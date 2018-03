Wie Kinder sich vor Anmache im Netz schützen

Berlin. "Ich wollte nicht, dass wir uns so schnell nahe kommen. Ich wollte, dass Martin mir mehr Zeit gibt", sagt die 23-jährige Anna* heute. Auch jetzt fühlt sich die junge Frau unwohl bei dem Gedanken an den Mann, in den sie mal verliebt war. Sie hat den Kontakt abgebrochen, ihn im sozialen Netzwerk blockiert.

Martin* lernt Anna, damals 19, über eine Facebook-Gruppe kennen. Der 24-Jährige schickt ihr Nachrichten – morgens, mittags, abends. "Wie war dein Tag? Ich denke an dich." Zu schön, um wahr zu sein. Anna freut sich immer mehr, von Martin Nachrichten zu bekommen. Nach wenigen Tagen sagt er ihr: "Ich liebe dich" – und sie antwortet ihm mit den gleichen Worten. Als er ihr schreibt, er könne für ein Wochenende zu ihr kommen, ist Anna Feuer und Flamme. Am Hauptbahnhof begegnet sich das virtuelle Liebespaar zum ersten Mal, umarmt sich, hält Händchen. "Ich habe mich dabei geborgen gefühlt", sagt Anna. Sie begleitet ihn zu seiner Pension.

Nach den ersten Küssen fängt Martin an, Anna auszuziehen. Er ist zärtlich, aber für Anna fühlt es sich "komisch" an. Denn: Sie kennt Martin nur aus dem Internet und erst seit weniger als einer Stunde in der Realität. Anna denkt sich: "Gib mir noch etwas Zeit." Aber im entscheidenden Moment hört sie nicht auf ihre innere Stimme. Sie will Martin nicht verletzen. Er ist doch schließlich nur für das Treffen mit Anna angereist.

"Ich bin erstarrt", erinnert sie sich. Es ist Annas erstes Mal. Danach hat sie tagelang Unterleibsschmerzen, fühlt sich "über Wochen geknickt". Martins Nachrichten werden mit der Zeit weniger. Ihr Halt: "Meine Eltern haben mir Kraft gegeben. Sie unterstützen mich in allem."

Die Kinder denken, ein guter Freund chattet mit ihnen

Es gibt Menschen, die Kinder und Jugendliche nur aus einem Grund im Netz anschreiben: in der Absicht, sie sexuell zu missbrauchen. Sie bauen Vertrauen auf, manipulieren, machen ihre jungen Opfer abhängig und schüchtern sie ein. Zur Kontaktaufnahme benutzen sie Messenger wie Whatsapp, soziale Netzwerke, Videoportale oder Online-Spiele. Das Fachwort dafür lautet Cybergrooming, von Englisch "anbahnen, vorbereiten". Solche Handlungen sind als Vorbereitung zu sexuellem Kindesmissbrauch strafbar, auch wenn sie virtuell erfolgen.

Es trifft schon die Jüngsten. Laut KIM-Studie haben bereits sieben Prozent der Sechs- bis 13-Jährigen problematische Kontaktversuche von Fremden im Internet erlebt. "Ich persönlich gehe aber davon aus, dass jedes Kind im Netz schon mit einem Sexualtäter konfrontiert worden ist", sagt Thomas-Gabriel Rüdiger, Kriminologe an der Fachhochschule der Polizei des Landes Brandenburg. Vielen sei dies erst nicht bewusst. "Sie denken, dass das ein guter Freund ist, der sich mit ihnen unterhält."

Das Problem: In der Realität kann ein Kind oder Jugendlicher sofort erkennen, dass das Gegenüber nicht gleichaltrig ist. Häufig auch, dass er unlautere Absichten hat. Anders im Internet. Monika Bormann, Psychotherapeutin und Leiterin der psychosozialen Beratungsstelle "Neue Wege" in Bochum, sagt: "Sehe ich das Gesicht, die Statur meines Gegenübers, nehme seinen Geruch war, kann ich einschätzen, ob er mir sympathisch ist. Das alles fehlt im Netz. Das macht das Internet riskanter als das Leben draußen."

Ein Teufelskreis beginnt

Doch gehen die Täter immer bis zum Äußersten? Kriminologe Thomas-Gabriel Rüdiger unterscheidet zwei Tätertypen. "Der eine versucht, Vertrauen aufzubauen und eine Beziehung zum Opfer zu führen. Ihm geht es tatsächlich auch um ein Treffen mit dem Kind." Das sei aus seiner Sicht allerdings die seltenere Form. Der zweite Tätertyp, so Rüdiger, wolle das Kind in eine sexuelle Interaktion einbeziehen, um an Erpressungsmaterial zu kommen. Kaum ist das erste Bild verschickt, gibt es ein Druckmittel, um weitere Fotos oder Filme zu fordern. "Teilweise sind die Täter nett, solange das Kind den Forderungen nachkommt", so Thomas-Gabriel Rüdiger. "Wenn es das dann aber nicht mehr mitmacht, wird das Kind erpresst. So beginnt dann ein Teufelskreis."

Es ist Begehren, das auf ungestillte Bedürfnisse trifft. Eine Studie von Klicksafe, der EU-Initiative für mehr Sicherheit im Netz, zeigt: Fast jeder zweite 14- bis 29-Jährige nutzt das Internet, um sich nicht alleine zu fühlen. Und es geht noch um mehr. "Kinder wollen sich ausprobieren. Es ist auch eine Form von Anerkennung", sagt Kriminologe Rüdiger. Kinder seien es außerdem gewohnt, Bilder von sich preiszugeben und sich zu präsentieren. "Sie sehen zum einen, dass Youtube-Stars damit extrem erfolgreich sind. Und zum anderen, dass auch die eigenen Eltern Fotos auf Facebook posten. Dann ist der Sprung, sich auch freizügig zu fotografieren, nicht mehr so weit."

Auch die Tatsache, dass Pornografie im Netz leicht zugänglich ist und häufig schon von Kindern und Jugendlichen konsumiert wird, hat dazu beigetragen, dass Hemmschwellen gefallen sind und sich das Bild von Sexualität verändert hat.

Häufig kommt die Einsicht, dass das eigene Verhalten womöglich leichtsinnig war, zu spät. Auch das legt die Klicksafe-Studie nahe. Demnach hat fast jeder dritte junge Nutzer es schon bereut, persönliche Informationen in sozialen Netzwerken geteilt zu haben. Die Täter wiederum bekommen über die Profile oder beispielsweise über die Chatfunktion von Online-Spielen wichtige Informationen über das Umfeld, die Musikvorlieben oder die Hobbys der Kinder und Jugendlichen, die sie für ihre Belange ausnutzen können.

"Komm doch zu mir", schrieb der Youtuber

Bei Nina* hatte das Chatten im Netz gravierende Folgen. Heute ist sie 19 Jahre alt. Es hat Jahre gedauert, bis sie das, was vorgefallen ist, als sexuellen Missbrauch werten kann. Denn sie wollte seine Nähe und er war ihre erste Liebe.

Nina ist 13 Jahre alt, als sie "Mr. Knight"* auf Youtube entdeckt. Die langen Haare, die Metal-Musik und seine Witze reißen sie mit. "Mr. Knight" sagt – wie viele Youtuber: "Ich mag all meine Follower. Schreibt mir alle." Die Dortmunderin himmelt den Youtuber mit den 120.000 Followern an.

In ihrem Elternhaus ist kein Platz für Nina. Da ist niemand, der ihr das Gefühl gibt, geborgen und gewollt zu sein. Die Eltern streiten ständig. Der Vater schlägt die Mutter, die wiederum ihr Leid öffentlich auf Webseiten klagt. Nina erinnert sich: "Meine Welt ging unter. Das waren verschiedene Vorstufen der Hölle."

An einem Winterabend weiß Nina nicht, wohin mit ihren Gefühlen. Sie schreibt "Mr. Knight", was ihr auf dem Herzen liegt. Der Youtuber antwortet direkt: "Du musst von zu Hause weg, damit die merken, wie schlecht es dir geht. Komm doch zu mir." Nina denkt sich damals: "Da ist endlich jemand, der mich bei sich haben will."

Nina und "Mr. Knight" haben jetzt täglich Kontakt über Facebook und Skype. Nina ist "megaverknallt" und der Youtuber sagt, er habe die gleichen Gefühle für sie. Sie erzählt viel von sich, von ihrem Leben zwischen Schule und Musikunterricht. "Mr. Knight" erzählt nur wenig von sich. Doch eins sagt er ganz deutlich: Er sagt, dass er mit ihr schlafen wolle. Der 24-jährige Berliner weiß, dass Nina erst 13 Jahre alt ist. Nina kauft ein Bahnticket, um zu ihm zu fahren. Sie will für immer weg.

Aus Scham schweigen viele Opfer

Der Youtuber holt das Mädchen vom Hauptbahnhof ab. Sie küssen sich. Ninas erster Kuss. In seiner Wohnung schlafen sie dann miteinander. Kurz darauf kommen "Mr. Knights" Gäste, darunter auch viele andere Youtuber. "Das waren alles Leute, die sich selbst darstellen wollten, und ich habe gemerkt, dass ich sieben Jahre jünger als alle anderen bin." Nina fühlt sich unwohl.

Die Party eskaliert um 23 Uhr. Die Kripo rückt an, nimmt Nina mit. Ninas Mutter hatte mittags gemerkt, dass ihre Tochter weg war, und die Polizei alarmiert. Mit dem Streifenwagen geht es auf die Wache und dann im Auto der Eltern zurück ins Ruhrgebiet.

Die Schmetterlinge im Bauch für den Youtuber aus Berlin spürt Nina noch lange. Noch einige Monate nach dem Vorfall sagt sie bei der Polizei aus, "Mr. Knight" habe nicht gewusst, dass sie 13 Jahre alt war. Um ihn zu schützen. Das Verfahren wegen sexuellen Missbrauchs eines Kindes wird deshalb eingestellt. Doch heute schwankt die 19-Jährige "zwischen Wut und Versöhnlichkeit". Sie überlegt immer wieder, ob sie den Fall bei der Staatsanwaltschaft neu aufrollen lassen soll.

Ninas Verhalten ist typisch. Die Polizei geht davon aus, dass sexueller Missbrauch und Nachstellung besonders selten angezeigt werden, wenn das Internet im Spiel ist. "Das Dunkelfeld ist extrem hoch. Ein Grund ist Scham", sagt Mario Lorenz, Sprecher des Landeskriminalamts in Nordrhein-Westfalen. Nina Tellmann von der Beratungsstelle "Zornröschen" in Mönchengladbach bestätigt, dass Jugendliche, die schlechte Erfahrungen über das Internet gemacht haben, selten Hilfe suchen. "Mädchen ist unglaublich peinlich, was passiert ist, weil sie erst dann merken, dass sie nicht genug nachgedacht haben." Allerdings seien auch Jungen betroffen. Die Hürde, sich den Eltern anzuvertrauen, ist hoch.

Was Eltern tun können, um ihre Kinder zu schützen

Aus Sicht der Experten sind Maßnahmen, um den Nachwuchs im Netz besser zu schützen, längst überfällig. Kinder und Jugendliche, aber auch Eltern sollten über die Gefahren im Netz besser aufgeklärt werden – und darüber, wie man sich schützen kann. Derzeit macht sich nur die Hälfte der Eltern in Deutschland Sorgen, dass ihr Kind im Internet von Fremden kontaktiert wird, so ein weiteres Ergebnis der ­Klicksafe-Umfrage. Und jeder Vierte bis zu 21-Jährige vertraut Online-Bekanntschaften, wenn diese viele Informationen von sich teilen. Eine Naivität, die bisweilen verhängnisvolle Auswirkungen haben kann.

"Aus meiner Sicht müssen wir im Netz einen Rechtsraum ähnlich wie im Straßenverkehr schaffen", sagt Kriminologe Thomas-Gabriel Rüdiger. "Das bedeutet, dass wir Eltern haben, die durch Vorbildfunktion die Regeln des Raumes vermitteln. Und Bildungseinrichtungen, die diese Regeln aufgreifen und vertiefen." Nur, fragt er weiter: Was würde es bringen, wenn man einem Kind sage: "Lauf nur bei Grün über die Ampel", wenn es nicht im Gegenzug eine Regel gebe, die verhindere, dass ein Autofahrer bei Rot fahre? Es brauche auch strengere Gesetze, findet er – und eine stärkere Sichtbarkeit der Polizei. "Nur 0,6 Prozent der Polizei beschäftigt sich mit Cybercrime", sagt er. "Wir müssen die Sichtbarkeit von Sicherheitspersonal im Netz erhöhen, um abschreckend auf die Täter zu wirken."

Nach Ansicht von Dagmar Hoffmann, Professorin für Medien und Kommunikation an der Universität Siegen, gibt es in Deutschland schon viel Aufklärungsarbeit für Kinder und Jugendliche, wie sie das Internet nutzen können und wo Gefahren lauern. "Aber es könnte natürlich noch mehr Medienbildung angeboten werden, gerade auch für Kinder aus sozial benachteiligten Familien." Wichtig sei, die Jugendlichen mündig zu machen, sie anzuleiten, "damit sie das Internet für sich sinnstiftend nutzen können und auch Selbstschutzmechanismen ausbilden".

Tipps für Eltern gibt zum Beispiel die Initiative "SCHAU HIN! Was dein Kind mit Medien macht". Die Medienexperten der Initiative raten Eltern, ihr Kind gerade anfangs beim Umgang mit dem Internet zu begleiten. Außerdem sollten Sicherheitsregeln vereinbart werden. Dazu gehört, Persönliches zu schützen, indem auf umfangreiche Profilangaben verzichtet wird, persönliche Daten nicht weitergegeben und Standortdienste ausgeschaltet werden. Kinder und Jugendliche sollten die Webcam auslassen, immer misstrauisch bleiben, unangenehme Dialoge sofort beenden und Störer melden und blockieren. Und, vor allem, kein Treffen mit fremden Personen vereinbaren – zumindest nicht ohne Begleitung Erwachsener. Nicht zuletzt, betonen die Experten von SCHAU HIN!, sollten Belästigungen per Screenshot dokumentiert und gemeldet werden: dem Betreiber, Beschwerdestellen wie jugendschutz.net, internet-beschwerdestelle.de oder, in schweren Fällen, auch der Polizei.

Online-Dating ist ok – sofern Grundregeln beachtet werden

Kriminologe Thomas-Gabriel Rüdiger rät Eltern, selbst die sozialen Medien zu nutzen – um ein Gespür dafür zu entwickeln, wie die Programme funktionieren und welche Risiken vorkommen können. Beispiel Fake-Profile: Wenn eine Person auf einem Foto besonders attraktiv ist oder das Bild unnatürlich wirkt, könnte das ein Hinweis darauf sein, dass das Bild aus dem Netz entwendet wurde. Wer das Foto auf dem Rechner speichert und anschließend in die Google-Bildersuche hochlädt, kann checken, ob es sich um ein Werbebild oder ähnliches handelt. Denn die Suchmaschine wird mehrere Treffer für das Bild ausgeben. Auch ein Blick auf die Freundesliste kann hilfreich sein. Ist die Freunde-Anzahl des Nutzers sehr gering, kann das ein Indiz für ein gefälschtes Profil sein.

Nora* hatte Glück: Ihre Mutter hat sich von Anfang an für die Online-Aktivitäten der Tochter interessiert.

Nora, jetzt 23, selbst Mutter einer einjährigen Tochter und in fester Partnerschaft, meldet sich mit zwölf Jahren bei den sozialen Netzwerken Knuddels und SchülerVZ an. Noras Mutter liest sich die Geschäftsbedingungen durch. "Sie hatte ein Auge drauf, dass ich nur Kontakt mit Leuten habe, die ich kenne", sagt die junge Frau. Mit 15 Jahren fängt Nora an, Fremde übers Internet kennenzulernen. "Vertraut habe ich diesen Menschen, aber Gefühle habe ich beim Chatten nicht entwickelt."

Die Mutter sagt: "Gib keine Adresse, keine Telefonnummer, gib nichts heraus!" Ab ihrem 16. Lebensjahr trifft sich Nora auch mit einigen Männern, die sie im Dating-Portal Lo­voo kennenlernt. Zur schnellen Annäherung kommt es nie. Die schönsten Treffen sind die, bei denen sie mit der Verabredung spazieren geht und sich unterhält.

"Ich habe immer darauf geachtet, mich an öffentlichen Plätzen zu treffen. Nach fünf oder sechs Mal habe ich die Person dann mit nach Hause genommen und meinen Eltern vorgestellt." Noras Mutter weiß vorab von allen Verabredungen. Sie lässt ihrer Tochter Freiheiten, sagt aber immer: "Wenn du mir nicht Bescheid sagst, dann sag' einer guten Freundin, wo du mit wem bist."

Nur ein einziges Treffen ist Nora unangenehm: Gleich in den ersten paar Minuten fragt ihr Date, ob sie nicht sofort mit ihm nach Hause fahren wolle. Nora fährt nach Hause – zu sich.

* Namen geändert

Sicherheits-Tipps für das Chatten im Netz

Es gibt keine hundertprozentige Sicherheit im Internet. Diese Hinweise können jungen Menschen aber helfen, unangenehme Überraschungen zu vermeiden:

Einstellungen für das Online-Profil

Möglichst anonym bleiben: Persönliche Informationen wie Wohnort, Geburtstag, Handynummer oder Schule nicht im Profil angeben.

Sich einen Fantasie-Namen zulegen und das Profilbild so abändern, dass das Gesicht nicht direkt erkennbar ist.

Das Profil so einstellen, dass Auskünfte nur für Freunde sichtbar sind – und dass man nicht von Suchmaschinen gefunden werden kann.

Standorterkennung deaktivieren.

Regeln für das Chatten

Sich bewusst machen: Profil, Fotos oder Videos des Chat-Partners müssen nicht real sein.

Persönliche Daten auch bei Nachfrage nicht weitergeben.

Generell sollte gut überlegt sein, was man Unbekannten im Chat mitteilen möchte.

Auf keinen Fall über Geld sprechen oder Kontodaten weitergeben.

Misstrauisch werden, wenn jemand anfängt, über Aussehen oder Sex zu reden oder sich auffällig für Sorgen interessiert. Besonders alarmierend: Aufhetzen gegen Eltern oder Lehrer.

Nicht auf Casting- oder Filmrollen-Angebote reinfallen.

Nicht von Komplimenten und Versprechungen verleiten lassen, persönliche Informationen zu teilen.

Im Zweifel den Chat beenden, Nutzer blockieren und ihn beim Administrator melden.

Bilder im Netz verschicken

Darauf achten, welche Bilder online gehen oder verschickt werden – denn was einmal im Internet ist, lässt sich nicht mehr vollständig löschen.

Sich auf Bildern nicht zu attraktiv oder sexy geben – das lockt auch viele Leute an, die keiner kennenlernen möchte.

Keine Dateien öffnen, deren Herkunft nicht erkennbar ist, da oft Bilder mit pornografischem Inhalt versendet werden.

Das Weiterschicken von Nacktbildern kann strafrechtliche Folgen haben. Heimliches Fotografieren einer anderen Person ist ebenfalls strafbar, da es gegen das Persönlichkeitsrecht verstößt. Das trifft natürlich erst recht beim Posten solcher Bilder zu.

Treffen mit der Online-Bekanntschaft

Die wichtigste Regel: Sich niemals alleine treffen, Bekannte oder Freunde über die Details des Treffens informieren.

Das Kennenlernen sollte unbedingt an einem öffentlichen Ort stattfinden.

An- und Abreise selbstständig planen.

Falls es unangenehm wird: auf das Bauchgefühl hören und sich sofort zurückziehen. Im Notfall durch lautes Schreien auf sich aufmerksam machen. Nicht zögern, den Notruf "110" der Polizei zu wählen. Sich Eltern anvertrauen. Strafanzeige erstatten.

Mehr Infos und Beratung für Eltern, Kinder und Jugendliche:



www.schau-hin.info: Navigator für Eltern. Er Informiert über aktuelle Entwicklungen der Medienwelt sowie über Risiken und beeinträchtigende Inhalte. Mit vielen Tipps, Broschüren zum Herunterladen und Chat-Funktion.

beauftragter-missbrauch.de: Prävention und Hilfe bei sexuellem Kindesmissbrauch

save-me-online.de: Beratung für Kinder und Jugendliche bei Mobbing, sexuellen Übergriffen und ähnlichen Problemen im Netz

www.juuuport.de: Anonyme Beratung und Online-Tipps von Jugendlichen für Jugendliche