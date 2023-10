Schaden durch Wurzeln, Baum verdächtig, Anwohner soll zahlen

Hohen Neuendorf. Dan Jung hat das schöne und alte, aber etwas vernachlässigte Haus in Hohen Neuendorf 2020 für sich und seine Familie gekauft. Mit seiner Frau Carmen, den beiden Kindern und ihrem Hund sind sie dort 2021 eingezogen, nachdem mit viel Geld die wichtigsten Sanierungsarbeiten erledigt waren. Ein Willkommensschreiben der Gemeinde hat er nie bekommen. Aber dafür vor kurzem eine saftige Rechnung für ein kaputtes Abwasserrohr.

Eine Routine-Kontrollfahrt mit einem Kameraroboter durch die Kanäle habe ergeben, dass Wurzeln das von seinem Haus kommende Rohr in der Mitte des öffentlichen Bürgersteigs durchstoßen hätten. Um Sicherheit und Hygiene für die Allgemeinheit zu gewährleisten, musste es saniert werden. Und nun will die Stadt, die an der Grenze zu Nord-Berlin liegt, von ihm 4348,67 Euro für Arbeiten zur Beseitigung der Wurzeln haben.

Daran stören den Beleuchter bei Film- und TV-Produktionen gleich mehrere Dinge. Insgesamt fühlt er sich von der Gemeinde nicht eingebunden, zu Unrecht zur Zahlung aufgefordert und wirft ihr auch wenig Weitsicht bei Problembeseitigung vor.

Denn es sei überhaupt nicht untersucht worden, welche Wurzel den Schaden verursacht habe und demzufolge sei auch nicht erörtert worden, wie es künftig verhindern könnte. „Wir haben auf unserem Grundstück keine Pflanzen, die so tief und stark wurzeln würden“, sagt Jung beim Interview mit der Morgenpost am Gartenzaun. Der Rasen sei gepflegt und dicht, es gebe nur einige Blumen und zarte, junge Bäume, die junge Familie nach ihrem Umzug aus Friedrichshain dort gepflanzt habe. Und sie stünden weit weg von der Schadensstelle. Im Verdacht hat Jung nun den Straßenbaum, der am nächsten an der Schadenstelle steht. Der gehöre nicht ihm, sondern der Gemeinde.

Zudem bemängelt er auch die rechtliche Abfolge gleich in mehreren Punkten: Aus dem Schreiben gehe hervor, dass die Gemeinde die Unternehmen zuerst beauftragt sowie seine Daten und die seines Grundstücks weitergeleitet hat. Erst Wochen später sei Jung selbst informiert worden. Und auch erst dann sei ihm die gesetzliche Einwilligung zur Weitergabe seiner Daten geschickt worden. Er habe also zum Zeitpunkt der Weitergabe seiner Datren noch gar nicht einwilligen können.

Nur bei der Rechnung sei das Amt ganz fix mit der Zusendung gewesen. „Ich weiß allerdings überhaupt nicht, wofür genau ich da zahlen soll.“ Mitgeschickt worden sei nur die Rechnung des Tiefbauunternehmens in Höhe von 3741,76 Euro. Die Stadt allerdings will knapp 600 Euro mehr von ihm. „Nimmt Hohen Neuendorf einen Aufschlag?“, fragt sich Jung.

Am 5. November tritt Hohen Neundorfs Bürgermeister Steffen Apelt (CDU) wieder zur Wahl an. Einer seiner Wahl-Slogans: „Die Stadt meiner Wahl“.

Foto: Dirk Krampitz

Die Kommunikation mit dem zuständigen Amtsleiter beschreibt Jung als wenig kooperativ. Einen vorgeschlagenen Termin habe er wegen vierwöchiger Dreharbeiten außerhalb nicht annehmen können, eine Verschiebung habe der Amtsleiter abgelehnt. „Die Antwort war sinngemäß: ‚Pech gehabt!“, so Jung.

Sein Feind, der Baum: Dan Jung hat Ärger mit den Wurzeln dieses städtischen Baums.

Foto: Reto Klar / Funke Foto Services

Im Nachgang schrieb der Bürgermeister von Hohen Neuendorf, Steffen Apelt (CDU), Jung in einer E-Mail, dass die Kommunikation in der Angelegenheit „unglücklich“ gelaufen sei. Die Berliner Morgenpost hat Bürgermeister Apelt um seine Sicht der Dinge gebeten, eine Antwort stand bis Sonntagabend aus.

Am 5. November wählen die rund 28.000 Hohen Neuendorfer übrigens einen neuen Bürgermeister. Auch der Amtsinhaber tritt in der Stadt, in der er nach eigenen Angaben „aufgewachsen und verwurzelt“ ist, wieder an. Einer von Apelts Wahlslogans lautet „Wir Bürger meistern das“.

Dan Jungs Sorge ist: „Dem Baum wurde an die Wurzeln gegangen, den Ursachen aber überhaupt nicht. Es ist doch nur eine Frage der Zeit, bis die Wurzeln wieder für Schaden sorgen. Und dann stehe ich in vier, fünf oder sechs Jahren wieder mit so einer Rechnung von der Gemeinde da.“ Deswegen hat er nun Klage beim Amtsgericht Potsdam eingereicht.