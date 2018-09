Eine Eichel macht noch keine Giraffe, lernt Opa beim Basteln

In unserem Wohnzimmer stehen seit vergangenem Sonntag drei ziemlich traurige Gestalten herum. Völlig unbeachtet, auf einem blauen Handtuch auf dem Fußboden. Die eine ist ein Igel, die zweite geht gerade so als Hund durch, die dritte – ach, lassen wir das. Eine Giraffe ist es jedenfalls nicht. Sagt Linus.

Angefangen hat alles mit dem plötzlich hereinbrechenden Herbst. Eigentlich hatten mein Enkel und ich vor, die Äpfel im Garten zu pflücken. Ich hatte mich schon sehr darauf gefreut. Er klettert dabei auf die Leiter, ich halte den Korb und die Leiter und ihn irgendwie gleichzeitig. Nettes, kleines Abenteuer mit hohem Lach-Faktor. Doch dann fallen plötzlich überall in der Stadt Kastanien und Eicheln von den Bäumen. Linus ist begeistert, besonders von den glänzenden Kastanien. „Bestimmt habt ihr in der Kita schon mal Tiere daraus gebastelt, oder?“, frage ich. Ist mir nur so rausgerutscht. Ein Fehler. Haben sie natürlich nicht. „Kannst du das, Opa?“

Nun wissen diejenigen, die vor vier Wochen die Opa-Kolumne gelesen haben, dass ich das Basteln lieber Oma überlasse, weil sie es kann. Nur hat sie gerade gar keine Zeit. Aber darf man ein Kind derart enttäuschen, dass man es nicht mal versucht? Linus’ Augen sagen ganz klar: Opa, du kannst das! Zum Glück habe ich aus meiner Kindheit noch schwache Erinnerungen an Figuren, die mit Streichhölzern zusammengebaut waren. Genau solche, wie sie jetzt im Wohnzimmer rumstehen.

Also gehen wir erst mal sammeln, was noch die einfachste Aufgabe ist, denn bei uns um die Ecke stehen die passenden Bäume. Vielleicht hätten wir den Einkaufskorb nicht gleich halb voll machen müssen. Egal, Opa trägt ihn ja. Linus versteht nicht, warum ich auch Eicheln haben will. Ich verstehe nicht, warum er auf den pieksigen Kastanienschalen besteht. So viel ist klar: Wir haben einen Plan. Jeder seinen eigenen.

Zurück zu Hause, hole ich das nötige Equipment. Nein, nicht die Bohrmaschine von Black & Decker, sondern das kleine Besteck: Schraubenzieher und diese Gewindedreher, die ich von meinem Vater geerbt habe. Dazu natürlich Streichhölzer. Als all das neben Eicheln, Kastanien und Kastanienschalen auf dem Terrassentisch liegt, wird mir bewusst: Da kann ich Linus nicht ranlassen, sonst rammt er sich noch etwas Spitzes in seine kleinen Hände, alle brechen in Tränen aus, und er besucht mich nie wieder.

Als das besprochen ist, erlahmt Linus’ Interesse schlagartig, was sich unter anderem daran zeigt, dass er dem Apfelbaum sehnsüchtige Blicke zuwirft. Wenigstens darf er mich als Supervisor unterstützen beim Bohren, Verbinden und Auf-die-wackeligen-Beine-Stellen. Dann ist das erste Gebilde endlich fertig, bestehend aus zwei großen Kastanien, einer kleinen sowie vier Streichholzbeinen. Ich frage, ganz offen für spannende Vorschläge: „Und?“ Linus sagt „Hund“. Na also. Damit kann ich leben.

Kastanien, verknüpft mit Streichhölzern

Dann baue ich, was er will. Er sagt: „Vier Kastanien hintereinander, das ist der Körper.“ Ich verknüpfe sie mit Streichhölzern. „Jetzt Stacheln.“ Als ich bohren und Holzstückchen verwenden will, sagt er fachmännisch: „Nein, Opa!“ und reicht mir die Kastanienschalen. Cleveres Kerlchen. Eine kleine Kastanie als Kopf, auch dort eine stachelige Schale drauf. „Igel“, stellt Linus zufrieden fest. Leider muss ich zugeben, dass dieses Schlangentier einem Igel ähnlicher ist als mein Hund einem Hund.

Jetzt muss aber auch mal eine der Eicheln zum Einsatz kommen. Eine Kastanie, langes Streichholz, Eichel drauf, fertig ist die Giraffe. Linus schüttelt missbilligend den Kopf. Die Beine – viel zu kurz. So sieht keine Giraffe aus. Ich bin ja selbst schuld, warum gehe ich auch so gern mit ihm in den Zoo? Nicht mal meinen zaghaften Versuch, das Wesen als Esel zu akzeptieren, erkennt er an. Stattdessen sagt er gönnerhaft: „Ampel“ und: „Ich geh jetzt lieber rein.“

Hoffentlich wird es bald Winter. Schneeburgen kann ich besser.

Mehr von Papas & Opas:

Von Pralinen bekomme ich Rückenschmerzen

Mit der Retsina-Pulle nach Amerika

Wenn ein Tandem kein Fahrrad mehr ist

Ich fürchte, ich bin als Opa ein Total-Versager