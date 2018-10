Wer mit Kind im Kino ist, sitzt neben einer Zeitbombe

Was macht man an einem freien Tag mit schlechtem Wetter? Man geht mit den Kindern einen Film ansehen, schreibt Felix Müller.

Kinder sind eine Wohltat für den Standort Deutschland, denke ich. Ich stehe im Kino am Verkaufstresen, es ist Dienstagnachmittag. Wir haben beschlossen, uns „Die Unglaublichen 2“ anzusehen. Also zwei Erwachsene, zwei Kinder, dreimal kleines Popcorn, zwei Wasser, ein kleines Bier und eine Flasche Club Mate: die Kasse zeigt 55 Euro an. „Das sind 110 Deutsche Mark“, meldet mein Gehirn, das diese Umrechnung sinnloserweise immer noch anstellt. Seufzend tippe ich den PIN-Code meiner Bankkarte ein.

Andererseits, denke ich, sind Kinos ja sympathische Einrichtungen. Man sollte sie unterstützen. Seit vielen Jahren gehe ich unter anderem deshalb regelmäßig dorthin. Als ich noch kinderlos war, hatte ich sehr klare Vorstellungen davon, wie man sich im Kino zu verhalten hat - und wie nicht. Mir fehlte zum Beispiel jedes Verständnis dafür, warum sich manche Menschen nach Beginn eines Films noch miteinander unterhalten, laut mit der Chipstüte rascheln oder im dunklen Kinosaal mit ihrem Smartphone herumleuchten. Ich sah darin erstens eine grobe Rücksichtslosigkeit gegenüber den anderen Zuschauern und zweitens eine ärgerliche Geringschätzung der Kunstform Film. Manchmal fühlte ich mich deshalb genötigt, unangenehme Kurzgespräche mit fremden Sitznachbarn zu führen.

Heute ist alles anders.

Ich habe gerade bezahlt. Die Siebenjährige schnappt sich ihre Popcorntüte und rennt in Richtung Kinosaal.

- „Warum hast du dir kein Popcorn gekauft, Papa?“

- „Weil ich keins möchte.“

- „Du kriegst nichts von mir ab, hörst du? Nichts!“

- „Ich sagte, dass ich keins möchte.“

- „Das sagst du immer. Immer!“

Im Kinosaal geht es zu wie auf einem Kindergeburtstag

Ich muss gestehen, dass sie da nicht ganz Unrecht hat. Ich verzichte meistens auf Dinge wie Popcorn oder Pommes, um nicht unnötig dick zu werden. Stattdessen bediene ich mich dann maßvoll bei meiner lieben Tochter. Die kann das komischerweise überhaupt nicht ausstehen. Im Kino versucht sie ihre Popcorntüte vor mir zu schützen, indem sie ihren ganzen Körper akrobatisch um sie krümmt.

- „Also einmal kannst Du mich schon reingreifen lassen, oder?“

- „Vergiss es, Papa!“

Ich sehe mich um. Im Saal geht es zu wie auf einem Kindergeburtstag. In der Reihe vor uns nimmt ein Mann mit vier Kindern Platz. Er hat sofort mein ganzes Mitleid. Es dauert etwa zehn Minuten, bis alle ihre Jacken verstaut haben und auf ihren Plätzen sitzen. Dann kommt eines der Kinder auf die Idee, ein Selfie zu machen. Es dauert weitere zehn Minuten, bis alle mit dem Ergebnis zufrieden sind. Der Film beginnt, der Mann atmet durch, holt eine Flasche Flensburger heraus und lässt sie geräuschvoll aufploppen. Früher hätte ich mich an so etwas gestört. Heute denke ich nur: Prost.

Der Film läuft, während ich meine Tochter beobachte

Die Perspektive ist eben inzwischen anders. Früher ging ich im wesentlichen ins Kino, um mir einen Film anzuschauen. Heute läuft der Film, während ich den Großteil der Zeit meine Tochter beobachte. Es geht dabei nicht nur um ihr Popcorn. Sie hat auch Angst vor gruseligen Stellen. In „Die Unglaublichen 2“ gibt es einen Bösewicht, der mit einer Totenkopfmaske aus dunklen Ecken hervorspringt.

Solche Szenen führen dazu, dass meine Tochter erstens aus dem Kinosessel schnellt, als habe ihn jemand in Brand gesteckt, dabei zweitens ihre Wasserflasche umstößt und drittens von mir verlangt, ihr für den Rest des Films die Augen zuzuhalten - was sich als schwierig erweist, weil ich ja auch die Wasserpfütze aufwischen will, bevor sie irgendjemandem in die Schuhe läuft.

Zwischendurch muss sie natürlich auch noch zur Toilette, weshalb die gesamte Sitzreihe zweimal für uns beide aufstehen muss. Dann läuft der Abspann. Es waren zwei sehr kurzweilige Stunden im Kino. Der Film ist bestimmt auch nicht schlecht. Ich sollte ihn mir einmal ansehen.

