Mit der Retsina-Pulle nach Amerika

Linus und ich hängen im Wohnzimmer auf dem Sofa ab. Selbst uns ist manchmal langweilig. Eis hatten wir schon, einen Comic-Film auch. Linus fragt: „Opa, liest du mir Panama vor?“ Er meint „Oh, wie schön ist Panama“ und mag so gern die Stelle, wo es heißt: „He, kleiner Bär und kleiner Tiger, seht ihr nicht die Flaschenpost auf dem Fluss?“ Dann unterbricht er mich immer mit verstellt trauriger Stimme: „Zu spät, ist schon vorbeigeschwommen.“ Wie er das wieder mal so sagt, kommt mir eine Idee. Linus, weißt du überhaupt, dass es wirklich Flaschenpost gibt? „Nein, Opa, nur in Geschichten.“ Kurze Pause. „Oder?“ Er setzt sich hin und sieht mich voller Erwartung an. Ganz egal, ob jetzt eine erfundene Geschichte kommt oder eine wahre.

Doch, doch, Linus, und dabei geht es nicht immer nur um geheimnisvolle Seeräuberschätze. Das sind natürlich die spannendsten. Aber es gab auch schon Wissenschaftler, die früher gleich tausend Flaschen auf einmal ins Meer geworfen haben, um das Strömungsverhalten zwischen, sagen wir, England und Deutschland zu erkunden. „Wirklich, Opa?“ Linus kann erst bis ungefähr zwanzig zählen. Tausend – das ist für ihn unendlich. Ja, wirklich, Linus, tausend. Viele Flaschen gehen ja einfach unter, andere stoßen irgendwo an und zerbrechen oder werden gefunden und achtlos weggeworfen. Wer weiß, wie viel Piratengold auf diese Weise für immer versunken ist. Es soll sogar Flaschen gegeben haben, die waren hundert Jahre unterwegs, ehe sie angespült wurden.

Plötzlich ist es Linus gar nicht mehr langweilig. Er flitzt in sein Zimmer und holt Stifte und Zeichenpapier. Dann beginnt er eine Schatzkarte zu malen. Klassisch. Hügelige Insel, Kreuz in der Mitte, das muss reichen. Mama wird engagiert, um Palmen zu malen, sie kann das am besten. Dann ist der Plan auch schon fertig. Als nächstes brauchen wir jetzt eine Flasche. In der Küche steht eine kleine Retsina-Pulle, die haben Oma und Opa am Abend zuvor geleert. Von der kann man ganz leicht in einem Wasserbad das Etikett ablösen. Richtig abtrocknen, vor allem innen, damit die Schatzkarte nicht nass wird. Dann rein damit. Und was kommt nun?

Ehrlich gesagt, gibt es ja gar keinen Schatz. Was, wenn eines fernen Tages ein anderes Kind voller Hoffnung die Flasche aus dem Wasser fischt und dann nichts drin ist als eine geheimnisvolle Botschaft, mit der niemand etwas anfangen kann? Linus flitzt wieder in sein Zimmer und kommt mit drei wunderschönen kleinen Murmeln zurück, wahre Schätze. Sein Papa konnte ihn gerade noch davon abhalten, seine allerschönste zu nehmen. „Jetzt du, Opa!“ Ich krame ein paar Cent-Stücke zusammen, und wir packen auch noch einige kleine bunte Steine hinein. Das hat den Vorteil, dass die Flasche jetzt richtig Gewicht bekommt und später senkrecht im Wasser steht. Korken drauf, fertig ist die Flaschenpost.

Linus’ Onkel Bosse bietet sich an, uns mit dem Auto zu einer Stelle zu fahren, wo wir die Post abschicken können. Wir entscheiden uns für einen Bootssteg in Tegelort, da, wo der Tegeler See in die Havel mündet. Dort ist immer etwas Strömung. Wir sitzen zu dritt da und sehen unserer Flasche zu, wie sie sich im Wasser bewegt. Erst nur ganz wenig, aber dann treibt sie tatsächlich immer schneller ab, bis in die Mitte der Havel. Ich erzähle meinem Enkel, dass dieser Fluss hier vor uns noch eine ganze Weile vor sich hinfließt, bis er irgendwann die Elbe erreicht. Wenn alles unfallfrei weitergeht, schwimmt unsere Flaschenpost ja vielleicht Richtung Hamburg, an Geesthacht vorbei, wo Opa geboren ist. Was sagst du, Linus?

Erst mal gar nichts. Er lässt die Flasche nicht aus den Augen, bis sie nur noch ein wackeliger Punkt ist und schließlich so weit weg, dass wir gar nicht mehr erkennen, ob sie überhaupt noch auf Reisen ist. Dann sagt Linus doch noch was, ganz leise: „Amerika!“

