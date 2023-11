Aktenzeichen XY: Nächste Sendung – Schockierender Säure-Angriff auf Rentner

Eberswalde. Dieser Kriminalfall scheint einem düsteren Thriller entsprungen, ereignete sich aber tatsächlich vor den Toren Berlins. Nun wird das ungelöste Verbrechen zum Thema in der ZDF-Reihe „Aktenzeichen XY“ am Mittwochabend. Die Hoffnung der Ermittlerinnen und Ermittler der Kriminalpolizei Eberswalde: Vielleicht fördert die Ausstrahlung in der prominenten True-Crime-Sendung neue Hinweise zutage. Möglicherweise können Anrufer der Sendung von Moderator Rudi Cerne Ermittlungsansätze bieten, die zur Ergreifung der beiden Täter führen.

Darum geht‘s: Am 22. Februar 2022 gegen 11.30 Uhr lässt sich ein 72-jähriger Rentner ein Bad ein, seine Frau ist mit Freunden in Italien. Gemeinsam wohnen sie in einem Mehrfamilienhaus im Ortsteil Eggersdorf in Petershagen/Eggersdorf. Er ist gerade am Telefon mit einem Freund, als an der Haustür ein Paketbote klingelt. Er lässt ihn ein, ohne selbst ein Paket zu erwarten. Doch dann klingelt es an der Wohnungstür.

Der Rentner öffnet die Tür verwundert und wird von dem Boten mit einer brennenden Flüssigkeit besprüht. Panisch flieht der Mann in seine Wohnung und ein Stockwerk höher. Erst wird er verfolgt, dann lässt der Täter von ihm ab. Dieser plündert im Anschluss Schmuck und Bargeld in Höhe von 30.000 Euro. Währenddessen hört ihn das Opfer mit einem weiteren Mann reden.

Der 72-Jährige wählt den Notruf, doch vor Eintreffen der Beamten flüchten die Täter. Ein paar Tage später stellt sich neben dem Sachschaden heraus: Es handelte sich bei der Flüssigkeit um einen Säureangriff, unter dem der 72-Jährige bis heute körperlich und seelisch enorm leidet.

„Aktenzeichen XY“, ZDF, Mittwoch, 8. November, 20.15 Uhr, moderiert von Rudi Cerne. Die Sendung ist nach der Ausstrahlung auch in der ZDF-Mediathek verfügbar.