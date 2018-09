Von Pralinen bekomme ich Rückenschmerzen

Über Rückenbeschwerden als Volkskrankheit werden ja dauernd irgendwelche Artikel geschrieben. Die meisten befassen sich mit den medizinischen Möglichkeiten, sie zu behandeln. Die wenigsten sagen etwas über die Ursachen, und wenn, dann heißt es meistens: Das ist halt die Evolution, wir sind alle zu groß, haben außerdem zu wenig Bewegung und so weiter. Ich möchte an dieser Stelle eine weitere Erklärung dafür anbieten, dass viele Menschen in ihrer zweiten Lebenshälfte Probleme mit dem Kreuz bekommen.

Nämlich Kinder.

In der Theorie und vor der Geburt der Kinder nimmt man sich ja diese vielzitierte Erziehung vor, haha. Man will dem Nachwuchs etwa beibringen, dass gebrauchte Socken in die Wäsche gehören und nicht unter den Esstisch, dass man zerlesene Comics nicht wie Konfetti durch die Gegend wirft und es für die Memory-Karten eine Schachtel gibt. In der Praxis muss man sich dann trotzdem danach bücken, jeden Tag viele Dutzend Mal. Und während ich noch mahnende Worte an meine Brut richte, stehe ich dabei immer vor derselben, schwierigen Entscheidung: Beuge ich mich jetzt nach vorn und belaste wieder mal meinen Rücken oder gehe ich besser in die Knie, denen es aber auch schon mal besser ging? Kinder sind ganz herrlich, und meine sind sowieso die besten. Aber manchmal glaube ich, dass sie meinen Alterungsprozess dramatisch beschleunigen.

Jedenfalls musste ich letztens nach etwas bücken, das ich so bei uns noch nicht gesehen hatte. Auf dem Boden stand eine Salatschüssel, randvoll gefüllt mit Toffifee. Nicht irgendeine Salatschüssel, sondern die größte, die wir besitzen. Wir brauchen sie eigentlich nur, wenn Gäste vorbeikommen.

- „Was ist denn das?“, fragte ich meine siebenjährige Tochter.

- „Das ist eine Salatschüssel mit Toffifees drin.“

- „Das sehe ich selbst. Ich meine: Wo kommen die her? Hat Mama das ganze Zeug etwa gekauft?“

- „Nö. Ich.“

- „Du hast dir das selbst gekauft?“

- „Von meinem selbst verdienten Geld.“

Mir fiel wieder ein, dass sie erst kürzlich den Kapitalismus für sich entdeckt hatte. Sie versucht seit einiger Zeit dauernd an Geld heranzukommen, um es dann für irgendeinen Quatsch auszugeben. Zuerst probierte sie die Strategie, mich einfach danach zu fragen: „Papa, gib mir bitte 20 Euro.“ – „Warum?“ – „Nur so.“ Das war nicht sehr erfolgreich. Also begann sie, Spielzeug zusammenzusammeln und es waschkörbeweise aus dem Haus zu tragen. Auf dem Bürgersteig breitete sie eine Decke aus und wartete auf Käufer. Ich saß oben im Wohnzimmer und dachte, dass sie vielleicht fünf Euro verdienen würde. Tatsächlich wurden es dann aber ganze 20 Euro. Sie kam zurück und wedelte triumphierend mit dem Schein.

- „20 Euro?! Wie hast du denn das gemacht?“

- „Ich hab was verkauft.“

- „Hm. Was genau hast u eigentlich verkauft?“

- „Meine vier Pferdefiguren.“

- „Du meinst die, die du unbedingt zu Weihnachten haben wolltest?“

- „Ja. Verkauft für fünf Euro pro Stück.“

- „Da wird sich aber jemand gefreut haben. Im Laden kosten die Dinger nämlich 20 Euro pro Stück. Und deine waren noch wie neu.“

- „Na und, Papa? Dafür habe ich doch jetzt 20 Euro!“

Ich dachte: Schön, die Grundlagen des Systems hat sie verstanden. Zum Beispiel, dass man Geld durch Verkauf erwirtschaftet. Nun muss sie nur noch einsehen, dass man seine Dinge nicht unter Wert verkaufen muss. Aber sie schien glücklich damit zu sein, also war ich’s auch. Hinzu kam ja noch, dass gerade vier Spielzeugfiguren unseren Haushalt verlassen hatten. Und das hieß: weniger oft bücken, weniger Rücken- oder Knieprobleme.

- „Und was kaufst dir jetzt davon?“

- „Mal sehen. Vielleicht was Süßes.“