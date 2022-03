Corona-Inzidenz in Brandenburg sinkt weiter

Potsdam. Die Corona-Inzidenz in Brandenburg ist weiter leicht gesunken. Der Wert lag am Samstagmorgen bei 1389,8, nach 1425,2 am Vortag und 1428,8 am Donnerstag, wie das Robert Koch-Institut (RKI) mitteilte. Vor einer Woche wurde die 7-Tage-Inzidenz landesweit noch mit 1594,2 angegeben. Bundesweit lag die Zahl der Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche am Samstag bei 1758,4.

Innerhalb von 24 Stunden kamen in Brandenburg 5228 Neuinfektionen und 9 Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung hinzu. Damit kommt Brandenburg auf mehr als 665.000 gemeldete Fälle seit Beginn der Pandemie. Somit hat sich mehr als jeder vierte Brandenburger mit dem Coronavirus infiziert. Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion stieg auf insgesamt 5386.