Unsere Social Media Kanäle

Facebook

Auf dem Facebook-Kanal der Berliner Morgenpost sind nicht nur aktuelle Artikel verlinkt; Sie finden auch Posts zu interaktiven Infografiken sowie Informationen rund um unsere regelmäßig stattfindenden Veranstaltungen.

Instagram

Beeindruckende Bilder aus Berlin und spannende Infografiken zu aktuellen Nachrichten und Wahlergebnissen sowie unterschiedlichsten Themen rund um Berlin wie zum Beispiel Brauereien in Berlin oder der Einwohnerdichte in Berlin. All das können Sie auf unserem Instagram-Account entdecken.

Twitter

Der offizielle Twitter-Account der Berliner Morgenpost bietet Tweets zu den wichtigsten Nachrichten des Tages und topaktuellen Meldungen.