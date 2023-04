Baumblütenfest Werder 2023: Programm, Tickets, Feuerwerk - alle Infos

Das Baumblütenfest in Werder startet am Samstag. 2023 glänzt das Fest mit einem umfangreichen Programm. Alle Infos zu Tickets

Werder an der Havel. Das am Samstag beginnende Baumblütenfest in Werder an der Havel in Brandenburg will weg vom Image der Massenveranstaltung. „Mit dem neuen Konzept solle sich das Fest (...) hin zu einem kleineren, traditionsbewussten und bürgernahen Fest für Jung und Alt bewegen“, hieß es zuletzt von der Stadtverwaltung. Es gehe darum, ein Fest nach den Wünschen der Werderaner zu gestalten.

Im Zentrum des Festes steht aber nach wie vor der Obstwein. In vielen der blühenden Gärten wird wieder der hausgemacht Obstwein angeboten werden. Begleitet wird das 144. Baumblütenfest nach Angaben der Stadt von regionalen Händlern, Gastronomen und Familienangeboten. Auf der Bismarckhöhe ist eine große Festbühne aufgebaut.

Baumblütenfest in Werder 2023: Programm, Highlights & Tickets

Veranstaltung Preis TanzLustbarkeit am 28.4.



Open Air auf der Bismarckhöhe

mit DJ Hansy, Mütze Katze,

Ingo ohne Flamingo, Stereoact

und Die Atzen 19,94 Euro BlütenTraum am 29.4.



Open Air auf der Bismarckhöhe

mit Matthew Lee, Lizot, OBS,

Paul Wolf, Thomas Lizarra,

Toby Romeo, HBz und Harris & Ford 29,95 Euro Musik, Tanz und etwas Eleganz am 30.4.



Open Air auf der Bismarckhöhe

Olaf Berger, Laura Wilde, Rosanna Rocci

Diana Sorbello und Ross Antony 14,95 Euro Abschlussfeuerwerk am 1. Mai



Regatta Strecke Insel

Einlass ab 22 Uhr Eintritt frei

Baumblütenfest war zuletzt immer wieder Schauplatz für Straftaten

Das Baumblütenfest war in den vergangenen Jahren unter anderem wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. Die Stadt nutzte die Zeit für ein umfangreiches Einwohnerbeteiligungsverfahren und erarbeitete ein Konzept für ein neues Baumblütenfest. In den Jahren vor der Pandemie war das Fest auch Schauplatz für verschiedenste Straftaten. 2019 registrierte die Polizei fast 500 davon - darunter allein über 100 Körperverletzungen. 2018 war eine 18-Jährige auf dem Baumblütenfest vergewaltigt worden. Hintergrund: Baumblütenfest in Werder: Wo ist die Tradition geblieben?

Das neuntägige Baumblütenfest findet einmal jährlich zur Obstblüte in Werder (Havel) statt. Erstmals wurde es im Jahr 1879 gefeiert und ist inzwischen eines der bekanntesten Volksfeste in der Region. Das neue Veranstaltungskonzept der Stadt verspricht vom 22. April bis zum 1. Mai „mehr Kultur, Kulinarik und Tradition“. In vielen der blühenden Gärten wird wieder der hausgemachte Obstwein angeboten werden. Begleitet wird das Baumblütenfest nach Angaben der Stadt von regionalen Händlern, Gastronomen und Familienangeboten. Auf der Bismarckhöhe ist eine große Festbühne aufgebaut. Auf mehreren Bühnen erklingt Livemusik und ein Riesenrad bietet einen Blick über die Blütenpracht. Es endet am 1. Mai mit der großen Abschlussshow und einem Feuerwerk.

