Brandenburg an der Havel: Unwetter mit schlimmer Bilanz - "Grenzt an ein Wunder"

Die Menschen in Brandenburg an der Havel bekommen die Folgen des Unwetters auch Tage danach zu spüren. Es soll Entschädigungen geben.

Brandenburg/Havel. Die Stadt Brandenburg an der Havel arbeitet nach dem schweren Sturm vom Dienstagabend weiter an der Beseitigung der Schäden. An vielen Stellen in der Stadt müssten noch Bäume weggeräumt werden, sagte eine Sprecherin der Stadtverwaltung. Dachdecker und Statiker arbeiteten an beschädigten Häusern. Heftige Schäden durch die 148 Stundenkilometer schnelle Fallbö erlitt das Spiel- und Trainingsgelände eines im Stadtteil Nord beheimaten Sportklubs.

Brandenburg an der Havel: Stadt will durch kommunale Bäume hervorgerufene Schäden regulieren

Der Oberbürgermeister von Brandenburg an der Havel, Steffen Scheller (CDU), hatte am Mittwochabend im RBB-„Spezial“ nach dem schweren Unwetter schnelle finanzielle Entschädigungen angekündigt. „Das können Schäden an Gebäuden, Zäunen, Garagen, Autos oder anderen privaten Sachgegenständen sein, die durch umgefallene Bäume oder herabgefallene Äste von städtischen Bäumen entstanden sind“, sagte Natalie Preißler, Sprecherin der Stadt Brandenburg. In der Schadensmeldung müssen die Geschädigten ausführlich und anschaulich dokumentieren, wie der Schaden entstanden ist.

Der Schaden werde dann durch die städtische Haftpflichtversicherung reguliert, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Zusätzlich müssten Bürger, Eigentümer oder Grundstücksbesitzer die Fälle der eigenen Versicherung melden, die Schadensobjekte vor weiteren Beschädigungen schützen, die etwa durch Regen sowie herabfallende Äste oder Gebäudeteile entstehen könnten. Bislang seien 23 Anträge von Bürgern eingegangen, sagte die Sprecherin am Donnerstagnachmittag. „Wir vermuten, dass die Zahl noch steigen wird.“ Es gebe auch elf Schadensfälle an städtischen Gebäuden. Brandenburg rechnet insgesamt mit Schäden in mindestens sechsstelliger Höhe. Erst jetzt entdeckte Sturmschäden können weiterhin über die telefonische Hotline gemeldet werden können: 03381 / 623 623.

Abgesperrt ist nach dem nächtlichen Unwetter ein stark beschädigtes Gebäude in Brandenburg an der Havel.

Foto: Cevin Dettlaff/dpa

Fußball-Sechstligist BSC Süd 05: „Shaken but not broken“

Übel erwischt hat es den Werner-Seelenbinder-Sportplatz, Heimstätte des Fußball-Sechstligisten Brandenburger SC Süd 05. Mehrere Bäume krachten auf Zaunanlagen, Werbebanden, Flutlichtmasten und geparkte Autos. Auch ein Fußballtor hatte es erwischt. „Dass mal ein Ast auf ein Tor fällt, ist nicht unüblich. Aber dass die Wucht so stark ist, dass die Latte des Tores bricht – das habe ich in all den Jahren noch nie erlebt. An Fußball kann hier im Moment keiner denken“, sagte Trainer Hans Oertwig. „Es grenzt an ein Wunder, dass es keine Verletzten zu beklagen gibt, denn am Abend wurde noch auf den Plätzen trainiert“, sagte der Vorstandsvorsitzende Peter Janeck. „Der Schaden für den Verein allerdings ist gewaltig. Es ist ein Feld der Verwüstung.“

Eigentlich sollte am Wochenende der Punktspielbetrieb beginnen. Der Trainings- und Spielbetrieb ist nun bis auf weiteres abgesagt. „Wir müssen nun erst mal Ordnung schaffen, um einen Überblick zu bekommen, was noch alles kaputt gegangen ist“, sagte Janeck. Sein Verein rechnet mit langwierigen Aufräummaßnahmen. Schwer wiegen auch die Schäden an den vom BSC gerade neu angeschafften Vereinsbussen, auf die die Erwachsenen- und Jugendmannschaften angewiesen seien, um zu den Auswärtsspielen fahren.

Immerhin: Der Klub spricht von großer Hilfsbereitschaft seiner Sponsoren sowie anderen Vereinen aus der Region und dem Land Brandenburg. „Schlägt eine Naturkatastrophe zu, so ist man erstmal schwer gezeichnet. Aber dann stellt sich heraus, dass der Fußball, bei aller Konkurrenz auf dem Spielfeld, doch immer verbindet und in der Sache dann vereint“, schrieb der BSC Süd 05 auf seiner Website. Man sei „shaken but not broken“ – geschüttelt, aber nicht gebrochen. Auch innerhalb des Vereins, sagte Vereinschef Peter Janeck, habe er selten einen solchen Zusammenhalt erlebt wie nach der Katastrophe. Er hofft, dass die Stadt ihr Versprechen einlöst, die Schäden zu regulieren. „Ich hatte ein schon Gespräch mit dem Oberbürgermeister. Der sagte uns seine Unterstützung zu. Alle Bäume sind kommunal. Ich bin gespannt, ob es mit der Schadensübernahme alles so funktioniert“, so Janeck.

Brandenburger packen tatkräftig mit an, Freibad öffnet wieder

Feuerwehrleute und Passanten beseitigen die Äste von Bäumen, die durch das Unwetter auf die Straße gefallen sind.

Foto: Michael Bahlo/dpa

Stadtsprecherin Natalie Preißler lobte derweil den „tatkräftigen Einsatz“ vieler Brandenburger Bürgerinnen und Bürger. „Jeder, der eine Kettensäge oder anderes geeignetes Werkzeug besitzt, hat mitgeholfen, das gefallene Holz zu schneiden.“ Zur Entsorgung werde die Stadt begehbare Container an verschiedenen Standorten im Stadtgebiet als Sammelstellen aufstellen, hieß es am Donnerstag in einer Mitteilung. Demnach befinden sich die acht Standorte nahe Kleingartenanlagen, Vereins- und Sportgeländen oder Eigenheimen. Die meisten von ihnen in der Nordstadt, die die stärksten Sturmschäden erlitten haben, aber auch in der Altstadt und auf der Dominsel. Währenddessen sind die meisten Straßen wieder befahrbar. Auch die städtischen Verkehrsbetriebe sind glimpflich davongekommen. Zwei Haltestellen seien beschädigt worden, sagte ein Mitarbeiter der Verkehrsleitstelle, Fahrzeuge und Oberleitungen jedoch heil geblieben.

Brandenburg an der Havel: Ein abgedecktes Dach liegt vor einem Haus.

Foto: Michael Bahlo/dpa

Abgesehen von der 36-jährigen Frau, die am Mittwochmorgen unter einem Baum wurde, seien Stadtsprecherin Preißler keine weiteren ernsten Verletzungen bekannt geworden. Damit dies so bleibe, sollte die Bevölkerung Parkanlagen auch weiterhin unbedingt meiden. „Angesichts eines solch seltenen Naturereignisses kann ich verstehen, dass Menschen Fotos und Videos von den Sturmresultaten machen wollen“, sagte sie. „Aber das ist wirklich noch kreuzgefährlich.“ Gute Nachrichten gibt es für alle Badefreunde: Der Freibadbereich des Marienbades, das wegen massiver Sturmschäden seit Dienstagabend geschlossen war, sei inzwischen beräumt worden und werde am Freitag wieder öffnen.