Stübgen ehrt Brandenburger Polizisten für Auslandseinsätze

Oranienburg. 18 Brandenburger Polizisten sind in Oranienburg (Landkreis Oberhavel) für ihr freiwilliges Engagement bei Auslandseinsätzen geehrt worden. «Die Polizeibediensteten auf Auslandsmission leisten einen unschätzbaren Beitrag für Sicherheit, Frieden und Demokratie», erklärte Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen (CDU) laut einer Mitteilung seiner Behörde. Stübgen hielt am Mittwoch bei dem traditionellen Empfang für die von Auslandseinsätzen zurückgekehrten Polizistinnen und Polizisten an der Hochschule der Polizei des Landes Brandenburg die Festansprache.

Den Angaben des Ministeriums zufolge haben seit 1994 insgesamt 96 Polizeikräfte an 185 Einsätzen im Ausland teilgenommen. Von den 18 Bediensteten, die am Mittwoch geehrt wurden, waren neun im Rahmen der EU-Grenzschutzagentur Frontex an den europäischen Außengrenzen im Einsatz. Drei waren in europäischen Kommissariaten in Frankreich und Spanien tätig. Zwei unterstützten das Landesaufnahmeprogramm für Menschen, die aus humanitären Gründen aus Jordanien nach Brandenburg kommen. Vier weitere Bedienstete stehen seit Jahren für internationale Einsätze zur Verfügung, wie es hieß.

