Badeunfall Mann aus Brandenburg stirbt auf Rügen beim Baden in Ostsee

Göhren. Am Strand des Ostseebades Göhren auf Rügen ist am Mittwoch ein 74-jähriger Mann aus dem Land Brandenburg gestorben. Wie die Polizei mitteilte, war der Badegast gegen Mittag leblos im Wasser treibend gefunden worden. Der alarmierte Notarzt habe nach erfolglosen Wiederbelebungsversuchen nur noch den Tod des Mannes aus Luckenwalde feststellen können. Da die Todesursache unklar sei, habe die zuständige Kriminalpolizei in Stralsund ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Anzeichen von Gewalt- oder Fremdeinwirkung gebe es bislang aber nicht, hieß es.

