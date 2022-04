Schlösser und Gärten: Skulpturen wieder hüllenlos

Potsdam. Rund 260 Skulpturen in den Parks der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg zeigen sich zum Saisonstart wieder ohne „Winterkleid“: In den Parks in Sanssouci, im Neuen Garten und in Sacrow, in Berlin im Park Glienicke und bei Schloss Rheinsberg wurden die Holzverkleidungen der Skulpturen entfernt. Die Holzhäuschen schützen in den Wintermonaten vor allem vor Temperaturschwankungen, wie die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg auf Anfrage mitteilte. In den hölzernen Behausungen kann sich nicht der für Marmor schädliche Kondensatniederschlag bilden. Restaurierungen könnten so vermieden werden, hieß es. Bereits seit dem späten 18. Jahrhundert werden die Figuren in den Parks im Winter mit hölzernen Verkleidungen geschützt.

Zur Stiftung gehören insgesamt 30 Schlösser und Parks in Berlin und Brandenburg. Sie illustrieren 400 Jahre preußische Geschichte. Zum Saisonstart öffnet die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg (SPSG) alljährlich wieder einige Häuser, die in der Wintersaison regulär geschlossen waren. So kann ab sofort zum Beispiel in den Neuen Kammern von Sanssouci wieder exquisite Raumkunst des späten friderizianischen Rokokos bewundert oder in der Schlossküche Sanssouci ein authentischer Ort der Hofhaltung des 19. Jahrhunderts besichtigt werden. Ebenfalls geöffnet sind die Historische Mühle, das Orangerieschloss, das Mausoleum Charlottenburg und der Pomonatempel auf dem Pfingstberg (ab 16. April).

Weitere Attraktionen werden eröffnet

Ab Mai werden weitere Attraktionen eröffnet. So laden zum Beispiel die Bildergalerie von Sanssouci, die Römischen Bäder im Schlosspark Sanssouci, Schloss Charlottenhof und der Flatowturm zu einem Besuch ein. Insbesondere den Besuch in der UNESCO-Welterbestätte Römische Bäder sollten sich Interessierte nicht entgehen lassen. Gezeigt wird dort die Ausstellung Denk × Pflege. Sie führt in einem Rundgang durch das Ensemble der Römischen Bäder. Dabei erhalten Besucher erstmals wieder Einblicke in einige Räume und Bereiche, die seit Jahren verschlossen waren. So sind beispielsweise der tempelartige Pavillon am Teich geöffnet, ebenso das ehemalige Billardzimmer und der Vorraum zum so genannten Viridarium – einem Innenhof, der an eine antike römische Villa erinnert. Gezeigt werden unrestaurierte Ausstattungsgegenstände der Römischen Bäder, Skulpturen und Mobiliar. Die Ausstellung ist bis zum 31. Oktober zu sehen. Anschließend wird die Welterbestätte für mehrere Jahre wegen dringend nötiger Bau- und Restaurierungsarbeiten geschlossen.

Als besondere Highlights öffnen in dieser Saison zudem drei Baudenkmale, die sonst für das Publikum geschlossen sind: Das Belvedere Klausberg, der Normannische Turm auf dem Ruinenberg sowie das Dampfmaschinenhaus (Moschee). Sie haben an ausgewählten Tagen zwischen April und Oktober geöffnet und können besichtigt werden.

Auch das Veranstaltungsprogramm ist in der Sommersaison wieder dicht gefüllt. Den Auftakt macht das traditionelle „Frühlingserwachen“ am Sonntag, dem 3. April, in Schloss und Park Glienicke. Den Besucher erwarten nicht nur die Schlossräume im Ambiente des 19. Jahrhunderts, sondern auch die Ausstellungsräume des Hofgärtnermuseums sowie Gartenrundgänge, untermalt durch einen Soundtrack der Musikerin Elvina Pinto. Ab 16 Uhr können die Besucher im Gartensaal des Schlosses bei einem Konzert des Adamello Quartetts des Deutschen Symphonie-Orchesters Berlin mit Werken von Wolfgang Amadeus Mozart und Pavel Haas den Tag ausklingen lassen. Der Eintritt zum Schloss Glienicke (Königstraße 36, 14109 Berlin) kostet 10 Euro (ermäßigt 8 Euro). Das Konzert kostet 25 Euro.

Kinder können Geschichte spielerisch entdecken

Auch für Familien bietet die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten den Sommer über ein spannendes Programm, um Geschichte spielerisch und lebendig zu entdecken: Neben regelmäßigen Führungen (zum Beispiel am Sonntag, 3. April, um 14 Uhr im Schloss Paretz, in dem der preußische König Friedrich Wilhelm III., seine Gemahlin Königin Luise und ihre Kinder gern die Spätsommertage verbrachten) gibt es auch Workshops, Theateraufführungen und vieles mehr. Auch ihren Geburtstag können Kinder in ausgewählten Schlössern feiern.