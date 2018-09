Wovon die Berliner träumen

Was wünschen sich Kinder, was Erwachsene? Wir haben Lebensträume erfragt - und wie sich diese erreichen lassen

Berlin. Für Jasna, fünf Jahre alt, ist die Sache klar. Einen Pferdestall zu besitzen, jeden Tag die Tiere zu pflegen und zu reiten: Das ist es, was sie sich sehnlichst wünscht. Auch die siebenjährige Lucia hat eine Fantasie: Sie möchte zusammen mit Freunden einen Laden führen und dort Spielzeug und Scherzartikel verkaufen. Spaß soll das Ganze machen, aber auch einem guten Zweck dienen: Von den Einnahmen möchte sie etwas für Flüchtlinge spenden. Leo (10) wäre dagegen schon glücklich, wenn es eine Welt ohne Schule geben würde. Oder zumindest eine, in der Schule ganz anders aussieht als heute.

Und wovon träumen Sie? Das haben wir Berlinerinnen und Berliner gefragt und viele spannende Antworten bekommen. Die Träume reichen von ganz konkreten Wünschen für die persönliche Zukunft bis hin zu Visionen einer friedlicheren und gerechteren Welt.

Wenn wir träumen, ist alles erlaubt. Im Traum können wir uns in einen Adler verwandeln, der durch die Luft schwebt, oder in Superman, der die Welt rettet. Träume katapultieren uns in fremde Länder und ermöglichen uns andere Existenzen. Mancher nächtliche Traum stellt sich aber auch als Albtraum dar: Wir werden verfolgt, erliegen einer Krankheit, schaffen es nicht, unsere alltäglichen Aufgaben zu bewältigen. All diese Träume erzählen uns, was uns bewegt. Und sie können uns, wie Psychologin Angelika Gulder sagt, Hinweise auf unser ungelebtes Potenzial geben. Träume machten die Welt unserer Seele durch Bilder sichtbar.

Einen Platz finden, der uns Sehnsüchten näher bringt

Wir tun also gut daran, wenn wir unsere Nacht- und Tagträume ernst nehmen – und versuchen, unser Wünsche und Ziele in der Realität zu verwirklichen. Das ist allerdings manchmal gar nicht so einfach. Die Traumreise in die Karibik mag noch verhältnismäßig leicht umzusetzen sein, wenn man nur lange genug für sie spart. Aber wie findet man den Partner, der zu einem passt? Den Beruf, der einen erfüllt? Wie schafft man sich eine glückliche Familie und einen verlässlichen Freundeskreis? Wie kann man seine Sehnsucht nach einer intakten Umwelt und einem friedlichen, toleranten Miteinander stillen?

Unsere Umfrage unter den Berlinerinnen und Berlinern bringt Ermutigendes zutage. Denn viele haben es geschafft, einen Platz zu finden, an dem sie ganz konkret an der Umsetzung ihrer Lebensträume arbeiten können. Da ist die Sozialarbeiterin, die sich täglich in der Obdachlosenarbeit dafür engagiert, dass Menschen in Würde leben können. Der Lehrer, der in Projektarbeit Alt und Jung zusammenbringt. Die Fotografin, die sich ein Netzwerk geschaffen hat, in dem man gemeinsam kreativ ist und sich gegenseitig unterstützt. Sie wünscht sich, dass diese Idee Wellen schlägt und zu einem weltumspannenden Lebensmodell wird. Denn: „Miteinander gut umgehen macht glücklich“, sagt sie. Eine Einsicht übrigens, die sich auch in den Kinderträumen widerspiegelt. Ob auf dem Ponyhof von Jasna oder im Laden von Lucia: Auch hier spielt das gemeinsame Glück mit Freunden und der Familie eine tragende Rolle.

Es war das Schicksal, das Jack Nicholson in der Rolle des unsympathischen Milliardärs Edward Cole darauf gestoßen hat, was er braucht und was wirklich wichtig ist. Im Film „Das Beste kommt zum Schluss“ aus dem Jahr 2007 entwirft er im Angesicht des Todes zusammen mit seinem Leidensgenossen Carter Chambers (Morgan Freeman) eine „Bucket List“ voller Träume, die sich beide erfüllen, bevor sie den sprichwörtlichen Löffel abgeben. Viele Filme und Bücher haben seitdem die Idee der „Löffelliste“ aufgegriffen. Es gibt Bucket-Listen für Paare und Wegweiser zu „500 Dingen, die man im Leben getan haben muss“. Vielleicht reicht es schon, sich nur ein paar Träume zu erfüllen. Und nicht darauf zu warten, dass einen das Schicksal darauf stößt, wann der richtige Zeitpunkt ist zu handeln: genau jetzt.

Leo (10): Eine Welt ohne Schule und ohne Pickel

Leo ist zehn Jahre alt

Foto: Reto Klar

„Ich träume von einer Welt ohne Schule. Die Kinder wissen schon alles, wenn sie auf die Welt kommen, sie können einfach so rechnen, lesen und schreiben. Dennoch gibt es Schulen, die funktionieren aber ganz anders als die heute. Kinder dürfen sich Kurse aussuchen, die ihnen gefallen. Wenn ihnen etwas nicht gefällt, können sie einfach zu einem anderen Kurs wechseln, z.B. in einen Musikkurs. Es muss nämlich Musiker für Festivals geben, die ich jedes Wochenende besuchen werden und nicht nur einmal im Jahr.

Außerdem möchte ich ewig Kind bleiben, weil ich mich nie rasieren möchte. Dann muss ich auch keine Angst vor der Pubertät oder vor Pickeln haben.“

Jasna (5): Ein Pferdestall mit sechs Schimmeln

„Ich träume von Mexiko, das ist das Land, aus dem der Vater meiner besten Freundin kommt. Wir werden da in den Ferien hinfahren. Ich träume, dass ich dort einen Stall habe mit sechs Pferden, am besten Schimmel. Daneben wohne ich in einem Haus mit meinem Bruder und meinen Eltern. Wir werden die Pferde striegeln und füttern. Alle werden reiten, sogar Papa und mein Bruder.

Abends sitzen wir im Garten und essen Nudeln mit Tomatensoße. Ich werde mit der Schule fertig sein und perfekt Englisch und Spanisch sprechen. Außerdem werde ich Baby-Kaninchen haben.“

Lucia (7): Ein eigener Laden und jeden Montag Party

Lucia ist zehn Jahre alt

Foto: Reto Klar

„Ich träume davon, einen Laden zu besitzen – zusammen mit meinen drei Freundinnen. Wir verkaufen Spielzeug und Scherzartikel für Jugendliche, es gibt einen Raum nur für Jungs und einen nur für Mädchen. Es gibt eine geheime Tür, die als Bücherregal getarnt ist. Man drückt auf einen Knopf und ist im Lagerraum. Auf einer weiteren Tür steht ,privat’, dahinter sind unsere Zimmer, dort lagern auch unsere Computer und Handys. In jedem Schlafzimmer sind zwei Betten, ich schlafe im blauen, die anderen im türkisen Zimmer.

Wir haben verschiedene Gläser mit Geld, zum Beispiel eines für Spenden für Flüchtlinge oder eines für Süßigkeiten. Hinter einer weiteren Geheimtür sind unser Schmuck und unsere Partykleider. Am Montag, wenn das Geschäft zu ist, laden wir unsere Freunde zur Party ein. Meine Eltern besuchen mich auch manchmal.“

Anna-Sofie Gerth (30): Mehr Hilfe für Obdachlose

Anna-Sofie Gerth

Foto: Jan-Erik Nord

„Ich habe mehrere Träume. Viele betreffen meine Arbeit. Ich arbeite seit sieben Jahren mit obdachlosen Menschen als Leiterin der City-Station der Berliner Stadtmission. Mein größter Wunsch ist, dass ich nie wieder einen Kältetoten erleben muss. Selbst wenn ich ihn nicht persönlich gekannt habe, trifft mich eine solche Nachricht sehr. Ich fühle mich dann so hilflos. Ich finde, dass wir großartige Arbeit leisten, und dann passiert es trotzdem. Das ist schrecklich.

Dass ich Obdachlose unterstützen darf, ist für mich ein Privileg. Das sind Menschen, die nie Unterstützung erfahren, nie angeschaut oder angesprochen werden. Mir öffnen sie sich, mir vertrauen sie. Und ich habe gelernt zu helfen. Mein Ziel ist, dass diese Menschen in Würde leben können. Für mich gehört dazu, ein Obdach zu haben. Wenn das für jemanden nicht dazu gehört, dann kann ich das aber auch akzeptieren. Es wäre ja vermessen, wenn ich sagen würde, wie man richtig zu leben hat.

Schön fände ich, wenn die soziale Arbeit ganz allgemein mehr Anerkennung erfahren würde, finanziell, aber auch gesellschaftlich. Und ich wünsche mir Frieden. Ich bin auch ehrenamtliche Notfallseelsorgerin. Ich hoffe, nie zu einem Terroreinsatz wie dem am Breitscheidplatz gerufen zu werden.

Und dann habe ich natürlich auch noch ganz persönliche Träume und Wünsche. Mein größter persönlicher Traum ist, irgendwann mal einen Doktortitel zu haben. Ich habe große Freude daran zu forschen und etwas zu entdecken. Ich reise auch gern. Aber in ein Thema ganz tief einzutauchen und wissenschaftlich zu arbeiten, das ist toll. Um diesen Traum zu verwirklichen, müsste ich aber erstmal einen Master in Sozialer Arbeit machen, und das kostet mehrere tausend Euro. Ich hoffe daher auf ein Stipendium.

Daniel Prinich (30): Ein Zuhause für alle Tiere

Daniel Prinich

Foto: Tierheim Berlin

„Dieses Foto zeigt mich mit zwei von den Hunden, die mit vielen anderen Tieren zusammen bei uns im Tierheim leben. Ich träume davon, dass Joschi, Tinga und alle unsere Langsitzer im Tierheim endlich ein eigenes Zuhause bekommen. Sie sind schon seit Jahren bei uns und keiner interessiert sich für sie. Dabei sind sie in den richtigen Händen ganz tolle, liebevolle Hunde. Sie haben eine zweite Chance so sehr verdient! Das wünsche ich mir von ganzem Herzen.“

Holger Schmidtke (51): Mehr Begegnungen zwischen Jung und Alt

„Ich träume davon, dass es mehr Achtsamkeit und Wertschätzung füreinander gibt. Diese Haltungen können wir in unserer Welt dringend gebrauchen. Ich versuche selbst, dazu ein Stück beizutragen. Ich betreue an unserer Schule und in der Region Berlin das Projekt „Generationsbrücke Deutschland“. Dabei gehen Viertklässler einmal pro Monat in Seniorenheime und entwickeln so über das Schuljahr eine Partnerschaft mit den Bewohnerinnen und Bewohnern.

Es ist ein Traum, der hier wahr wird: Menschen, die sich in unserer Gesellschaft nicht mehr begegnen, haben Gelegenheit, etwas gemeinsam zu machen. Doch gern träume ich noch weiter: Es wäre schön, wenn an allen Schule solche Begegnungen zum Alltag gehören würden. So lernen Kinder spielerisch, sich in die Lebenswelt älterer Menschen hineinzuversetzen und Mitgefühl zu entwickeln. Und ältere Menschen erfahren in den Begegnungen Lebendigkeit und Augenblicke des Glücks.“

Maike Plath, Theaterpädagogin: Das Gemeinsame suchen

Maike Plath

Foto: privat

„Ich träume davon, dass alle Menschen, die eine offene, demokratische Gesellschaft der Vielfalt wollen – über nationale, ethnische, soziale und kulturelle Grenzen hinweg – die Nervenstärke und den Mut aufbringen, eine große gemeinsame politische Allianz zu bilden gegen Rechtspopulismus und für eine fantasievolle Politik der Zukunft. Wir versuchen, das mit unserem Projekt ACT e.V. im Kleinen zu realisieren. Überall dort wird deutlich, dass Menschen an Selbstwert gewinnen, wenn sie das Gemeinsame suchen und nicht das Trennende – und auf dieser Basis ganz konkret Ideen entwickeln für eine Gesellschaft, die heutige Probleme konstruktiv überwinden kann.“

Uwe Velmeden (52): Ein Leben ohne Sprachgrenzen

Uwe Velmeden

Foto: privat

„Mir geht’s so wie den meisten Menschen, die sich nichts sehnlicher wünschen als das, was sie nicht haben oder können. Meine Muttersprache Deutsch mag ich ja passabel nutzen. Aber sobald ich die Sprachgrenze überschreite, ist bereits mein Englisch hoffnungslos überfordert, von irgendeiner anderen Ausprägung ganz zu schweigen. Da hat sich das mathematisch-naturwissenschaftliche Zentrum zu viel Platz ergaunert. Sich mit Menschen von überall auf der Welt austauschen zu können, weit jenseits von ,Guten Tag!’, ,Wo ist…’ und ,ein Bier bitte’, ja, das wäre er – der Traum! Dann bitte nicht mehr wecken!“

Jannette Kneisel (37): Auf das Gute schauen

Jannette Kneisel

Foto: Bahar Gözmener

„Wovon ich träume? Da brauche ich gar nicht lange zu überlegen. Mein dringendster Wunsch geht mir schon seit Monaten durch den Kopf und wird jeden Tag aufs Neue genährt, denn er hat mit dem Steinmetzhof zu tun, wo ich mein Fotostudio habe.

Wir haben hier auf dem Hof in Prenzlauer Berg ein Künstlerkollektiv mit lauter tollen Leuten. Da sind Steinmetze, Maler, Tischler und viele mehr, und wir alle kommen aus den verschiedensten Ländern. Doch egal was genau man tut und welche Herkunft man hat: Wir kommen sehr gut miteinander zurecht, weil wir gemeinsam etwas erreichen wollen und aufeinander achten. Die Kunst verbindet uns – unser Ziel, Kunst zu machen.

Ich wünsche mir, dass es überall so ist wie bei uns auf dem Steinmetzhof. Dass nicht Ellenbogenmentalität vorherrscht, sondern man sich gegenseitig unterstützt und bestärkt.

Hier auf dem Hof hat zum Beispiel einer keine Waschmaschine. Seit Jahren darf er seine Wäsche bei jemand anderem waschen. Wir essen auch häufig gemeinsam und planen zusammen Veranstaltungen. Jeder leistet da ganz selbstverständlich seinen Beitrag. Wenn ein Künstler Erfolg hat, freuen wir uns für ihn, anstatt neidisch zu sein. Miteinander gut umzugehen, macht glücklich und ist menschlich unheimlich bereichernd. Es ist viel besser als das Gemotze und Gehupe, das es auf Berlins Straßen so häufig gibt.

Ich habe hier gelernt, auf das Positive zu schauen, auf das, was jemand kann, nicht auf das, was mangelhaft ist oder fehlt. Wenn es auf der ganzen Welt den Umgang und die Toleranz wie bei uns geben würde, wäre das wunderbar.“

Bilal Kir (39): Akzeptiert werden, wie ich bin Bilal Kir träumt von mehr Akzeptanz

Foto: Sergej Glanze / Glanze/Berliner Morgenpost

„Viele Menschen mit Behinderung wissen nicht, welche Rechte sie haben. Ich habe mich als Berater ausbilden lassen und begleite andere Hilfsbedürftige auf ihrem Weg durch den Behördendschungel. Damit habe ich mir den Traum erfüllt, den ich schon als Jugendlicher hatte: mit Menschen arbeiten. Von einem dicken Auto oder einem großen Haus träume ich nicht. Es sei denn, es ist ein alternatives Mehrgenerationenhaus, in dem unterschiedlichste Menschen bunt zusammenleben. Toll wäre auch eine Weltreise mit einer Gruppe von Freunden in einem behindertengerechten Auto.

Mein Glück mache ich aber nicht von der Erfüllung dieser Träume abhängig. Ich will akzeptiert werden als der Mensch, der ich bin – nicht nur als „der Behinderte“ oder „der Türke“. Selbst wenn es ein Wundermittel gäbe, das mich gesund machen würde: Meine Interessen und Ziele würden sich wohl nicht ändern. Das Einzige, was anders wäre: Ich würde nicht mehr im Rollstuhl sitzen.“

Hans Lindberg (37): Zeit für Familie

„Ich träume von der Zeit nach meiner Karriere als Handballprofi, wo ich näher bei meiner Heimat und meiner Familie bin.

Ich hatte nie eine enge Beziehung zu meinen Großeltern, denn sie wohnten in Island. Ich träume, dass meine Eltern und Schwiegereltern näher bei unseren Kindern sind. Irgendwann.“

Eva Imhof (40): Nicht nur an sich selbst denken

Eva Imhof

Foto: pic*sel

„Ich träume von einer Welt, in der mit Herz und Liebe regiert wird und nicht mit Hass und Zerstörung. Und ich träume davon, dass Krankheiten wie Krebs keine Chance mehr haben. Dazu will ich auch selbst einen Beitrag leisten durch mein ehrenamtliches Engagement bei der DKMS. Dass wir bei unserer Aktion für den jungen zweifachen Familienvater Simon aus Berlin keinen Stammzellspender finden konnten, hat mich betroffen und traurig gemacht. Aber es gab auch einen positiven Aspekt: An die 1500 Leute sind gekommen und haben sich registieren lassen. Dadurch konnte anderen Erkrankten geholfen werden. Es ist so einfach, sich als Knochenmarkspender zu registieren. Man kann auch einfach nur spenden. Dazu werde ich auch weiterhin aufrufen.

Ich finde es toll, wie man mit wenigen Mitteln viel bewirken kann. Es ist ein gutes Gefühl zu helfen. Ich gebe auch Kleidung und Spielsachen an Bedürftige, und wenn dann die Freudentränen kullern, berührt mich das sehr. Gerade weil es so viel Übles auf der Welt gibt, sollten wir im Kleinen etwas dagegen setzen. Ich selbst fühle mich reich beschenkt und finde es daher umso wichtiger, etwas zurückzugeben und nicht nur an sich selbst zu denken.“

Mitarbeit: Daniela Noack

