Waldbrand Jüterbog/Brandenburg: Brand wieder aufgeflammt - "Brenzlige Situation"

Jüterbog: Flammen schlagen bei Nacht in einem Waldstück nahe Jüterbog in die Höhe (Aufnahme mit Drohne).

Ein Waldbrand bei Jüterbog (Brandenburg) beschäftigt die Einsatzkräfte der Feuerwehr

Am Freitag (9. Juni) gab es zunächst Hoffnung auf eine Eindämmung. Doch dann fachte Wind die Flammen wieder an

Potsdam/Berlin. Über eine Woche nach Ausbruch des Waldbrandes auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Jüterbog ist die Situation nach Angaben des Ordnungsamts weiterhin brenzlig. Auf dem munitionsbelasteten Gebiet brennt es seit dem 31. Mai. Die Feuerwehr kommt wegen der Explosionsgefahr auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz nicht direkt an die Brandherde heran.

Bei dem Waldbrand in Jüterbog handelt es sich um das erste größere Feuer der Saison. Die Gefahr von Waldbränden in Brandenburg ist aktuell weiter hoch. In den meisten Landkreisen gilt die zweithöchste Gefahrenstufe 4. An dieser Stelle erhalten Sie alle News und Hintergründe zu Waldbränden in Brandenburg.

Waldbrand bei Jüterbog wieder aufgeflammt - „brenzlige Situation“

Freitag, 9. Juni, 16.34 Uhr: Auffrischender Wind hat den Waldbrand bei Jüterbog südlich von Berlin wieder angefacht. „Es herrscht wieder eine brenzlige Situation“, sagte die Leiterin des städtischen Ordnungsamts, Christiane Lindner-Klopsch, am Freitagnachmittag. So seien in dem mehr als 600 Hektar großen Brandgebiet zahlreiche abgelöschte Bereiche wieder in Flammen und an einer Stelle sei das Feuer sogar auf ein bislang intaktes Waldgebiet übergesprungen.

Die Feuerwehr bemühe sich, auch dieses Feuer wieder einzudämmen, sagte die Ordnungsamtsleiterin. Dabei war erneut ein Lösch-Hubschrauber der Bundeswehr beteiligt. Am Freitagvormittag hatte sich Lindner-Klopsch noch „vorsichtig optimistisch“ gezeigt, dass das Feuer dauerhaft eingedämmt werden könnte. Doch ab dem Mittag machte auffrischender Wind diesen Hoffnungen ein Ende.

Ordnungsamt Jüterbog vermeldet Erfolg: Brand erfolgreich eingedämmt

Freitag, 9. Juni, 12.20 Uhr: Der große Waldbrand bei Jüterbog südlich von Berlin ist nach Angaben des Ordnungsamtes erfolgreich eingedämmt. „Wir sind vorsichtig optimistisch“, sagte Amtsleiterin Christiane Lindner-Klopsch am Freitag. Die Einsätze eines Hubschraubers und eines Löschflugzeugs am Vortag hätten „richtig was gebracht“, meinte sie. Am Mittag solle erneut ein Löschhubschrauber Wasser abwerfen.

21 Feuerwehrkräfte seien aktuell mit den 5 Einsatzfahrzeugen auf Streife, um die Schutzstreifen zu überwachen. „An den Rändern brennt jetzt aber nichts mehr“, berichtete Lindner-Klopsch. In der Fläche gebe es aber sicher noch zahlreiche Feuer, die von dem Hubschrauber gelöscht werden sollen. Die Bundespolizei hat allein am Donnerstag mit einem Hubschrauber bei insgesamt 80 Anflügen rund 144 000 Liter Löschwasser über den Brandherden abgeworfen, wie das Präsidium am Freitag berichtete. Im gesamten Juni habe es bislang 157 Anflüge mit rund 282 000 Litern Löschwasser über dem Waldbrand-Gebiet gegeben.

Auf dem munitionsbelasteten Gebiet brennt es seit dem 31. Mai. Die Feuerwehr kommt wegen der Explosionsgefahr auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz nicht direkt an die Brandherde heran. Dörfer sind nicht in Gefahr. Am Mittwoch hatte starker Wind den Waldbrand wieder angefacht. Die betroffene Fläche verdoppelte sich auf mehr als 600 Hektar.

Waldbrand in Brandenburg aktuell: Wald bei Jüterbog brennt wieder stärker

13.10 Uhr: Der vor mehr als einer Woche ausgebrochene Waldbrand bei Jüterbog ist am Donnerstagmorgen wieder stärker aufgeflammt. Das sagte der Waldbrandschutzbeauftragte des Landes Brandenburg, Raimund Engel. Die Brandexperten hätten am Morgen neue Rauchwolken über den Baumkronen aufsteigen sehen. Mit einer insgesamt betroffenen Fläche von nun mehr als 650 Hektar ist der Waldbrand einer der größten der vergangenen Jahre in Brandenburg. In der Flächenangabe sind die aktuell brennenden Areale genauso enthalten wie die bereits abgebrannten Gebiete. Die genaue aktuelle Brandfläche ist nach Angaben der Brandexperten vor Ort kaum zu ermitteln. Vor vier Jahren hatte es in unmittelbarer Nähe zum aktuell betroffenen Gebiet bei Jüterbog einen Waldbrand auf einer Fläche von 744 Hektar gegeben - laut Engel wohl der größte der vergangenen fünf Jahre. 650 Hektar entsprechen mehr als dem Doppelten der Fläche des Parks Sanssouci in Potsdam und mehr als dem Dreifachen des Tiergartens in Berlin. Der Brand bei Jüterbog war am Mittwoch vergangener Woche ausgebrochen.

Feuer bei Jüterbog wieder ausgebreitet

9 Uhr: Der Waldbrand bei Jüterbog hat sich wieder ausgebreitet. Derzeit seien 656 Hektar betroffen, teilte die Leiterin des Ordnungsamtes, Christiane Lindner-Klopsch, am Donnerstagmorgen mit. Zuletzt wurde die Fläche mit insgesamt 326 Hektar angegeben. „Aktuell ist es ruhig“, sagte Lindner-Klopsch weiter. Man müsse abwarten, wie sich der warme Tag auf den Waldbrand auswirkt. Starker Wind hat den vor einer Woche ausgebrochenen Waldbrand bei Jüterbog nach Angaben der Einsatzleitung am Mittwoch wieder angefacht. Mit einem Hubschrauber der Bundespolizei und einem Löschflugzeug wurde die Brandbekämpfung am Nachmittag aus der Luft wieder aufgenommen. Die Einsatzleitung stockte die Zahl der Feuerwehrkräfte auf. Bis 23.30 Uhr am späten Mittwochabend waren die Einsatzkräfte vor Ort. Zwei Löschfahrzeuge blieben in der Nacht dort. Die Eigentümer fuhren die Fläche nach Angaben von Lindner-Klopsch regelmäßig ab. Der Brand auf dem munitionsbelasteten Gebiet war am Mittwochabend vergangener Woche ausgebrochen. Die Feuerwehr kommt wegen der Explosionsgefahr auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz nicht direkt an die Brandherde heran. Ortschaften waren nicht in Gefahr.

SPD und CDU fordern mehr Geld vom Bund im Kampf gegen Waldbrände

Dienstag, 6. Juni, 14.55 Uhr: Die SPD und die CDU dringen auf mehr Mittel des Bundes zur Räumung von Munition im Kampf gegen Waldbrände. „Hier müssen wir endlich vorwärts kommen“, sagte SPD-Fraktionschef Daniel Keller am Dienstag in Potsdam. „Insofern brauchen wir dringend mehr finanzielle Ressourcen vom Bund, was die Munitionsräumung angeht.“ Die Landesmittel dafür reichten nicht. Es sei nötig, Schneisen zu räumen und Stellen zur Wasserentnahme zu schaffen. Der CDU-Fraktionsvorsitzende Jan Redmann sagte: „Was wir hier stärker brauchen, ist Unterstützung des Bundes bei der Munitionsberäumung.“ Er verwies darauf, dass der Bund ein Programm zur Munitionsbergung in der Ostsee von 100 Millionen Euro aufgelegt habe.

Einsatzleiter bei Jüterbog: „Wir lassen es kontrolliert brennen“

13.45 Uhr: Knapp eine Woche nach Ausbruch des Waldbrandes auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz bei Jüterbog breitet sich das Feuer am Dienstag noch mäßig aus. Das sagte Feuerwehr-Einsatzleiter Rico Walentin. „Wir lassen es einfach kontrolliert brennen.“ Wegen der Munitionsbelastung können die Einsatzkräfte das Gebiet nicht betreten und kommen aufgrund der Explosionsgefahr nicht direkt an die Brandherde heran. Die Feuerwehr versuche von den Brandschutzwegen aus zu verhindern, dass der Brand auf weitere Areale überspringe, sagte Walentin. Das Feuer war am vergangenen Mittwoch in dem Naturschutzgebiet ausgebrochen.

Waldbrand bei Jüterbog: Lage weiterhin angespannt

7.35 Uhr: Die Lage beim Waldbrand bei Jüterbog südlich von Berlin ist nach wie vor angespannt. Das Feuer sei noch nicht am Schutzstreifen angekommen, teilte die Leiterin des städtischen Ordnungsamts, Christiane Lindner-Klopsch, am Dienstagmorgen mit. Es werde demnach erwartet, dass der Brand diesen im Tagesverlauf erreicht. Wie groß die betroffene Fläche derzeit genau ist, könne man nicht sagen. Seit Montagabend sei die Fläche weitestgehend unverändert. Grund zur Entwarnung gebe es aber nicht. „Die Lage ist weiterhin angespannt, aber kontrolliert“, berichtete Lindner-Klopsch. Gegen 10 Uhr ist den Angaben zufolge eine Lagebesprechung vor Ort angesetzt.

Waldbrand Rückschlag für Wildnis-Entwicklung

7.15 Uhr: Der Waldbrand bei Jüterbog ist aus Sicht des Eigentümers der Fläche ein großer Rückschlag für die Entwicklung des Wildnisgebietes auf dem ehemaligen Truppenübungsplatz. „Die Feuer auf den Wildnisflächen vernichten wertvolle Natur“, teilte die Stiftung Naturlandschaften Brandenburg auf Anfrage mit. Das ehemalige militärische Areal bei Jüterbog im Eigentum der Stiftung ist als Naturschutzgebiet ausgewiesen. Dort soll sich die Natur wieder frei zur Wildnis entwickeln, das bedeutet, es finden auf dem Großteil des Gebietes keine Eingriffe statt. Seit Tagen brennt dort der Wald. Wegen der Gefahr durch die Munitionsbelastung kann die Feuerwehr das Gebiet nicht betreten und kommt nicht direkt an die Brandstellen heran.

