Nonnemacher auf «Pflege-vor-Ort-Tour»: Überall Angebote

Eberswalde (dpa/bb). Mit einer Sommertour will sich Brandenburgs Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) über Projekte zur Unterstützung der Pflege vor allem im ländlichen Raum informieren. «Die Pflege der Zukunft ist eine "Pflege im Quartier". Genau dort, wo die Menschen leben, zuhause sind und alt werden möchten», sagte die Ministerin am Montag zum Auftakt der «Pflege-vor-Ort-Tour» in Eberswalde (Barnim). «Für pflegebedürftige Menschen wollen wir durch vielfältige und flexible Angebote und Hilfen ein möglichst selbstbestimmtes Leben bis ins hohe Alter und Teilhabe an der Gesellschaft ermöglichen.»

Mit dem «Pakt für Pflege» fördert die Landesregierung mit 22 Millionen Euro jährlich landesweit Projekte zur Unterstützung von Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen. So baut der Landkreis Barnim derzeit eine digitale Pflegeberatung auf. Mit dem Pflege-Pakt sollen auch die Tages- und Kurzzeitpflege sowie die Gewinnung von Pflegekräften gefördert werden.

In Brandenburg leben nach Angaben des Ministeriums knapp 154.000 pflegebedürftige Menschen. Deren Anteil an der Gesamtbevölkerung liege mit 6,1 Prozent über dem Bundesdurchschnitt von 5 Prozent und werde angesichts der demografischen Entwicklung weiter steigen, hieß es. Im Jahr 2019 wurden den Angaben zufolge mehr als 80 Prozent der Pflegebedürftigen zuhause versorgt.

