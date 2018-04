Wie man sich vor Abzocke schützt

Vorsicht, Abzocke! Nirgendwo wird man so leicht übers Ohr gehauen wie auf dem Flohmarkt. Worauf Kunden achten sollten, erklärt der Mönchengladbacher Verkaufstrainer Markus Reinke.

Herr Reinke, woran erkennen Sie als Profi, ob jemand versucht, Sie abzuzocken?

Markus Reinke: Wenn mich einer zuquatscht. Wenn er ohne Punkt und Komma spricht. Es gibt Händler, die sind distanzlos und kommen nah an den Kunden heran, oft berühren sie ihn sogar. Sie versuchen, ihm ein Produkt in die Hand zu drücken.

Angenommen, Sie suchen selber ein bestimmtes Produkt auf dem Flohmarkt. Woran erkennen Sie, ob ein Händler seriös ist?

Er ist ruhig und hat Spaß am Verkaufen. Es geht ihm nicht in erster Linie ums Geld, sondern um den Kontakt zum Menschen. Er macht Späßchen mit den Kunden.

Der Markt ist hart umkämpft. Muss man da als Verkäufer nicht offensiv auftreten?

Man muss den gesunden Mittelweg finden. Aktiv? Ja. Aber nicht aggressiv.

Versuchen nur die Profis zu schachern oder muss man auch bei den anderen aufpassen?

Nein, die Profis sind das Problem. Die erkennt man schon an ihrem Stand. Die sind morgens oft die ersten Kunden, die über den Markt gehen und nach Ware schauen, die sie günstig kaufen, um sie teurer weiterzuverkaufen. Die haben oft keine Preise ausgezeichnet. Die wollen, dass der Kunde nachfragt.

Den meisten Deutschen ist das Feilschen fremd. Schreckt das nicht ab?

Ich habe Bekannte, die seit Jahrzehnten auf den Flohmarkt gehen. Die haben mir gesagt, dass sich das inzwischen komplett verändert hat. Oft ist es so, dass die Deutschen noch viel hartnäckiger feilschen als so mancher Türke oder Araber. Vielleicht liegt das auch daran, dass das Rabattgesetz weggefallen ist, das die Höhe von Preisnachlässen begrenzt hat. Vielleicht haben die Leute das Feilschen aber auch gelernt, wenn sie im Internet Produkte ersteigern.

Sie bringen Kollegen das richtige Verkaufen bei. Welches sind die häufigsten Fehler?

Viele Verkäufer sind zu ernst. Oft schaut man als Kunde in ein Regengesicht. Man braucht aber ein Sonnegesicht. Man muss den Blickkontakt suchen und die Kunden anlächeln. Die haben ja schon genug Probleme. Wer will da noch in ein Regengesicht schauen?

Kann man Verkaufen denn lernen oder ist es eine Frage des Talents?

Natürlich kann man Verkaufen lernen. Das ist ein Handwerk wie jedes andere Handwerk auch. Ich bin auch nicht als Verkäufer auf die Welt gekommen.

Was haben Sie davor gemacht?

Ich habe das Abitur auf dem zweiten Bildungsweg nachgeholt und Jura studiert. Ich bin Taxi gefahren und habe eine Ausbildung bei der Stadtverwaltung gemacht. Ich bin über eine Stellenanzeige da reingerutscht. Die Firma Vorwerk suchte Staubsauger-Verkäufer.

Als Anfänger macht man Fehler. Was war Ihr schlimmstes Erlebnis?

Ach, so Schlimmes habe ich gar nicht erlebt. Sonst hätte ich die Lust am Verkaufen gleich wieder verloren. Was mich nur verstört hat, war die Armut vieler Kunden. Einmal kam ich in eine komplett leere Wohnung. Ich sollte einer 20-Jährigen einen Staubsauger verkaufen. Die konnte sich das gar nicht leisten. Da bin ich wieder gegangen.

Anderen Verkäufern wäre das egal gewesen.

Glaub ich nicht. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die meisten Verkäufer ähnlich ticken. Das sind korrekte Menschen. Es gibt natürlich auch Schwarze Schafe, und in unserer Branche fallen die eher auf, weil wir im Rampenlicht stehen. Denken Sie nur an die Rentner, die bei Kaffeefahrten übers Ohr gehauen werden.

Welche Eigenschaften braucht ein guter Verkäufer?

Man muss nicht unbedingt ein kontaktorientierter Mensch sein, wie man das oft vermutet. Man muss allerdings bereit sein zu lernen, wie man auf andere zugeht. Ansonsten braucht man viel Fleiß. Man muss in seiner Freizeit Kundengespräche vorbereiten und Ergebniszahlen aufbereiten. Man muss wie ein Selbstständiger denken, auch wenn man angestellt ist.

Wie steht es mit der Menschenkenntnis?

Verkäufer machen oft den Fehler, dass sie potenzielle Kunden nach ihrem äußeren Erscheinungsbild beurteilen. Der Schuss geht fast immer nach hinten los. Wie oft stand ich vor einer Bruchbude und dachte, da verkaufst du nie was. Und dann bin ich mit einem großen Auftrag rausgegangen. Man muss versuchen, die Welt des Kunden durch Fragen zu erkunden. Nur so kann man ein passgenaues Angebot machen.

Sich selber zu verkaufen, gehört offenbar auch dazu. Auf Ihrer Homepage ködern Sie Neukunden mit Gratis-Verkaufstipps. Ist das nicht ein bisschen marktschreierisch?

Die meisten Menschen brauchen ein bisschen Zeit, bis sie Vertrauen zu einem Verkäufer entwickelt haben. Die werden nach einem Besuch meiner Homepage nicht gleich ein Seminar bei mir buchen. Die müssen sich erstmal an mich gewöhnen. Ein gutes Instrument ist ein Newsletter.

Wo hört denn die Überzeugungskunst auf, wo fängt das Bequatschen an?

Wenn man immer wieder bei Kunden anruft, obwohl die schon zehnmal nein gesagt haben, und wenn man die Einwände des Kunden nicht akzeptiert. Man muss freundlich bleiben. Eine höfliche Hartnäckigkeit hilft.

Ist der Verkäufer nicht eine aussterbende Spezies, wenn immer mehr Kunden online bestellen?

Nein, das glaube ich nicht. Es gibt eine Vielzahl von erklärungsbedürftigen Produkten und Dienstleistungen, die man oft nur über das persönliche Gespräch verkaufen kann. Auch die Kollegen im Online-Marketing versuchen, die Telefonnummern von Kunden zu bekommen, um in einem persönlichen Gespräch größere Aufträge zu generieren.

Sind die Kunden selbstbewusster geworden?

Ja. Ich begegne Menschen, die sehr viel kritischer und preissensibler geworden sind, weil sie durch das Internet in der Lage sind, Preise zu vergleichen. Das stellt mich vor die Aufgabe, mich noch mehr von der Konkurrenz abzuheben. Der Kunde muss das Gefühl bekommen, dass er maximal profitieren kann.