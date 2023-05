A12 in Brandenburg: Dutzende Verletzte bei schwerem Unfall - Erschreckende Bilder

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der A12 sind mehr als 50 Menschen verletzt worden.

auf der A12 sind mehr als verletzt worden. Ein Lkw war auf einen anderen aufgefahren, der einen Reisebus rammte.

rammte. Die Autobahn ist seit Dienstagabend wieder in beide Richtungen befahrbar.

Nach einem Zusammenstoß zwischen einem Reisebus und einem Lastwagen auf der A12 zwischen Storkow (Landkreis Oder-Spree) und Friedersdorf (Heidesee) im Landkreis Dahme-Spreewald sind am Dienstagmittag Dutzende Menschen verletzt worden. Ein Sprecher der Polizeidirektion Ost sprach zunächst von 35 Verletzten, darunter sechs Schwerverletzte. Der Katastrophenschutz war im Einsatz. Später war seitens der Polizei von 52 Verletzten und zehn Schwerverletzten die Rede.

Man sei insgesamt mit einer Vielzahl von Rettungsfahrzeugen und drei Rettungshubschraubern im Einsatz, die die Schwerverletzten in umliegende Krankenhäuser fahren, sagte ein Sprecher der Polizeidirektion Ost.

Bei dem Unfall auf der A12 wurden mehr als 50 Menschen verletzt.

Foto: BLP / Sappcek

Der Unfall ereignete sich in Fahrtrichtung Berlin am Ende eines Staus. Laut dem Sprecher fuhr ein Lastwagen von hinten auf einen zweiten Lkw. Dieser wiederum kollidierte beim Versuch, auszuweichen, seitlich mit dem Reisebus. Dieser wurde dadurch zwischen dem Lkw und der Mittelleitplanke eingeklemmt.

Die Verletzten bei dem Bus-Unfall sind nach Angaben von Polens Polizei alle polnische Staatsbürger. Es handele sich um Arbeitnehmer eines deutschen Unternehmens, sagte ein Sprecher der zuständigen Polizeidienststelle in Gorzow Wielkopolski am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur in Warschau. Es sei bislang nicht bekannt, welchem Unternehmen der verunglückte Reisebus gehöre. Polens Konsul Marcin Krol sagte dem Sender TVN24, der Bus habe polnische Kennzeichen.

Ein Reisebus wurde bei einem schweren Unfall zwischen einem Lkw und der Leitplanke eingeklemmt.

Foto: BLP / Sappeck

A12: Tank-Laster an dem Unfall beteiligt

Bei einem der Lastwagen handelte es sich laut Polizeisprecher um einen Gefahrgut-Transporter, konkret einen Tanklaster, der allerdings nicht beladen war. Dass dennoch Dieselkraftstoff auslief, läge daran, dass der Tank des Lkw aufgerissen wurde, so der Polizeisprecher weiter.

Die Polizei wurde um 12.24 Uhr informiert. Die Autobahn 12 war voll gesperrt. Die Polizei bat, den Bereich zu umfahren. Am Dienstagnachmittag war die Sperrung der Autobahn 12 zumindest auf der Spur in Richtung Polen wieder freigegeben. Erst am Abend war die A12 wieder in beide Richtungen befahrbar, wie die Polizei via Twitter mitteilte.

Weiterer schwerer Unfall auf A11

Zunächst hatte die Polizei getwittert, der Unfall habe sich zwischen Storkow und Friedersdorf (Märkisch-Oderland) ereignet. Nach Hinweisen von Nutzern korrigierte sie ihre Angaben.

Ein weiterer Unfall ereignete sich auf der A11 zwischen Bernau und Wandlitz im Landkreis Barnim. Dort hat laut der Polizei ein LKW eine Leitplanke durchschlagen. Wie die MOZ berichtete, soll der LKW auf einen PKW gestürzt sein. Beide Autobahnen waren voll gesperrt, es bildeten sich Staus.

