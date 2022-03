Mittags Gerichte aus der Heimat: Flüchtlinge im Kloster

Götschendorf. 21 Geflüchtete vor dem Krieg in der Ukraine haben jetzt ein zeitweises Zuhause im St.Georg Kloster der russisch-orthodoxen Kirche in der Uckermark in Brandenburg gefunden. "Die Menschen hatten zum Teil eine sehr lange Flucht hinter sich", sagte Abt Daniil Irbits am Freitag auf Anfrage.

Sie reisten über viele Länder aus Odessa, Kiew oder Charkiw an: vor allem Frauen und Kinder. Eine Familie habe er persönlich aus Szczecin (Stettin) abgeholt, wo sie gestrandet war.

Einige der Ukrainer kamen auf dem Klostergelände unter, andere in den umliegenden Orten. "Es sind sehr gläubige Menschen, sie nehmen an der Heiligen Messe teil", sagte der Abt zu seinen Gästen. In dem Kloster leben derzeit neun Mönche. Politische Äußerungen zu dem Konflikt Ukraine-Russland gibt er als Abt nicht.

2006 entstand die Idee, in Deutschland ein russisch-orthodoxes Kloster zu gründen. Das Kloster mit Namen St.Georg wurde dann 2007 gegründet. Der damalige Patriarch Alexij habe damals in einem Schreiben an Russlands Präsidenten Wladimir Putin um Unterstützung für das Kloster gebeten, es als Mittelpunkt eines "russisch-deutschen geistlich-kulturellen Zentrums aufzubauen", heißt es auf der Homepage.

Er sei sehr froh über die vielen Spenden, die das Kloster erreiche, sagte Abt Daniil. Russisch oder Ukrainisch sprechende Berliner steuerten Lebensmittel bei, um die Ankömmlinge zu versorgen. Drei Mahlzeiten werden gemeinsam am Tag eingenommen. "Mittags gibt es Gerichte aus der Heimat wie Wereniki (eine Art Teigtaschen) oder Borschtsch (eine Suppe mit Kohl)", sagte er.

Eigentlich seien die Ankömmlinge Bekannte von ihm, sagte der Abt. Über seine persönliche Seite auf Facebook sei er seit Jahren mit ihnen in engem Kontakt, tausche sich vor allem über Glaubensfragen aus.

"Dann kam die Frage, ob ich helfen kann in dieser schwierigen Zeit", sagte er. Getreu seines Mottos "Leben bedeutet anderen zu helfen" habe er Unterkunft angeboten. Nach dieser Zusage sei er von der Hilfsbereitschaft der Bewohner der umliegenden Dörfer überrascht worden: sie stellten Unterkünfte und weitere Hilfen bereit.

Die Kinder, die anfangs viel weinten, traurig und verstört waren, hätten sich schon erholt. "Auf dem vier Hektar großen Klostergelände gibt es viele Möglichkeiten zum Spielen", sagt der Abt.

Die Erwachsenen wollten sich nicht langweilen und nur herum sitzen. Immer wieder würden sie Hilfe anbieten und nach Arbeit fragen. "Ohne Bezahlung und weil sie sich auf diese Art bedanken wollen", sagte Abt Daniil.

Er unterstützt die Flüchtlinge derzeit bei Behördengängen, etwa zur Ausländerbehörde oder zum Sozialamt. "Wenn es ginge, würden sie aber so schnell wie möglich wieder nach Hause fahren", berichtete er. "Wir wissen aber nicht, wann das möglich ist."