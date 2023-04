Potsdam: Straßenbahn entgleist - Chaos im Berufsverkehr

Eine Straßenbahn in Potsdam. Bei einem Unfall am Dienstag ist eine Tram entgleist, es kommt zu Störungen auf allen Linien.

In Potsdam ist eine Straßenbahn entgleist

Auf allen Tram-Linien kommt es aktuell zu Störungen

Ein Autofahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt

Potsdam. Ein Unfall auf der Langen Brücke in Potsdam hat am Dienstagvormittag den Berufsverkehr in der Brandenburger Landeshauptstadt durcheinandergewirbelt. Ein großer Teil des Straßenbahn-Verkehrs war am Vormittag unterbrochen, laut Angaben des Verkehrsbetriebs Potsdam (ViP) sind fast alle Tramlinien betroffen. Die Arbeiten an der Störung dauern laut Polizei noch an. Wann alle Tramlinien wieder fahren, war zunächst unklar.

Mitten auf einer Kreuzung auf der Langen Brücke blockiert diese Tram praktisch den gesamten ÖPNV in #Potsdam. Unschön zur Rush-Hour. Hoffentlich keine Verletzten. 🙄 pic.twitter.com/GqEhCboMOL — MättyVonDerKirsche (@MaettyKirsche) April 18, 2023

Potsdam: Tram entgleist – Sperrungen und Störungen im Straßenbahn-Verkehr

Zu dem Unfall war es gegen 7.10 Uhr gekommen, wie die Polizei in Potsdam mitteilte. Demnach ereignete sich die Kollision auf der Kreuzung der Langen Brücke und der Babelsberger Straße. Ein 60 Jahre alter Autofahrer war mit seinem Citroën von der Friedrich-List-Straße geradeaus über die Kreuzung in Richtung Babelsberger Straße gefahren und hatte dabei die Straßenbahn und deren Vorfahrt nicht beachtet.

Bei der Kollision sprang die Straßenbahn aus der Schiene. Der Autofahrer wurde bei dem Unfall verletzt und nach der Behandlung in einem Rettungswagen für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus gebracht.

Tram-Unfall in Potsdam: Etwa 30.000 Euro Schaden

Die etwa 50 in der Straßenbahn befindlichen Fahrgäste blieben unverletzt. Das Auto wurde von einem Abschleppdienst geborgen. Die Feuerwehr und Mitarbeiter der Verkehrsbetriebe setzten die Straßenbahn wieder in das Gleis. Die Einfahrt von der Langen Brücke in die Babelsberger Straße war für etwa eineinhalb Stunden gesperrt und blieb auch danach bis zur vollständigen Räumung der Unfallstelle gegen 8.45 Uhr nur eingeschränkt nutzbar. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.