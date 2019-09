Unsere Veranstaltungen

Morgenpost-Tasting

Lassen Sie sich in die Welt der edlen Tropfen entführen und genießen Sie an einem besonderen Abend erlesene Drinks in 5 Gängen inklusive Food Pairing. Das Zusammenspiel aus exklusiven Getränken und Köstlichkeiten bildet ein Kunstwerk von Aromen. Exquisite Bars in Berlin öffnen ihre Türen und laden dazu ein, die Vielfalt der Getränke zu erkunden.

Jeden Monat in einer anderen Berliner Bar - 49,90 € pro Person

Mehr Informationen finden Sie jeden ersten Sonntag im Monat im Beileger der Berliner Morgenpost und hier.

Morgenpost-Menü

Tauchen Sie ein in die Welt der Sterneküche und lassen Sie sich von hervorragenden Köchen mit einem 5-Gänge-Menü inklusive Weinbegleitung und Kaffeespezialität verwöhnen. Ein Geschmackserlebnis, das keine Wünsche offen lässt und Ihnen noch lange in Erinnerung bleiben wird.

Jeden Monat in einem anderen Berliner Restaurant - 69,90 € pro Person

Mehr Informationen finden Sie jeden letzten Sonntag im Monat im Beileger der Berliner Morgenpost und hier.

Hauptrolle Berlin

Wollen Sie ganz großes Kino erleben? Lehnen Sie sich entspannt in den gemütlichen Kinosesseln des Zoo Palasts zurück und lassen Sie sich jeden 1. Dienstag im Monat überraschen, was die Berliner Filmszene zu bieten hat. Prominente Gäste wie Macher und Kreative kommen selbst zu Wort und liefern spannende Hintergrundinformationen zum Film. Moderiert wird die Veranstaltung von Dr. Peter Zander, dem Filmkritiker der Berliner Morgenpost.

Alle Informationen zu den Veranstaltungen finden Sie hier.

Morgenpost-Kultfilm

Schwelgen Sie in Erinnerung an die 80er Jahre. Jeden 2. Montag im Monat zeigen wir einen Kultfilm aus den 80ern in der ASTOR Filmlounge. Sie dürfen zwischen zwei Filmen wählen, welcher der beiden an diesem Kinoabend zu sehen sein wird.

Mehr Informationen zur neuen Morgenpost-Kultfilm-Reihe finden Sie hier.

Morgenpost vor Ort

Berlin ist eine Stadt, die ständig im Wandel ist. Ob Perspektiven oder Probleme - bei dem regelmäßig stattfindenden Leserforum können Sie, als Leser, sich jeden Monat direkt vor Ort über die Entwicklungen in einem anderen Bezirk informieren und mit Experten auf dem Podium debattieren. Diskutieren Sie mit, wie Ihr Bezirk lebens- und liebenswert bleiben kann.

Mehr Informationen zur nächsten Veranstaltung finden Sie hier.