Zu zweit klappt es auf dem Golfplatz besser

Turnier von Hansen & Heinrich am Motzener See: Zweier-Scramble garantiert Spaß und Erfolg auf der Runde.

In den Golfclub Motzener See bat die Vermögensverwaltung Hansen & Heinrich Kunden und Geschäftspartner zum jährlichen Golfturnier. Die von Kurt Rossknecht entworfene Golfanlage war eine der ersten, die nach dem Mauerfall in Brandenburg eröffnet wurden.

Vor zehn Jahren kamen neun weitere Bahnen im Kiefernwald dazu, eine davon ein 600 Meter langes Par 5. Die drei Neun-Loch-Plätze, die unterschiedlich kombinierbar sind, zwei Halfway-Stationen und eine große Terrasse bieten ideale Bedingungen für Turniere. Gespielt wurde Zweier-Scramble, „damit alle entspannt und fröhlich bleiben“, wie Turnier-Organisator Uwe Wiesner meinte.

Weniger Frust, mehr Pars

Tatsächlich bietet das Spiel zu zweit mehr Spaß und weniger Frustration, besonders wenn es mit den eigenen Schlägen nicht so klappt wie erhofft – sofern sich beide Spieler gut ergänzen. Mein Flightpartner Frank Leithold brachte uns mit langen geraden Fairwayschlägen voran, und es gelang uns abwechselnd, die Par-Putts zu versenken. Ein schönes Erfolgserlebnis, auch wenn es für einen Platz auf dem Siegertreppchen nicht reichte.

Gute Laune auf der Runde: Thomas Stutzke, Marlies Griffin-Penz und Frank Leithold (v.l.)

Foto: Petra Götze

Dass beim Scramble jeder Schlag erst nach Begutachtung der jeweiligen Ballposition und ausführlicher Beratung mit dem Partner ausgeführt wird, macht das Spiel nicht schneller. Vermutlich gab es deshalb in der gut gefüllten Tasche mit Tee-Geschenken auch ein Mikado-Spiel – zum Vertreiben der Wartezeit, in der man ein kühles Glas Bellini genießen konnte.

Brutto-Sieger wurden Marcus Kurz und Roland Nitzkowski mit zwei Schlägen unter Par bei ähnlich guten Handicaps von 12 und 10,8. Über den Netto-Sieg freuten sich Rebecca Stutzke und Tim Krebs.

Zu gewinnen gab es Golfbags, Champagner und Gutscheine für ein Frühstück im Capitol Club am Gendarmenmarkt. Der Capitol Club hat auch wieder die Gastronomie am Motzener See übernommen. Bei Rippchen, Lachs und Hühnerkeulen aus dem großen Smoker-Grill sowie einem reichhaltigen Salat-Buffet war für jeden Geschmack etwas dabei.