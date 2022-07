Kondome von der BVG

Berlin. Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) verkaufen jetzt Kondome. Seit Mittwochmorgen gibt es das neue „*icket“. Dabei gibt es zu dem BVG-Ticket auch ein Verhütungsmittel. „Verkehr sollte sicher sein, egal, ob öffentlich oder privat“, teilte das Unternehmen mit.

Anlass für diese Sonderaktion ist der Christopher Street Day (CSD) am kommenden Sonnabend. Ab sofort ist das „*icket“ auf sieben U-Bahnhöfen an speziellen „*icketautomaten“ und in den BVG-Kundenzentren erhältlich. Die Kosten für das *icket betragen fünf Euro. Es gilt ausschließlich am 23. Juli 2022, dem Berliner CSD, bis 3 Uhr des Folgetages in allen Verkehrsmitteln der BVG im Tarifbereich Berlin AB. Wer will, kann zudem zwischen einem Kondom oder Lecktüchern für den privaten Verkehr wählen, außerdem gibt es Tattoos zum Aufkleben.

„Das *icket ist ein Komplettpaket für Spaß und Sicherheit beim Verkehr“, so Christine Wolburg, Leiterin Vertrieb und Marketing bei der BVG. Mit einem Augenzwinkern, aber auch mit der klaren Botschaft: Bei der BVG bist du willkommen, ganz egal, wen und wie du liebst.“

Die *icketautomaten befinden sich auf den Bahnsteigen an den U-Bahnhöfen Alexanderplatz (U8), Eberswalder Straße (U2), Frankfurter Allee (U5), Neukölln (U7), Nollendorfplatz (U2 Richtung Pankow), Wedding (U6) und Zoologischer Garten (U9).