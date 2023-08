Brandenburg: Guck mal, was da hüpft - Neues Sommerloch-Tier aufgetaucht

Werneuchen. Die Ferien in Berlin dauern an, die Politik ist im Urlaub, die Bundesliga startet erst am übernächsten Wochenende in die neue Saison. Kurz: Es ist immer noch da, das Sommerloch. Und ganz so schnell dürfte es sich nicht stopfen lassen. Schließlich ist der Hype um die Berliner Löwin, die sich als Wildschwein entpuppte, schon beinahe wieder vergessen.

Wie gut, dass ein weiteres exotisches Tier einspringt – im wahrsten Sinne des Wortes. Allerdings jenseits der Berliner Stadtgrenze, in Werneuchen (Landkreis Barnim) nordöstlich der Hauptstadt. Dort ist auf einem Acker ein vermeintliches Känguru gesichtet worden. Und wenn man den Experten glauben schenkt, handelt es sich tatsächlich um ein Beuteltier.

Känguru hoppelt über Brandenburger Acker – Polizei bislang ohne Sichtung

In diesem Fall existiert sogar ein brauchbares Video, das auch für den Laien deutlich erkennbar ein offenbar frei lebendes Känguru zeigt. Zugespielt worden ist es dem RBB-Jugendsender Radio Fritz. Allerdings bleiben auch bei dieser Exoten-Sichtung wichtige Fragen offen: Wann wurde der Clip aufgenommen? Zeigt die Szene wirklich einen Acker zwischen Werneuchen und Seefeld, wie es der Hörer behauptet? Oder erlaubt sich hier jemand etwa mal wieder einen Streich?

So sieht's aus, das Rotnacken-Wallaby – hier mit Nachwuchs im Beutel (Archivbild).

Foto: picture alliance / blickwinkel/D. & M. Sheldon

Derk Ehlert, Wildtierbeauftragter des Berliner Senats, ist sich jedenfalls sicher: "Tatsächlich sieht es in diesem Fall wirklich nach einem Känguru aus", wie er dem RBB sagte. Er tippe auf ein Rotnacken-Wallaby (Bennett-Känguru). Im Gegensatz zur wilden Löwen-Hatz rund um Kleinmachnow hält sich die Brandenburger Polizei bisher noch bedeckt: Sie hat laut RBB noch kein vermisstes oder ausgebüxtes Känguru registriert.