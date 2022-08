Potsdamer Schlössernacht 2022 - Programm, Tickets & Anfahrt

Am 19. und 20. August findet in Potsdam die 23. Schlössernacht statt

Sanssouci - das Sommerschloss Friedrichs des Großen am Rande Potsdams gab dem weiträumigen Schlosspark seinen Namen: „ohne Sorgen“. Dieser königliche Wunsch wird am 19. und 20. August 2022 auf strahlende Weise erfüllt. Denn dann findet in Potsdam wieder die große Schlössernacht statt. Alle wichtigen Fragen und Antworten zur Schlössernacht finden Sie hier:

Foto: dpa Picture-Alliance / Thomas Bartilla/Geisler-Fotopres / picture alliance / Geisler-Fotop

Wann und wo findet die 23. Potsdamer Schlössernacht statt?

Die Potsdamer Schlössernacht 2022 wird am Freitag und Sonnabend, den 19. und 20. August 2019, rund um das Schloß Sanssouci (Park Sanssouci, Zur Historischen Mühle, 14446 Potsdam) in Potsdam stattfinden und unter dem Motto „¡Viva! Sanssouci“ ganz im Zeichen der Lebensfreude stehen: Besucher können das Leben und die warmen Sommernächte in dieser einmaligen Kulisse feiern. An beiden Abenden wird die Schlössernacht gegen 17 Uhr beginnen und gegen 1.30 Uhr in der Nacht enden.

Hier finden Sie einen Lageplan zur Potsdamer Schlössernacht

Was kann ich von der Schlössernacht erwarten?

Das königliche Fest zählt zu den spektakulärsten Veranstaltungen in Brandenburg und wird jährlich von mehreren Tausend Gästen besucht. Dank Hunderter Scheinwerfer werden die romantischen Residenzen der preußischen Könige, Schloss Sanssouci, Schloss Charlottenhof, Römische Bäder, Neues Palais, die Communs, die Orangerie, die Neuen Kammern, die Bildergalerie, das Chinesische Haus, die Tempel, die Friedenskirche und der 290 Hektar große Park detailreich ins Licht gesetzt. Die Besucher erwartet eine Vielzahl an Theateraufführungen, Musikveranstaltungen, spannende Literaturlesungen und künstlerische Performances.

Hier finden Sie das vollständige Programm der Schlössernacht.

Werden 2022 Lesungen stattfinden?

Ja, die erfolgreiche Lesereihe "Literatur im Park", die erstmals 2018 als Teil der Potsdamer Schlössernacht stattfand, wird auch 2022 fortgesetzt. Das Literaturprogramm präsentiert Lesungen unter anderem aus George Orwells “Farm der Tiere" und Miguel de Cervantes "Don Quijote". Vorgelesen werden die Werke von namhaften Sprechern wie Peter Kurth, Devid Striesow, Andrea Sawatzki & Christian Berkel. Schirmherr des Literaturprogramms sind die Moderatoren Max Moor und Katty Salié.

Hier finden Sie das Programm der Lesereihe

Freitag, 19. August 2022

Max Moor und Katty Salie lesen aus George Orwells “Farm der Tiere“ (Einlass 18.30 Uhr; Beginn: 19 Uhr / Orangerieschlosses)

Peter Kurth liest aus Miguel de Cervantes "Don Quijote" (Einlass: 20.30 Uhr; Beginn: 21 Uhr / Orangerieschloss)

Sonnabend, 20. August 2022

Andrea Sawatzki und Christian Berkel lesen aus Lewis Carroll "Alice im Wunderland" (Einlass: 18.30 Uhr; Beginn: 19 Uhr / Orangerieschloss)

Devid Striesow liest u. a. aus Oscar Wilde "Der glückliche Prinz" (Einlass: 20.30 Uhr; Beginn 21 Uhr / Orangerieschloss)

Wie komme ich an Tickets?

Tagestickets für die Schlössernacht gibt es ab 44 Euro (ermäßigt 34 Euro). Der reduzierte Eintritt gilt unter anderem für Schüler und Studenten bei Vorlage des Schüler- oder Studentenausweises. Kinder bis 13 Jahre Jahren genießen in Begleitung eines Elternteils freien Eintritt. Erhältlich sind die Tickets online unter www.myticket.de oder an allen bekannten Vorverkaufsstellen. Beginn des Events ist am Freitag und Sonnabend gegen 17 Uhr, das Ende jeweils um 1.30 Uhr.

Wie komme ich mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Schlössernacht?

Die Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln gestaltet sich einfach. Die Busse der Linie 605, 606 (Neues Palais) sowie 695 und X15 halten am Park Sanssouci. Zudem fahren auch verschiedene Regionalbahnlinien zum Bahnhof Neues Palais. Von dort aus ist ein kurzer Fußweg bis zur Potsdamer Schlössernacht.

Gibt es ein Hygienekonzept?

Alle Veranstaltungen finden unter Einhaltung der aktuellen gesetzlichen Vorschriften statt: Die jeweiligen Veranstalterinnen und Veranstalter tragen Sorge, dass die Hygienemaßnahmen stets überwacht und eingehalten werden.

Hier finden Sie die aktuellen Bestimmungen in Brandenburg.

Der Veranstalter bittet Besucher um einen rücksichtsvollen Umgang miteinander. Generell gilt: Wenn Sie sich krank fühlen oder sogar Symptome haben, die auf eine Covid-19 Erkrankung hindeuten, bleiben Sie bitte zuhause!

23. Potsdamer Schlössernacht im Park Sanssouci, Freitag, 19. August, und Sonnabend, 20. August 2022, Einlass jeweils 17 Uhr (Letzter Einlass: 23 Uhr), Veranstaltungsende gegen 1.30 Uhr, Park Sanssouci, Am Neuen Palais, 14469 Potsdam; Tickets: 44 Euro (ermäßigt 34 Euro), Kombi-Ticket für beide Tage: 70 Euro (ermäßigt 60 Euro). Weitere Infos unter potsdamer-schloessernacht.de