Rohfassung zu knabbern.

