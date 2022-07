Landtag behandelt Vorwürfe gegen RBB-Intendantin

Potsdam. Mitten in den Sommerferien kommt der Hauptausschuss des Brandenburger Landtags zu einer Sondersitzung zusammen. Hintergrund sind die Vorwürfe gegen den Sender RBB und dessen Intendantin Patricia Schlesinger, die das Online-Portal „Business Insider“ kürzlich veröffentlicht hatte.

Zu der Sitzung an diesem Dienstag wurden neben Schlesinger auch die Vorsitzende des RBB-Rundfunkrates, Friederike von Kirchbach, sowie Wolf-Dieter Wolf eingeladen. Der 78-Jährige ist Vorsitzender des RBB-Verwaltungsrates, hatte aber am Freitag angekündigt, sein Amt in dem Kontrollgremium ruhen zu lassen, bis die Vorwürfe aufgeklärt sind. Getagt wird auf Antrag der AfD.

Lesen Sie auch:

Die veröffentlichten Vorwürfe betreffen vor allem die Frage, ob im beruflichen Verhältnis zwischen der Intendantin und der RBB-Verwaltungsratsspitze gewisse Grenzen überschritten worden seien und ein zu laxer Umgang mit Interessenkollisionen vorherrsche. Ein Beispiel ist eine angeblich fehlerhafte Abrechnung von dienstlichen Abendessen durch Schlesinger, zudem sollen auch Auftragsverhältnisse zur Messe Berlin untersucht werden, soweit diese den Sender betreffen. Auch Wolf, der zudem Vorsitzender des Aufsichtsrats der Messe Berlin ist, ist von den Vorwürfen betroffen. So sollen Berater für ein RBB-Immobilienprojekt engagiert worden sein, die aus Wolfs Umfeld stammen. Er, wie auch der Sender, wiesen die Vorwürfe aber zurück.

CDU-Fraktionschef: Auskunft in öffentlicher Sitzung ist wichtig

Wie der RBB am Freitag mitgeteilt hatte, soll die Hamburger Kanzlei Lutz Abel für Aufklärung sorgen. Sie wurde von der Compliance-Beauftragten und der Revision des Senders beauftragt. Der RBB-Rundfunkrat hatte in dem Zusammenhang gefordert, alle Anschuldigungen und Verdächtigungen aus der Welt zu schaffen, und erklärt, er werde sich für eine unabhängige, umfassende Untersuchung einsetzen. Dass nun der RBB in einer öffentlichen Sitzung Auskunft über den Umgang mit den Vorwürfen gibt, hält Jan Redmann, Fraktionschef der CDU, für richtig. „Der RBB ist eine der größten öffentlichen Einrichtungen in Berlin und Brandenburg, die Vorwürfe sind deshalb etwas, das die Politik betrifft“, sagt Redmann, der es als „richtigen Schritt“ wertet, dass Wolf sein Amt während der Untersuchung ruhen lässt. Der medienpolitische Sprecher der Linksfraktion, Thomas Domres, hatte gefordert, dass „Ankündigungen von Transparenz und Aufklärung jetzt glaubhafte, praktische und vollumfängliche Schritte folgen“ müssten. Geschehe die Aufklärung unzureichend, könne das das Vertrauen der Menschen in den Öffentlichen-Rechtlichen Rundfunk gefährden.