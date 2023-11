Garnisonkirche in Potsdam: Günther Jauch spendiert die Terrasse

Potsdam hat eine neue Landmarke. Wobei neu relativ ist. Genauer müsste man sagen: Potsdam bekommt seine alte Sehenswürdigkeit zurück, als Neubau. Der ist außen dem historischen Original nachempfunden und innen völlig neu konzipiert. Der Bau der Garnisonkirche steht kurz vor der Vollendung. Zumindest der Turm. Denn das Kirchenschiff kann im Moment nicht gebaut werden. Aus finanziellen Gründen, vor allem aber, weil das alte DDR-Rechenzentrum noch da ist, das bis auf das Kirchengelände reicht. Aber der Turm allein ist schon respektabel. Zumal es rund um ihn, auf ihm und in ihm viel zu entdecken geben wird.

Die Rekonstruktion der Garnisonkirche hat im Vorfeld für zahlreiche Diskussionen gesorgt, die in Potsdam nicht neu sind: Wie historisierend soll und darf die Architektursprache der brandenburgischen Landeshauptstadt werden? Und soll und muss das DDR-Erbe dafür (komplett) weichen? Über allem steht die Frage, wie beides zusammengedacht werden kann. An eben dieser Frage scheiden sich die Geister. Im Fall der Garnisonkirche wurde als Gegenargument zudem deren Instrumentalisierung durch die Nationalsozialisten vorgebracht („Tag von Potsdam“, 1933). Anzumerken ist, dass es eben nur dieser eine dunkle Fleck in der Geschichte dieses Gotteshauses ist, die bis zum 18. Jahrhundert zurückreicht.

Auch Angela Merkel kaufte einen Ziegel der Garnisonskirche.

Foto: Max Müller / BM

Bei aller Kritik ist festzuhalten: die Stiftung Garnisonkirche Potsdam hat viele Befürworter. Sichtbar wird das beim Aufstieg auf den Turm, der nicht etwa aus Beton gegossen, sondern „Stein auf Stein“ gebaut wurde. Die Stiftung ist auf Spendenmittel angewiesen. Spender können beispielsweise einzelne Ziegel oder Treppenstufen erwerben und diese mit ihrem Namen verzieren lassen. Tausende haben das bereits getan, darunter Prominente wie Alt-Bundeskanzlerin Angela Merkel. Im oberen Bereich des Turmschafts sind noch Lücken vorhanden, weitere 11.000 Schlusssteine ließen sich dort einsetzen, Spender sind willkommen.

Garnisonskirche in Potsdam: Fulminanter Blick über die Havellandschaft

Auch bei der Aussichtsplattform auf fast 60 Metern Höhe handelt es sich um eine Spende: Günther Jauch, Potsdamer, Kultmoderator des RTL-Ouiz „Wer wird Millionär?“ und Kunstmäzen, hat die wohl schönste Besucherterrasse der Stadt gestiftet. Von ihr werden Gäste ab dem Frühjahr 2024 einen fulminanten Blick auf Potsdam haben, über die historische Mitte (in der Schlussphase ihrer Rekonstruktion), die Havellandschaft, das preußische Erbe von Sanssouci bis hin nach Babelsberg. Und bei gutem Wetter, da reicht der Blick sogar bis nach Berlin. Bei der Terrasse ist auch vorerst Schluss mit dem Wiederaufbau. Glockenspiel und Turmspitze sollen folgen, gekrönt von einer Wetterfahne, die bereits originalgetreu rekonstruiert wurde.

Von der Garnisonskirche aus hat man einen tollen Blick.

Foto: Max Müller / BM

Doch die Garnisonkirche wird weit mehr bieten können als schöne Aussichten. Im Erdgeschoss wird eine Kapelle eingerichtet; das evangelische Gotteshaus gehört zum Netzwerk der Nagelkreuzgemeinden, die sich für Frieden und Versöhnung einsetzen. Neben Andachten werden dort auch Konzerte, Lesungen und Diskussionen stattfinden. Im Obergeschoss werden Räume zur Vermietung angeboten, für private Feiern oder Seminare. Dort findet man auf 250 Quadratmetern auch die Dauerausstellung „Glaube, Macht und Militär“ zur bewegten Geschichte des Hauses. Im Zeichen von Frieden und Versöhnung werden auch die Angebote der Garnisonkirche als Lern- und Erinnerungsort stehen. Schulklassen und Jugendgruppen sind bereits heute eingeladen, ihre Version einer pluralistischen und solidarischen Gesellschaft zu entwickeln. Für diese Maxime steht auch die Sockelinschrift „Richte unsere Füße auf den Weg des Friedens“, die in fünf Sprachen (darunter Russisch) die Garnisonkirche umspannt.

Schon vor der Eröffnung können sich Interessierte einen Eindruck vom neuen Bauwerk verschaffen und mehr über Projekt und die Geschichte der Garnisonkirche erfahren. In der temporären Nagelkreuzkapelle, die hinter dem Neubau zu finden ist, gibt es seit 2012 die Ausstellung „Fragmente und Perspektiven“ zu entdecken. Dort informieren Ehrenamtliche auch über das Projekt, Spenden- und Beteiligungsmöglichkeiten. Und wer einen Blick hinter die Fassade werfen möchte, dem sei der virtuelle Rundgang empfohlen. Zu finden auf der Internetseite der Garnisonkirche.

In der Garnisonskirche kann man auch eine Ausstellung besuchen.

Foto: Max Müller / BM

Garnisonkirche, Breite Straße 7, Potsdam

Telefon 0331/201 18 30

Temporäre Ausstellung: „Fragmente und Perspektiven“, Di.–So. 11–17 Uhr

Weitere Informationen gibt es auf der Homepage der Garnisonskirche.