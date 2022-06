Gekommen, um Landluft zu schnuppern

Ostprignitz-Ruppin. Arne Röseler deutet auf seine Armbanduhr. „Draußen warten die Leute schon auf die nächste Führung“, raunt der junge Mann Anke Stamer zu. Doch die Ölmüllerin ist gerade ganz in ihrem Element und erläutert den Teilnehmern des Betriebsrundgangs detailliert, wie die drei Ölpressen in ihrer Manufaktur funktionieren. Röseler, der an diesem Wochenende in der Ölmühle Katerbow aushilft, fällt es aber nicht schwer die Wartenden um ein wenig Geduld zu bitten.

Denn der schmucke Vierseithof in Katerbow (Ostprignitz-Ruppin) allein ist schon einen Besuch wert. Und so verputzen die Gäste noch genüsslich ein Stück des frisch gebackenen Obstkuchens aus dem Café der Ölmühle, bevor die Hofführung beginnt. Die Ölmühle Katerbow ist einer von fast 160 märkischen Betrieben, die am vergangenen Wochenende bei der 27. Brandenburger Landpartie ihre Hoftüren öffneten. Rund 70.000 Besucher kamen, um Landluft zu schnuppern, Tiere zu streicheln oder frisch geerntetes Obst und Gemüse zu kaufen.

Hinter die Kulissen des Landlebens schauen

Traditionell nutzten wieder viele Berliner die Möglichkeit, auf den brandenburgischen Höfen hinter die Kulissen zu schauen. So wie Ninja Wanning aus Charlottenburg, die mit ihren Kindern Lotta (8) und Linus (5) den Landwirtschaftsbetrieb Ruden in Fahrland-Krampnitz besuchte. „Wenn man mitten in der City lebt, will man am Wochenende mal raus aufs Land“, sagt Ninja Wanning. Die „Landpartie“ biete die ideale Gelegenheit für einen Ausflug. „Wir haben schon die Alpakas gesehen“, erzählt Linus. „Und gestreichelt“, fügt seine Schwester hinzu, „das Fell ist ganz weich“. Bei einer Kremsertour haben die Wannings zudem die in der mittäglichen Hitze unter Bäumen entspannt wiederkäuenden Rinder mit Kartoffeln gefüttert. Und sich von Bäuerin Cindy Ruden erklären lassen, warum das Gänsepferch mit Maschendraht gesichert und einem Netz überspannt ist: „Damit Fuchs und Habicht nicht die Gössel holen.“ Die sollen schließlich zu Weihnachtsgänsen heranwachsen.

Erik (3) findet „Amadeus“ spannender als die Gänseküken. Also hebt Vater Georg Petzold seinen Filius auf den Rücken des gutmütigen Ponys und führt ihn im Kreis über die Koppel. Zwei Ponys hat Pferdezüchter Uwe Rückert, Chef des Landwirtschaftsbetriebs Krampnitz, mitgebracht. Seit 30 Jahren betreibt er seine Pferdezucht in der Nachbarschaft des Rudenschen Hofes. Georg Petzold ist dort eher zufällig vorbeigekommen. „Wir wollen Marmelade kochen und deswegen war ich mit meinem Sohn zum Erdbeeren pflücken auf dem Obstgut Marquardt ganz in der Nähe“, sagt der in Berlin lebende gebürtige Brandenburger.

Auf eben diesem Obstgut kommen derweil Stefanie und Andreas Kreusch mit Tochter Mia (2) auf ihre Kosten. Die Familie aus Ketzin besucht zum ersten Mal einen Hof bei der Landpartie. „Wegen der Kleinen“, sagt Stefanie Kreusch, „damit sie schön spielen kann“. Vom Obstgut will sie auf jeden Fall eine Schale Erdbeeren mitnehmen und ein Glas frisch geschleuderten Honig. Die Erdbeerernte laufe gut, sagt Lutz Kleinert, Geschäftsführer des Obstgutes: „Wir hatten keinen Frost und ein bisschen Wasser von oben.“ Sorgenfalten treiben ihm die aktuellen Preisentwicklungen, insbesondere die Spritpreise, auf die Stirn.

Wissen über Oldtimer-Traktoren und Öhlmühlen

Aber das sei Politik und darüber wolle er heute nicht reden. Stattdessen berichtet er, dass kommende Woche die Süßkirschenernte beginne und er gleich zu einer Kremsertour durch die Apfelfelder aufbreche. Gezogen wird der Kremser von einem Deutz D 30, Baujahr 1961, Zweizylinder-Viertakt-Dieselmotor, 28 PS. Den Oldtimer-Traktor hat Kleinert im vorigen Jahr gekauft. Aus Leidenschaft? „Nö“, sagt er und schüttelt den Kopf. „Der ist zwar älter als ich, funktioniert aber einwandfrei.“ Moderne High-Tech-Traktoren sind nicht so sein Ding. Kleinert hat noch einen zweiten baugleichen D 30 im Einsatz. „Hat sich bewährt als Zugmaschine vor dem Erntewagen“, brummelt er.

Unterdessen hat Anke Stamer in Katerbow zum x-ten Mal an diesem Tag die Frage beantworten müssen, wie sie Ölmüllerin geworden sei. Ihr Mann Henrik, von Haus aus Jurist, habe seit seiner Jugend von einem eigenen Vierseithof geträumt. Sie, studierte Betriebswirtin und Berufsschulpädagogin, sei von diesem Gedanken begeistert gewesen. Nach beruflichen Stationen in Hannover und der Schweiz entdeckten die gebürtige Potsdamerin und ihr Prignitzer Ehemann das Anwesen in der Gemeinde Temnitzquell und kauften es. Ihnen sei klar gewesen, dass man dort nicht nur wohnen könne, sondern „der Hof etwas machen muss“. Oft waren sie seinerzeit im Spreewald unterwegs – nicht zuletzt, um in der Straupitzer Mühle Leinöl zu kaufen. „Dort erfuhren wir, dass es früher in Ostdeutschland 190 Ölmühlen gab und der Bedarf an hochwertigem Öl riesig ist“, erzählt Henrik Stamer.

Leinöl, Hanföl und Kürbiskernöl produziert in Brandenburg

So begann das Ehepaar vor sieben Jahren mit der Produktion von kaltgepressten Ölen – Leinöl, Hanföl und Kürbiskernöl, aber auch Senf-, Schwarzkümmel- und Walnussöl. Inzwischen betreiben die Autodidakten die Ölmühle hauptberuflich, haben sie während der Corona-Zeit um Hofladen und Café erweitert. Aus ursprünglich einer Ölpresse wurden drei und mit ihren zwei Leinölen „Goldsaat“ und „Braunsaat“ haben sie sogar ein Alleinstellungsmerkmal in Brandenburg. „Üblicherweise entscheiden sich Ölmüller, ob sie gelbe oder braune Leinsaat verarbeiten, wir machen beides“, sagt Henrik Stamer. Als Spezialität gilt auch das Stamersche Kürbiskernöl. Die besonderen Ölkürbisse, die ansonsten nur in der Steiermark wachsen, baut der Beelitzer Kürbis- und Spargelbauer Syring an.

„Die Kerne haben nicht diese weiße Schale und sind besonders gut zum Pressen geeignet“, sagt Anke Stamer. Auch ihre Walnüsse bezieht sie ausschließlich aus der Region. Die Walnuss sei „eine echte Diva“, da müsse die Ölproduktion dauerhaft überwacht werden. Außerdem müssten die Walnüsse ja erst einmal geknackt werden. „Dafür haben wir zum Glück unsere persönliche Knackmaschine“, sagt Anke Stamer und fügt grinsend an: „meine Schwiegermutter“.