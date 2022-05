Farbenspiele auf dem Fairway

Nach zwei Jahren Corona-bedingter Pause wurde im Golfclub Wannsee wieder um den Walter-Scheel-Pokal gespielt. Das Turnier der FDP findet zu Ehren des 2016 verstorbenen Bundespräsidenten statt, der selbst Golfer und Mitglied in Wannsee war. Turnierorganisatorin Ute Spangenberg achtet bei der Flight-Einteilung darauf, dass es harmonisch zugeht und die Spieler und Spielerinnen nicht nur von den Spielstärken zueinander passen.

Hauptsponsor Rainer Jacobus, Vorstand der Ideal Lebensversicherung, hatte die Turnier-Teilnehmer mit hellgrünen Polo-Shirts für die Herren und hellblauen für die Damen ausgestattet. Berlins ehemaliger Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD) startete mit dem Vize-Präsidenten des Golfclubs Wannsee Klaus-Jürgen Meier, Rainer Jacobus und Netzwerker Jürgen Simmer (FDP) am ersten Abschlag. „Ist ja fast wie in der Ampel-Koalition“, meinte Wowereit, wobei der Grün-Anteil bei dem Turnier nur von den Fairways kam.

Der FDP-Bundestagsabgeordnete Lars Lindemann warnte seine Mitspieler, Steuerberater Jan Oelmann und Ludolf von Wartenberg, ehemaliger Geschäftsführer des Deutschen Industrie-Verbandes: „Ich spiele zwar seit sechs Jahren Golf, aber immer wie beim ersten Mal“. Dafür lief seine Runde gar nicht so schlecht, wobei er sich nach einem Bogey an einem Par 3 sogar zu seinem Nachteil verzählte – um einen Schlag mehr, als er gespielt hatte. Sein Flightpartner korrigierte: „Liegt sicher daran, dass die Prozentzahl Fünf die Hürde für den Einzug in den Bundestag ist“.

Zu Barbecue und Siegerehrung auf der Clubhaus-Terrasse begrüßte der im April gewählte neue Generalsekretär der FDP die Turniergäste. „Ich heiße Bijan Djir-Sarai, also wie Sie sofort hören, ein typisch norddeutscher Name“, stellte er sich vor. Wer Schwierigkeiten mit der Aussprache seines persischen Namens habe, könne ihn auch einfach nur General nennen. „Wobei ich manchmal auch nur Sekretär bin“. Zu seinen Aufgaben gehöre die Abteilung Strategie und die Abteilung Attacke – beides braucht man auch für eine erfolgreiche Runde auf dem Golfplatz.

Zum schlechten Abschneiden der FDP bei den Wahlen in Nordrhein-Westfalen und den Zugewinnen für die Grünen meinte er: „Eine Ampel, die permanent grün blinkt verursacht viele Unfälle.“ Der „General“ versprach, beim Walter-Scheel-Pokal im nächsten Jahr mitzuspielen. Den Wanderpokal gewann in diesem Jahr Horst Mantay vom Golfclub Seddiner See, Bruttosieger wurde Klaus-Jürgen Meier.